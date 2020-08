no comment

Ha sido el mejor colofón posible a una semana de protestas e indignación en Estados Unidos por el tiroteo de la policía a Jacob Blake, un hombre negro en Wisconsin. Miles de manifestantes marcharon este viernes en Washington contra la violencia policial y el racismo en la que fue además una conmemoración de la histórica marcha de 1963 en la capital estadounidense.

Miles de personas se dieron cita cerca de las emblemáticas escaleras del Monumento a Lincoln, donde el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso "Tengo un sueño", una visión de la igualdad racial que hoy en día sigue siendo una quimera para millones de estadounidenses.

La manifestación de Washington no fue no obstante tan numerosa como se esperaba en un principio, debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus impuestas por la ciudad, las cuales limitan el acceso a la misma a los visitantes de fuera del estado. El sueño de Luther King, no obstante, demostró seguir muy vivo.