Han pasado nueve meses desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, y la respuesta de la UE hacia Moscú no tiene precedentes. Ahora el Parlamento Europeo exige nuevas medidas. También califican a Rusia de Estado patrocinador del terrorismo y quieren emplear la riqueza rusa congelada para ayudar a Ucrania. De todo esto hablamos en Global Conversation con Vlad Gheorghe, eurodiputado rumano del grupo Renew Europe, y Sergey Lagodinsky, de los Verdes alemanes.

Vlad Gheorghe. ¿Qué significa para el futuro que el Parlamento Europeo llame ahora a Rusia Estado patrocinador del terrorismo? ¿Acerca esto el fin del conflicto?

Vlad Gheorghe, eurodiputado rumano de Renew Europe: "En primer lugar, reconocemos lo que todo el mundo sabe. Cómo se llama a un Estado que ataca a los ciudadanos, que es culpable de más de 40.000 crímenes de guerra documentados, y a un Estado que intenta matar a civiles congelándolos o haciéndolos pasar hambre. Esto es lo que hemos dicho ahora en el Parlamento Europeo, que vemos esto y lo reconocemos políticamente"

Señor Lagodinsky, ¿cree que Rusia será incluida alguna vez en la lista oficial sobre terrorismo de la UE?

Sergey Lagodinsky:"Creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Veo esta resolución sobre todo como una declaración política y una importante señal de solidaridad y también del reconocimiento de que la conducta de Rusia, en primer lugar, y así lo recoge la resolución: en primer lugar, Rusia emplea un comportamiento terrorista. Y en segundo lugar, Rusia emplea unidades terroristas. Si hablamos de la Brigada Wagner, por ejemplo, o si hablamos de algunas unidades del llamado ejército checheno, yo diría que su comportamiento es terrorista y que Rusia es un patrocinador de las mismas. Así que, desde esa perspectiva, estamos seguros, pero no tenemos un instrumento legal para tratar esto en la Unión Europea o en la escena internacional, excepto EEUU. Así que uno de los llamamientos de esta resolución es tratar de desarrollar algo así hasta que tengamos una base legal sólida. Será bastante difícil sacar conclusiones de lo que estamos haciendo en el ámbito jurídico."

Y la resolución también insta a transferir los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica?

Vlad Gheorghe: "Toda decisión que tomemos debe estar basada en una ley, y ahora estamos redactando esa legislación para poder obtener los activos rusos, en primer lugar, para reconstruir Ucrania, porque tenemos que empezar a reconstruir Ucrania antes de que termine la guerra, porque la gente de allí lo necesita. Y en segundo lugar, para recuperar lo que nuestros presupuestos han sufragado hasta ahora."

En realidad, es muy interesante lo que ha dicho de que hay que respetar el estado de Derecho, porque uno de los pilares de la civilización occidental es el respeto a la propiedad privada o el respeto a la propiedad estatal. ¿Es una violación de este pilar?

Sergey Lagodinsky: "Ambos somos ponentes sobre la confiscación de bienes, bienes privados de oligarcas o mafiosos en la Unión Europea y lo vamos a debatir y negociar en el Parlamento. Para ello, se necesita a alguien que haya cometido un delito. Se necesita a alguien que tenga un vínculo con los activos, etc., etc. Así que estamos tratando de encontrar un camino basado en el estado de Derecho para alcanzar este objetivo. En cuanto a los bienes del Estado, hay un largo camino que recorrer. Existe la llamada inmunidad de los bienes del Estado, reconocida por el derecho internacional, pero, por supuesto, puede haber excepciones y deberíamos empezar a hablar con la comunidad internacional sobre si tenemos esa excepción"

Vlad Gheorghe: "Y el objetivo a largo plazo es, por supuesto, encontrar formas legales, como ha dicho Sergei antes que yo, encontrar formas legales de llevar los activos rusos a donde deben estar para dedicarlos realmente a la reconstrucción de Ucrania. Porque una cosa más, tenemos 40.000 millones de euros en activos privados y unos 400.000 millones en activos estatales. Se trata, pues, de una gran diferencia."

Ahora, el Parlamento Europeo también pide una nueva ronda de sanciones contra Rusia. ¿Qué debería incluirse? ¿Y cree que ahora es el momento de imponerlas?

Vlad Gheorghe: "Sí, creo que es el momento de imponerlas. Creo que es un ejemplo perfecto para todos los dictadores, sobre los que se puede decir algo igual a lo que hemos hecho hoy, porque lo que hemos votado hoy, que Rusia es un estado terrorista, significa decir a quien quiera emular a Putin: piénsatelo dos veces cuando quieras hacer algo así"

¿Cómo podría la Unión Europea mantener el apoyo a sus políticas actuales sobre Ucrania?

Sergey Lagodinsky: "Creo que es, por supuesto, una cuestión de ayuda entre los Estados miembros. Si los Estados miembros no se ayudan mutuamente, no podremos sostener este invierno ni prestar la tan necesaria ayuda social y financiera a los ciudadanos. Y por eso creo que no podremos evitar endeudarnos más mutuamente como Unión Europea para tener un fondo de solidaridad que ayude a los estados miembros. No somos Estados nacionales. No damos bienestar directamente a los ciudadanos. Pero creo que apoyar a los ciudadanos, en términos de apoyo social y económico a las empresas, debería ser una prioridad este invierno. Esto es importante, pero para ser sincero, nuestras cargas, por mucho que entienda nuestras cargas, no son comparables a las cargas de los ucranianos que están siendo también asesinados, torturados y violados ahora mismo. Así que creo que también deberíamos ver que aún tenemos el privilegio de vivir en paz a diferencia de nuestros vecinos que están siendo atacados."

Vlad Gheorghe: "Voy a continuar con la respuesta de Sergei. La paz no tiene precio. Simplemente no se puede poner precio a la paz. Es increíblemente necesaria para todos los pueblos. Somos europeos. La tenemos. Ahora sabemos apreciarla más porque tenemos una guerra en nuestras fronteras. Así que, sí, por supuesto que tenemos que hacer más por nuestros ciudadanos, por nuestros ciudadanos europeos. Y estoy muy, muy seguro de que nuestros ciudadanos seguirán siendo 100% solidarios con los ucranianos, como han demostrado. Así que recuerden, los ciudadanos europeos fueron los primeros en reaccionar ante la guerra, no los Estados europeos. Y por último, nosotros, como unión, somos tan fuertes como los vínculos que unen a nuestros Estados. Así que esta es nuestra fuerza, nuestra solidaridad y nuestra unidad. Si perdemos eso, lo perderemos todo frente a Putin."