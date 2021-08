Conseguir nuevo capital puede ser una de las tareas más difíciles para cualquier empresa. La búsqueda de nuevas oportunidades de inversión puede ser un asunto complicado y lento para cualquier inversor potencial.

Un nuevo centro virtual, llamado Horizon Results Platform, pretende salvar esa distancia promoviendo toda la investigación e innovación financiadas por la UE. Para saber más sobre este tema, el equipo de Business Planet habló con Cyril Demaria, gestor de fondos de capital riesgo.

¿Qué es exactamente la plataforma Horizon Results?

Como inversor, la plataforma Horizon Results es, esencialmente, un valioso punto de encuentro para acceder a interesantes oportunidades de inversión. Este espacio me proporciona un universo de inversión mucho más amplio, pero sin el riesgo de verme inundado de proyectos. Su objetivo es tender un puente entre los inversores y los emprendedores. Está pensada para mí, ya que tengo la opción de filtrar las oportunidades, evaluar con bastante rapidez qué oportunidad debo explorar, y utilizar el tiempo y el esfuerzo que he ahorrado para analizar, en detalle, las oportunidades seleccionadas.

¿Qué servicios de apoyo ofrece Horizon Results Platform a los usuarios?

Para los inversores como yo, el servicio está integrado en las funciones que ofrece la plataforma. La propuesta de valor contempla que puedo ahorrar tiempo y esfuerzo y acceder a oportunidades a las que, de otro modo, no habría tenido acceso.

¿Cómo le ayuda la plataforma como inversor privado?

Como inversor, tengo recursos limitados. El tiempo es un problema constante. La plataforma Horizon Results me permite buscar oportunidades en mis propios términos y a mi propio ritmo. Esto resulta muy valioso. No me desbordan las solicitudes porque la plataforma está ahí para permitirme forjar mi opinión, primero. Si me interesa, entonces me pongo en contacto con ellos. Si no, no corro el riesgo de enfadar a nadie.

¿En qué medida es beneficiosa la plataforma Horizon Results a la hora de identificar posibles inversiones?

La inversión en capital riesgo es un reto en el sentido de que tengo que:

- identificar oportunidades de inversión que podrían no encontrarse a la vuelta de la esquina

- asociarme con otros inversores (sindicar mi inversión)

- gastar valiosos recursos en oportunidades en las que quizá, finalmente, no invierta

Horizon Results supone un paso adelante muy importante. Aunque no tengo oficinas en cada uno de los centros de innovación de Europa, puedo encontrar proyectos de alta calidad gracias a la plataforma. Los proyectos son examinados y calificados, por lo que puedo dedicar tiempo a la plataforma, con confianza. En el mejor de los casos, puedo encontrar mi próxima inversión. En el peor de los casos, habré adquirido conocimientos adicionales sobre sectores, países y grupos de innovación.

¿Cuáles diría que son las principales oportunidades y ventajas que ofrece la plataforma para los proyectos de investigación de la Unión Europea?

Horizon Results va más allá del paso inicial de lo que podría ser un concurso de belleza. Hay recursos, compromiso y un enfoque pensado para el emprendimiento. Esto marca la diferencia. Hoy en día, como innovador, sigue resultado difícil tener un enfoque transfronterizo y paneuropeo. La plataforma llena un vacío en el mercado, en ese sentido. No hace el trabajo del innovador ni el del inversor, sino que establece un puente entre sus respectivos mundos. Se trata de un logro importante, que beneficia a ambas partes.