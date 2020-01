¿Serán los incendios forestales extremos habituales en el futuro?

Y no nos podemos olvidar del CO2. En los primeros 11 meses de 2019, los incendios forestales liberaron en todo el mundo cerca de 6735 toneladas métricas de CO2, según las observaciones del CAMS. Los registros más altos incluían 140 toneladas métricas de CO2 procedentes de los fuegos árticos de junio y julio, que equivalen a las emisiones de carbono que producen 36 millones de coches, o las 708 toneladas métricas procedentes de fuegos que tuvieron lugar en Indonesia de agosto a noviembre. El debate sobre el impacto de los incendios forestales sobre el cambio climático continúa abierto, ya que el carbono es reabsorbido por árboles y plantas una vez se regeneran: los científicos todavía lo sitúan muy por detrás de las emisiones de carbono procedentes de combustibles fósiles. Sin embargo, la velocidad a la que se regenera la vegetación varía considerablemente, y en algunos lugares el daño puede ser permanente. Los incendios en turberas dejan escapar grandes cantidades de carbono que estaban almacenadas en el suelo, siguen ardiendo durante semanas o meses y estas zonas pueden tardar siglos en recuperarse por completo. En 2019, el 43 % de los fuegos de Indonesia, que el CAMS monitorizó debido a sus columnas de humo que se extendieron a larga distancia por todo el sudeste de Asia, se dieron en turberas .

Ofrecer información sobre las estimaciones de emisiones producidas por incendios forestales será cada vez más importante para la salud pública en un futuro caracterizado por un aumento de los fuegos. El CAMS produce predicciones diarias a cinco días para las rutas de aerosoles de humo y contaminantes procedentes de los incendios. “A través de los análisis y predicciones de la composición atmosférica global del CAMS, podemos monitorizar y evaluar el impacto potencial de la polución de humo en todo el mundo”, afirma el Dr. Parrington. “Aunque es posible que el transporte de humo a gran distancia no afecte a la calidad del aire en superficie, resulta útil monitorizarlo, ya que en algunos casos sí puede alcanzar la superficie”.

Ya sea a través de humo, hollín o ceniza, los incendios forestales dejan escapar monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), metano, óxidos de nitrógeno, carbono negro y aerosoles, que afectan a la calidad del aire en las capas superiores e inferiores de la atmósfera. Según Copérnico, la combinación de contaminantes emitidos hace que los incendios forestales tengan “una responsabilidad mucho mayor en la polución del aire que las emisiones industriales” .

Este año, en la UE se registraron más de 1600 incendios forestales hasta mediados del mes de agosto, lo que multiplica la media de la década por más de tres, a lo que contribuyó que España y Francia sufrieran una cantidad de fuegos más alta de lo habitual. En junio, el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico (CAMS, por sus siglas en inglés), que hace un seguimiento de las emisiones producidas por incendios en todo el mundo, registró focos intensos en Siberia y el Ártico que afectaron a un área equivalente a 100 000 campos de fútbol. “En concreto, la Republica de Sajá, en Rusia, no había experimentado fuegos tan generalizados en los últimos 17 años”, afirma el Dr. Mark Parrington, científico del CAMS. Aunque estos se dieron dentro de la temporada de incendios habitual, duraron más y tuvieron un mayor alcance que nunca. En la Amazonia, 70 000 fuegos pusieron en jaque a varios estados brasileños. En Indonesia , la actividad de los incendios en septiembre fue comparable al episodio vivido en 2015, cuando el fuego produjo un total de 884 millones de toneladas de carbono.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.