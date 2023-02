Turquía, uno de los países más visitados del mundo, atrae a viajeros de todo el planeta gracias a sus lugares históricos y culturales.

La nación atraviesa un momento difícil, causado por los devastadores terremotos que asolaron el sudeste del país, pero intenta que el turismo, crucial para la recuperación económica, siga funcionando como siempre.

En efecto, el sector turístico tiene un peso importante en la riqueza del país; un peso que crece año tras año.

Según las últimas cifras publicadas por el Gobierno turco, la nación recibió más de 51 millones de turistas en 2022, lo que supone un notable aumento del 71 %.

Esto se refleja directamente en los ingresos: 46 000 millones de dólares estadounidenses; un 53 % más que en 2021, y una plusmarca que supera, con creces, el máximo anterior, cifrado en 38 900 millones de dólares en 2019.

Aunque el turismo no es el único sector que sostiene la economía turca, sin duda, desempeña un papel importante.

Tras los terremotos, los turistas empezaron a preguntarse si era seguro viajar a Turquía.

Hablamos de un país bastante grande, de casi 800 000 kilómetros cuadrados de superficie (alrededor de 783.562 km²) y los principales destinos turísticos, como es el caso de Estambul, Antalya, Muğla, Esmirna, Capadocia y Konya están situados fuera de las zonas afectadas por los seísmos.

Estambul, situada a 1 000 kilómetros, por carretera, del epicentro de los terremotos, no ha detenido su ‘actividad habitual’. La ciudad del estrecho del Bósforo, que solamente el año pasado acogió a unos 16 millones de turistas extranjeros, continúa su ‘vida cotidiana’".

Quienes ya habían reservado un viaje para visitar el país antes de que se produjeran los seísmos, decidieron mantenerlo. Es el caso, por ejemplo, de Marian Catalán, una turista española que el equipo de grabación de Euronews conoció en Estambul. "Sí, estaba un poco indecisa, pero como ya lo habíamos organizado todo, dijimos: 'bueno, como está a 1 000 kilómetros...'. Pensamos que en esta ciudad no iba a pasar nada. Es un país seguro, al que volvería. Nos ha gustado mucho", declara.

Lo mismo pensaba una viajera británica, Debbie Still, que decidió seguir adelante con su visita a Turquía, a pesar de todo. "No llevamos ni 24 horas en el país, pero de momento… ¡Nos encanta! ¡Es fantástico!, asegura. "Los turcos son encantadores, son muy amables. Lo último que necesitamos ahora es que la gente no venga a Turquía. Ahora, más que nunca, hay que ir", añade.

Viajar por el país, siempre que no sea por las zonas afectadas por los devastadores terremotos, resulta seguro. Las principales compañías aéreas y los aeropuertos internacionales funcionan con normalidad. Los expertos, como ocurre con Laurent Abitbol, presidente de Havas Voyages y Selectour, hacen hincapié en ello. "No ha habido cancelaciones, la gente sigue viajando", afirma. "Es importante saber que el terremoto se ha producido a unos 1 000 km de los principales puntos turísticos de Turquía. No se ha registrado ningún tipo de caída en las reservas. Todos los días contamos con cientos de clientes que se inscriben para ir a Turquía. Es muy importante seguir viajando a Turquía", indica.

Está previsto que para 2023, el turismo vuelva a los niveles anteriores a la pandemia de coronavirus, y el país quiere seguir por este camino.