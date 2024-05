Por Euronews

Países Bajos no participará en la gran final del certamen musical debido a un incidente con un miembro de la organización que está siendo investigado por la Policía sueca.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) emitió un comunicado en el que explicaba la situación:

"La policía sueca ha investigado una denuncia presentada por un miembro del equipo de producción después de un incidente ocurrido tras la actuación de Países Bajos en la semifinal del jueves por la noche. Dado que el proceso legal está en curso, no sería apropiado que Países Bajos continúe en el Concurso". Además, la UER desmintió los rumores que involucraban a otras delegaciones.

La UER mantiene una política de "tolerancia cero" hacia el comportamiento inapropiado en el evento y se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del Concurso. Según la organización, el comportamiento del artista Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera una violación de las reglas del concurso. Como resultado, la final contará con 25 canciones en lugar de las 26 previstas inicialmente.

La decisión de descalificar a Países Bajos se tomó después de que Joost Klein participara en el desfile de banderas durante el primer ensayo de la final, pero no realizara la prueba técnica de su actuación, que estaba programada entre las presentaciones de las cantantes israelíes TALI (Luxemburgo) y Eden Golan (Israel).

¿Qué ha sucedido exactamente?

El incidente sucedió después de la rueda de prensa en la que un periodista polaco preguntó a la artista israelí por su responsabilidad en el mayor nivel de alerta terrorista que vivía Malmö: "¡Al estar aquí, eres un riesgo para la seguridad y un peligro para todos! ¿No te importa?".

Ante esta cuestión, el moderador de la rueda de prensa señaló a Golan que, si no quería, no tenía por qué responderla. "¿Por qué no?", intervino entonces en voz alta Klein, un episodio que rápidamente se viralizó en redes.

Finalmente la cantante respondió la pregunta del periodista: "Creo que todos estamos aquí por una razón y también que la UER ha tomado todas las precauciones para que esto sea seguro para todos".

La Policía sueca dice que está investigando un incidente denunciado por una mujer del equipo de producción sobre el comportamiento inapropiado de Klein. Sería también inapropiado que participase mientras que este procedimiento legal está en curso.