Bruselas reabre su restaurante volador adaptado a la COVID-19

El nuevo restarurante volador ahora se divide en varias mesas con cuatro comensales cada una y separadas por un metro y medio. El objetivo es cumplir las nuevas normas de seguridad. Antes se servía la comida en mesas de 22 comensales.

Una cuestión fundamental según los trabajadores es no dejarse ninguna comida en tierra antes de que los clientes queden suspendidos. Después de una gira mundial por ciudades como Sídney, Toronto o Río junto a grandes chefs del planeta como Robuchon o Passard, entre otros, Dinner in the Sky dominará esta vez el cielo de Bruselas y acogerá a los más renombrados chefs de la ciudad. Cada día, los chefs invitarán a veintidós personas a una comida y dos cenas en el cielo de Bruselas.