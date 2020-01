no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

Más No Comment

A pesar de que la presencia en las calles ha disminuido, la tensión está en máximos. Un ejemplo está en las amenazas de muerte que han recibido en sendas cartas los ministros de Economía y Finanzas si no dan marcha atrás en la reforma. La Fiscalía de París investiga unos hechos que tuvieron un precedente el pasado mes de septiembre. Entonces, las misivas iban acompañadas de sendas balas.

no comment

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.