El fuego arrasa con todo a su paso en Nueva Gales del Sur

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

Más No Comment

En una conferencia de prensa el miércoles, Shane Fitzsimmons, Comisionado del Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur, señalaba que "más de la mitad" de los focos de fuego detectados en el Estado, todavía no habían sido contenidos.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.