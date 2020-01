no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

Más No Comment

El homenaje de los admiradores a la estrella de la NBA Kobe Bryant, la protesta de la adolescente sueca Greta Thunberg en Alemania y la despedida en Bruselas de los eurodiputados británicos, entre las mejores imágenes de la semana en nuestra sección No Comment.

no comment

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.