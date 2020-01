no comment

Las autoridades de Tossa de Mar describieron la situación como complicada. Sin embargo, informaron de que la espuma no representaba una amenaza inmediata para los seres humanos. Los habitantes de la ciudad ayudaron a tratar de remover la espuma pero el viento constante, que la azotaba, hizo que las labores de limpieza resultaran muy complicadas.

La espuma del océano cubrió el martes las calles de la ciudad costera española de Tossa de Mar, después de que la tormenta Gloria provocara grandes olas y agitara las aguas del mar Mediterráneo, lo que puede causar que se cree espuma. Varias zonas de la localidad quedaron anegadas. El popular destino de vacaciones, situado cerca de la ciudad de Girona, en la región de Cataluña, no había experimentado un episodio similar durante muchos años.

