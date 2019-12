Miles de indios claman contra la nueva Ley de Ciudadanía

no comment

Las protestas han ido a más desde que la Ley de Ciudadanía y Registro Nacional de Ciudadanos fuera aprobada hace dos semanas. 23 personas han muerto en el marco de las manifestaciones y las autoridades han tomado una serie de medidas como prohibir las reuniones públicas o cortar el acceso a internet en determinados estados, si bien estas decisiones no han hecho sino encender aún más los ánimos.

Según defienden los manifestantes, la llamada CAA no es más que el último esfuerzo del gobierno de Modi de marginar a los 200 millones de musulmanes que hay en este país. Y es que el primer ministro pretende con esta nueva ley dar la ciudadanía india a hindúes, cristianos y otras minorías procedentes de Afganistán, Pakistán o Bangladesh que lleven cinco años en la India, pero no a aquellos que cumplan estas condiciones pero sean musulmanes.

