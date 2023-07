Por Euronews

Kuba Molka es un ingeniero informático de 41 años, aficionado al ciclismo, que vive en Polonia. La última parte de su adolescencia está salpicada de malos recuerdos.

"Mis síntomas eran diarrea, sangre en las heces y otros problemas. La diarrea era frecuente. Todos los médicos decían que se debía al estrés previo al bachillerato, pero cuando terminé el bachillerato y los exámenes de acceso a la universidad, el problema persistía. Fue entonces, cuando empecé a buscar ayuda en serio", declara Kuba Molka, ciudadano polaco que padece colitis ulcerosa.

A Kuba le diagnosticaron colitis ulcerosa, una enfermedad crónica. Los sucesivos tratamientos resultaron cada vez menos eficaces, y sus efectos secundarios eran cada vez mayores.

Tanto en Polonia como en la Unión Europea existe un medicamento inyectable adaptado a su enfermedad. Sin embargo, durante meses, Kuba no pudo tener acceso al fármaco.

La única forma de conseguir que se lo administraran era participar, como voluntario, en un ensayo clínico en curso.

"Lo primero que hice fue preguntar a mi médico si había otras formas de conseguir el medicamento que necesito. Entonces, se le ocurrió la idea de participar en una investigación. Poco a poco, empecé a ver que mi estado mejoraba", afirma Kuba Molka.

Como Kuba, miles de pacientes polacos y europeos tienen dificultades para acceder a los medicamentos más recientes y eficaces que necesitan.

El plazo de tiempo para acceder a algunos de estos medicamentos puede ser insoportablemente largo.

Las disparidades entre los diferentes países de la Unión Europea son grandes.

Respecto al tiempo de disponibilidad de los medicamentos aprobados en el período comprendido entre 2017 y 2020, la media de la Unión Europea era de 511 días. En Alemania, el tiempo se reducía a 133 días. Un período notablemente inferior al que se registraba en Polonia, donde aumentaba hasta los 844 días, según los datos facilitados por organismos oficiales (IQVIA/EFPIA), a día 1 de enero de 2022.

A menudo, los médicos disponen de menos opciones. Las consecuencias para los pacientes son nefastas, señala el gastroenterólogo de Kuba.

"Tenemos pacientes que ya no responden adecuadamente a los medicamentos más antiguos. Si no contamos con un programa de fármacos y otras sustancias, no tenemos nada que ofrecer a estos enfermos. A veces los pacientes encuentran ensayos clínicos, e intentan conseguir medicación de esta manera. Por supuesto, si pudiéramos tratarlos con más rapidez, sería mejor para los pacientes", Ariel Liebert, gastroenterólogo y farmacólogo clínico del Hospital Universitario de Bydgoszcz.

Un estudio reciente ha identificado diez factores que podrían explicar por qué los medicamentos y tratamientos disponibles en algunos Estados miembros de la UE están, a veces, fuera del alcance de otros.

Algunos de esos factores pueden abordarse a escala europea, como se afirma en la reciente propuesta de reforma farmacéutica de la Comisión Europea, indica desde Bruselas, la Comisaria Europea de Sanidad y Seguridad Alimentaria.

"Tenemos que ofrecer grandes incentivos a las empresas para que liberen nuevos medicamentos en todos los Estados miembros, al mismo tiempo. Además, estamos inmersos en la reforma, mejorando el proceso de autorización. Por ejemplo, se podrán autorizar fármacos nuevos, mucho antes, a través de la Agencia Europea de Medicamentos. Hoy se necesitan unos 400 días para autorizar un nuevo medicamento. Con los nuevos procedimientos que estamos poniendo en marcha, serán 180 días. Esto significa que llegarán mucho más rápido a las estanterías de las farmacias", declara Stella Kyriakides, comisaria europea de Sanidad y Seguridad Alimentaria.

Las empresas farmacéuticas señalan estar dispuestas a discutir los avances. "Algunos compromisos ya están sobre la mesa", afirma la directora general de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, EFPIA.

"Para nosotros, el objetivo es que nuestros productos lleguen a los pacientes, y que lleguen al mayor número posible de pacientes, de la manera más amplia posible. Las diferencias en el acceso y la disponibilidad son multifactoriales. No hay una solución fácil. Lo que hemos hecho, como industria, es abordar las diferencias que son responsabilidad nuestra, comprometiéndonos a encontrar un precio en cada Estado miembro, en un plazo de dos años, a partir de la aprobación de los productos. La otra parte que también desarrollamos como propuesta, fue establecer un marco de precios, para que los países puedan comprar productos, en función de su poder adquisitivo. Porque... cada país tiene un poder adquisitivo diferente", señala Nathalie Moll, directora general de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, EFPIA.

Sean cuales sean las soluciones, el tiempo apremia para ciertos pacientes. Su voluntariado en un programa de investigación ha garantizado a Kuba un tratamiento eficaz durante dos años. Lo que suceda después es, todavía, incierto.

"Me preocuparé cuando llegue el momento. Básicamente, ese es mi lema. Quedan alrededor de un par de años por delante. Así que, creo que algunas cosas pueden cambiar a mejor", concluye Kuba Molka, ciudadano polaco que padece colitis ulcerosa.