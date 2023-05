Por Euronews

Invertir en la ‘revolución verde’. A medida que las sociedades de todo el mundo se transforman para salvar el planeta, seguimos la pista del dinero y nos preguntamos: ¿cómo están actuando los bancos en la carrera hacia el objetivo cero emisiones netas?

En el programa The Exchange, Guy Shone nos ofrece las principales noticias y entrevistas del mundo empresarial. La transición a una economía con menos emisiones de carbono requiere una de las mayores reconfiguraciones de la historia económica mundial. Las empresas de todo el mundo se centran, cada vez más, en el medioambiente. Y la presión de los Gobiernos para alcanzar los objetivos del denominado ‘cero neto’, obliga a grandes cambios sociales.

Hace apenas unos meses, la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático esbozó algunos de los principales retos que nos esperan. Nos encontramos en una década crítica para que los Gobiernos y las empresas empiecen a introducir medidas respetuosas con el medioambiente. La ONU advierte de que es, "ahora o nunca", el momento para que los sectores pongan en marcha sus planes. Las emisiones mundiales deben reducirse casi un 43 %, de aquí a 2030, para que el mundo logre limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados.

Sin embargo, una buena noticia es que es posible limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, con reducciones rápidas e intensas de las emisiones, en todos los sectores de la economía mundial. Las Naciones Unidas lanzan una seria advertencia. Pero, a medida que crece la inversión en ecologización, ¿cómo están desempeñando su papel los bancos?

Para obtener más información, los periodistas de Euronews hablan con Mahmoud Mohieldin, paladín de alto nivel para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en Egipto, y director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido al programa. ¿Qué hacen realmente los ‘defensores del clima’, de la ONU?, pregunta Guy Shone.

"Básicamente, somos catalizadores, y ayudamos en la aplicación del programa de acción climática en sus diversas líneas de trabajo, mitigación y adaptación. Proponemos nuevas ideas, y nos centramos en la financiación y las asociaciones. En cuanto a evaluar si estamos haciendo una buena labor o no... Trabajamos basándonos en las buenas prácticas de divulgación, y transparencia, de todo lo que hacemos", declara Mahmoud Mohieldin.

Pero, ¿cómo está modificando este cambio hacia la sostenibilidad, lo que hacen los banqueros en su día a día? El equipo de Euronews envía a su reportero Ryan Capperauld al Banco Islámico Internacional de Catar, en Doha, para investigarlo.

"Durante el próximo año, el Gobierno de Catar ha prometido destinar 75 000 millones de dólares estadounidenses para hacer su economía más sostenible. Echemos un vistazo al interior de una compañía que apuesta por la ecología", explica Ryan Capperauld, a las puertas de la sede del banco, en Doha.

Bienvenido a The Exchange, señor Mohammed Azem Hamad. Gracias por acompañarnos. ¿Podría explicarnos qué significa, en la práctica, la banca sostenible?, pregunta el reportero.

"Gracias, Ryan. El riesgo del cambio climático se ha convertido en un riesgo muy importante, al que el mundo entero, y las instituciones bancarias y financieras, se enfrentan. Si hablamos de sostenibilidad en la banca, nos referimos a la planificación y ejecución estratégicas de las sociedades bancarias y las actividades empresariales, teniendo en cuenta los tres pilares principales de la sostenibilidad. Unos pilares que son: medioambiente, asuntos sociales y gobernanza. Puedo mencionar el resultado de una encuesta realizada por EY y el Instituto de Finanzas Internacionales. Así, se comprobaron las prioridades en materia de riesgos, para los directores de riesgos y los miembros de los consejos de administración, y el peligro del cambio climático pasó a ser la tercera prioridad de la gestión de riesgos, para los próximos doce meses. Y para los directores de riesgos y los miembros de los consejos de administración, esta es la primera prioridad, de cara a los próximos cinco años. Nuestra estrategia se alinea con la ‘Visión Nacional de Catar 2030’, y también, con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y las medidas sostenibles del mercado de valores de Catar", afirma Mohammed Azem Hamad, director general de Riesgos del Banco Islámico Internacional de Catar.

"Entretanto, ¿qué hacen los académicos respecto a este asunto? Me he informado con Caroline Linhares y John Grant, profesores expertos en clima, en la Universidad Sheffield Hallam, del Reino Unido. Me han explicado algunas de las principales ventajas de que el sector bancario sea más sostenible", señala Guy Shone.

"Uno de los beneficios es ser percibidos como ‘legítimos’. Así que, por supuesto, sabemos que los consumidores y la clientela comercial, por ejemplo, y algunos fondos... están buscando ‘inversiones verdes’, por inversiones basadas en el valor. Existe esa sensación de ser percibidos como ‘medioambientalmente responsables’, por lo que hay que ofrecer opciones a esos inversores", declara Caroline Linhares.

"Uno de los elementos de la reconversión de nuestra sociedad, hacia una que sea sostenible, es que la sociedad sea mucho más eficiente, que utilice todo de forma mucho más eficiente que en la actualidad. Ahora, una de las oportunidades clásicas de los negocios para aumentar el beneficio es mejorar la eficiencia de un negocio. Puedes incrementar tu mercado, elevar el valor de tus artículos. Otra oportunidad es aumentar la eficiencia de lo que sea que estés haciendo", afirma John Grant.

"Los jefes de finanzas, al menos en teoría, pueden dar prioridad tanto al planeta como a los beneficios. Es el momento de nuestro espacio 'Business in sixty seconds'. ¡Ponga en marcha el cronómetro!", indica Guy Shone.

'Business in sixty'

Junta general de Alliance Pharmaceuticals. El grupo, que emplea a doscientas ochenta y cinco personas en Europa, Norteamérica y Asia, subcontrata toda su fabricación y logística. Los directivos esperan que esta estrategia radical y sin activos, les sirva para introducirse en mercados de gran crecimiento, como China. Siguiendo con el gigante asiático, Air China se prepara para su reunión anual. Tras un duro período de restricciones a los viajes, y con la reapertura de las fronteras, la aerolínea de bandera china reanuda sus vuelos de largo recorrido.

Coca-Cola Europacific Partners también se prepara para su Junta General de Accionistas. El mayor embotellador de Coca-Cola del mundo, por ingresos, vende más de 3 000 millones de cajas al año, lo que genera 15 000 millones de euros. ‘This is Forward’, campaña de sostenibilidad del grupo, forma parte del núcleo de sus planes de futuro. Los jefes exigen, ahora, que tanto sus propias plantas como sus proveedores, pasen a funcionar con ‘energías renovables’.

"Como hemos visto en el programa, la iniciativa Climate Champions de Naciones Unidas está creando la mayor coalición de acción climática de la historia. Los bancos y las grandes empresas parecen estar tomando medidas significativas y sostenibles. Pero... renovar todo el entramado financiero del planeta, y hacerlo a la máxima velocidad, es un reto que parece no ser fácil", concluye Guy Shone.