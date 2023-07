Por Euronews

En algunas ocasiones, los sistemas sanitarios de la UE no pueden suministrar a los pacientes los medicamentos que necesitan, ya sea por escasez temporal, o falta de disponibilidad de tratamientos concretos en un país determinado. ¿Cómo explican los farmacéuticos el problema a pacientes y clientes? Una farmacéutica de Varsovia, capital de Polonia, comparte su experiencia con Euronews.

"A veces, los pacientes se vuelven agresivos. Están descontentos, porque no tengo el medicamento que necesitan, y muestran claramente su desagrado. Cuando ya han puesto en entredicho todas mis explicaciones, habitualmente hago lo mismo. Les explico que solamente hay un fabricante de las principales sustancias, un único productor del que depende todo. Les digo que los medicamentos tienen precios diferentes en la Unión Europea, y en el mundo, y que para el fabricante siempre es más rentable vender los medicamentos, donde le van a pagar más por ellos. Los productores de fármacos exportan más a quien tiene más dinero para comprar. Esto es lo que les explico a los pacientes. Por supuesto, a veces, tienen mucho resentimiento. Vienen y señalan que son enfermos crónicos. Les digo que no tengo lo que necesitan, y ellos afirman que no les quedan fuerzas para ir a muchas farmacias de los alrededores. Realmente, necesitan ese medicamento aquí, y ahora. Entonces, les repito que no puedo pedir ese medicamento que les han recetado, porque en este momento no está disponible aquí. Pero... ellos insisten. Me indican lo mucho que necesitan ese tratamiento. Entonces, a veces, intento importar medicamentos del extranjero, de la Unión Europea, pero tienen un precio mucho más alto. Pese a ello, si el paciente realmente necesita ese medicamento, pagará cualquier precio para que le proporcionen el tratamiento", declara la farmacéutica polaca, Anna Milczarek-Alwaked.