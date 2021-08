No es algo muy común en esta zona y por eso mismo la gente lo difruta mucho más. Las inusuales nevadas caídas en las montañas y tierras altas cercanas a la ciudad de Ceres, en Sudáfrica, han hecho las delicias de sus residentes, que han gozado de la nieve con guerras de bolas, construcción de muñecos y muchos más juegos.

Y es que Sudáfrica ha sido este verano escenario de unas temperaturas mínimas de récord, bajo cero en Johannesburgo y otras ciudades, algo que no se veía desde hace décadas.

"He venido desde Paarl. Me he levantado a las seis y he esperado a mi hermana que ha llegado a las nueve y nos hemos ido a las diez, pero ya estamos aquí", contaba emocionada una mujer ya en Ceres, situada a unos 180 km de Ciudad del Cabo y convertida en todo un centro de atracción debido al reciente frente frío que golpea el país.