Los inversores extranjeros impulsan al auge inmobiliario en Dubai

El mercado inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos y, en particular, el de Dubái registró cifras de transacciones récord durante 2022, una tendencia que los expertos pronostican que continuará hasta 2023.

Se registraron más de 97 000 transacciones inmobiliarias en Dubái en 2022 por valor de 67 380 millones de euros.

A pesar de las perspectivas económicas a nivel mundial, las personas de alto poder adquisitivo han seguido invirtiendo en Dubái en los últimos 18 meses, lo que impulsó el mercado de lujo.

Simon Baker, director general del grupo inmobiliario Haus & Haus, dijo a Euronews: "Hemos visto un gran crecimiento de las ventas el año pasado, las ventas aumentaron de 2021 a 2022, el volumen de ventas aumentó un 76 %".

Los expertos en bienes raíces dicen que un mercado maduro ha impulsado la demanda dentro del país desde apartamentos hasta comunidades de casas adosadas y villas y se espera que los precios en 2023 superen los niveles previos a la pandemia.

Cavendish Maxwell agrega datos inmobiliarios e inteligencia de mercado en la región y dice que el gran desempeño se debe a la recuperación posterior a la pandemia.

Zhann Jochinke, director de inteligencia e investigación de mercado, asegura: “El mercado tocó fondo a fines de noviembre de 2020. Luego tuvimos el golpe de la pandemia y los mercados tuvieron que recuperarse y fue impulsado por las reventas de villas y casas adosadas".

Los expertos dicen que existe un consenso sobre por qué la ciudad está superando a los mercados internacionales.

Simon Baker, director general de Haus & Haus, dice: “Hemos tenido muchos más compradores de Europa, del Reino Unido, de Francia, Suiza, Alemania, estos países. Nuevamente, política, económicamente, en esos lugares, sus impuestos son muy altos, grandes problemas de inflación”.

Zhann Jochinke, director de investigación e inteligencia de mercado de Cavendish Maxwell, agregó que si lo compara con cualquiera de los principales mercados mundiales, Europa, Hong Kong, Australia y los EE. UU., todos ellos se ven más afectados por su mercado local.

“Se ven afectados por sus tasas de interés, sus ciclos de empleo para comprar en los EAU son muy singulares en la forma en que su posición es una gran fuerza laboral expatriada. Y en el mercado inmobiliario, están construyendo muchos productos nuevos”.

El competitivo mercado de la hostelería en Dubai

El gigante de la comida informal Jones the Grocers comenzó con un comenzó en Australia hace más de 25 años y desde entonces se ha expandido a 33 tiendas en todo el Medio Oriente y Asia con otras 15 en camino.

La compañía tiene previsto inaugurar su tienda insignia en Londres Heathrow. El director ejecutivo, Yunib Siddiqui, dijo a Euronews que el concepto del sitio utiliza lo mejor de lo que tienen a nivel mundial, además de agregar algunos componentes locales.

“Nuestra estrategia ha sido mixta. Nos hemos enfocado tanto en el crecimiento de la franquicia porque hemos invertido mucho dinero y recursos en nuestra capacidad de cumplir con la marca, y continuamos haciéndolo. Y la segunda parte de nuestra estrategia es hacer crecer las tiendas propias, pero de manera muy selectiva”.

La empresa trasladó su sede mundial a Dubái después de que las sedes de la región se convirtieran en el segmento de franquicias más grande.

“Abrimos siete tiendas en cuatro años y nuestros ingresos fueron una parte significativamente grande del negocio global”, dijo el Sr. Siddiqui.

El CEO dijo que ha habido una gran transformación en la escena de la comida informal en los últimos años: “En primer lugar, la competencia significa que siempre tienes que estar alerta. Innovación, impulsando la excelencia en el servicio, la calidad de los alimentos y manteniéndonos en contacto con las tendencias globales. Este mercado se mueve muy rápido y tenemos que movernos con él. No puedes dormirte en los laureles. Tienes que seguir moviéndote, seguir innovando”, dijo.

Retrasos en el proyecto nuclear "Iter"

Un proyecto de fusión nuclear con sede en Francia puede enfrentar años más de retrasos según su jefe.

El proyecto Reactor Experimental Termonuclear Internacional (Iter) busca demostrar que la energía de fusión es científica y técnicamente factible.

La noticia de que el proyecto Iter tiene un nuevo cronograma revisado llega pocas semanas después de que científicos de los Estados Unidos anunciaran un importante avance técnico en su investigación.

Iter se creó en 2007, con el objetivo de construir la máquina de fusión más grande del mundo creando energía libre de carbono a través de un proceso similar al del Sol.

La fusión implica obligar a unir los núcleos de los elementos atómicos ligeros en un plasma calentado sostenido por poderosas fuerzas magnéticas.

El objetivo de Iter era crear el plasma necesario para 2025, pero los jefes dicen que la fecha límite se pospone

Pietro Barabaschi, gerente general de Iter dice: "No me gusta dar tiempos, ya sabes, sin tener un cronograma de un contratista. Estamos hablando de algo... todo el proceso aquí, no es un proceso que toma semanas, ya sabes, es un proceso que lleva muchos meses y esto podría ser, ya sabes, un par de años incluso".

El retraso se produce cuando el equipo estadounidense que trabaja en un proyecto similar tuvo un gran avance en diciembre.

El Sr. Barabaschi agregó que el marco de tiempo inicial de su equipo no era realista: "Es cuestión de decirles que, en esencia, sé que es una cantidad de tiempo sustancial, pero no sé exactamente cuánto tiempo. Esto se está analizando en este punto en el tiempo, y hasta que tenga un análisis, sabes que prefiero no pronunciarme".

Se espera que Iter pueda compensar algunos de los retrasos mientras se prepara para ingresar a la fase completa, actualmente programada para 2035.