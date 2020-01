no comment

Las condiciones a lo largo de Reykjanesbraut (la carretera entre la capital y Keflavík) eran tan malas que docenas de coches se quedaron atascados y la policía hizo un llamamiento pidiendo a la gente que no abandonara sus coches e intentara caminar hasta el aeropuerto.

Islandia está acostumbrada a los inviernos duros, pero el último temporal ha causado estragos, y llevan un mes sufriendo fuertes tormentas. El domingo por la noche había más de 4.000 personas atrapadas en la terminal del aeropuerto de Reikiavik. La carretera no se abrió hasta las 2 de la madrugada.

