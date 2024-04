Gugnin se lleva el primer premio de 150k€ de la Competición Internacional de Piano Clásico 2024

El lunes 26 de febrero se clausuró la 3.ª edición de la Competición Internacional de Piano Clásico, que supuso la culminación de un viaje que comenzó en 2022. El ganador fue Andrey Gugnin, el segundo premio se lo llevó Kim Sunah y en tercer puesto quedó Anastasiia Kliuchereva.

El lunes 26 de febrero, un aire de nerviosa expectación invadió la sala del Teatro Zabeel del hotel Jumeirah Zabeel Saray de Dubái cuando cada uno de los nueve finalistas de la tercera Competición Internacional de Piano Clásico se unieron a la multitud de miembros del jurado y periodistas culturales internacionales que ya se encontraban en el lugar.

Pocos minutos después, uno de estos nueve participantes se llevó un premio de 150 000 euros, y los ocho restantes obtuvieron cada uno su parte del increíble premio de 250 000 euros. Sin embargo, el camino hasta esta fase no ha sido fácil para ninguno de estos pianistas, ya que cada uno de ellos ha tenido que pasar por el exclusivo proceso de preselección de la Competición, así como por las cuatro rigurosas rondas del concurso propiamente dicho.

A diferencia de la mayoría de los concursos, la Competición seleccionó a sus participantes a través de una iniciativa de dos años titulada 14 maneras de llegar a Dubáique incluía 14 concursos completos celebrados en todo el mundo, en los que sólo los 5 mejores participantes de cada evento ganaban una invitación para participar en la propia competición.

Una vez en Dubái, los participantes tuvieron que presentarse a dos rondas de recitales antes de unirse a la Orquesta Sinfónica Estatal de Armenia, dirigida por el director Sergey Smbatyan, para las dos fases finales, ambas retransmitidas en directo por medici.tv. El repertorio del concurso se diseñó específicamente para poner a prueba todas las facetas de las habilidades de cada concursante, con los pianistas presentando obras de todo el espectro de la música clásica, incluyendo piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofiev, Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninoff, y el compositor residente Alexey Shor entre muchos otros.

«El repertorio de este concurso es precioso», observó Gisèle Ben-Dor, miembro del jurado. «Quien lo haya elaborado ha hecho un trabajo maravilloso. Las selecciones son increíbles, hay mucha variedad, y la pieza contemporánea que eligieron (la obra de Alexey Shor) es muy interesante. Me parece que su música tiene sus raíces, diría yo, en la música conocida, pero al mismo tiempo hace muchas cosas que no se esperan y que la hacen muy interesante. Es un lenguaje tradicional, por lo que no es lo que se consideraría una pieza contemporánea )(disonante o extraña); no es música que haya que escuchar varias veces para entenderla. La música de Shor es muy comunicativa, la captas enseguida. Y esta obra es simplemente maravillosa, con todos los personajes que encontró para estos héroes de los cuentos infantiles. Tal vez sea porque soy estadounidense, pero la sección de Tom Sawyer me pareció muy divertida, ¡pura diversión! Es una composición muy hábil, y tenía mucha curiosidad por saber qué harían con ella los concursantes».

Además de Ben-Dor (Estados Unidos/Israel), cada una de estas cuatro rondas fue supervisada por un aclamado jurado, compuesto por Ashley Wass (Reino Unido), Zhe Tang (China), Hüseyin Sermet (Turquía), Marios Papadopoulos (Reino Unido), Giuliano Mazzoccante (Italia), Hae-Young Kim (Corea del Sur), Stanislav Ioudenitch (Estados Unidos), Eleanor Hope (Austria), François-Frédéric Guy (Francia), Pavel Gililov (Alemania/Austria), Peter Donohoe (Reino Unido), Kirsten Dawes (Sudáfrica/Alemania), Epifanio Comis (Italia) y Massimiliano Caldi (Italia), que se unirán al reputado director de orquesta en el panel.

«Es un acontecimiento único», señaló Ashley Wass, «tener tantas competiciones satélite que nos traen aquí, a Dubái, para la final. Por supuesto, lo que significa es que el nivel de todos aquí era muy alto, todos habían demostrado ya que son pianistas muy capaces, músicos muy capaces. Personalmente, tengo que decir que fue un verdadero placer poder sentarme allí y escuchar este altísimo nivel de interpretación. También es muy interesante que tuviéramos un jurado tan numeroso, lo que creo que garantizó un amplio abanico de opiniones y también la imparcialidad».

Tras escuchar a cada uno de los finalistas por última vez entre el 24 y el 26 de este mes, los jueces dieron sus últimas puntuaciones, quedando la clasificación final de la siguiente manera:

1.º puesto - Andrey Gugnin

2.º puesto - Kim Sunah

3.º puesto - Anastasiia Kliuchereva

4.º puesto - Arina Antonosyan

5.º puesto -.Zhiquan Wang

6.º puesto - Marek Kozák

7.º puesto - Yuanfan Yang

8.º puesto - Artem Kuznetsov

9.º puesto - Hyounglok Choi

Preguntado por el proceso de decisión de la clasificación final, François-Frédéric Guy observó que «Hay quince personas con sus quince opiniones pero, curiosamente, al final es más sencillo de lo que uno podría pensar. Es muy difícil cuando hay a mucha gente, pero nueve candidatos... ya sabemos que todos son muy buenos porque los elegimos nosotros, así que después de todo, aunque alguno podría pensar que un candidato u otro podría haber estado en una posición diferente, en última instancia todos estamos muy contentos con los resultados».

Como ganador del Primer Premio, Andrey Gugnin se ha llevado 100 000 euros en metálico, así como la promesa de una gira de conciertos de diez paradas con unos honorarios totales adicionales de 50 000 euros.

«Todavía estoy asimilándolo todo, pero obviamente estoy muy contento», declaró Gugnin. «En cierto modo es como una sensación de vacío, porque llevo toda la competición sintiendo una tensión enorme y ahora, por fin, puedo respirar y sentir lo agotado que estoy, incluso psicológicamente. Fue todo un reto, sobre todo porque los intervalos entre rondas eran largos, así que la espera fue superdifícil, pues seguía sintiendo esa misma presión, pensando en la siguiente ronda, practicando las mismas piezas una y otra vez... me resultó bastante duro».

Mientras tanto, Kim Sunah ha sido galardonada con un premio en metálico de 50 000 euros, Anastasiia Kliuchereva se llevó 25 000 euros, y el resto de los seis finalistas recibieron cada uno su parte del fondo total del premio.

«Estoy contentísima, porque no me lo esperaba», explicaba Kim Sunah. «Es una competición muy larga en comparación con otras competiciones, así que ha sido un poco difícil y estaba bastante cansada, pues tuvimos que prepararnos para cuatro etapas. Pero fue una experiencia increíble; la orquesta y el director fueron muy amables y disfruté mucho tocando con ellos. La organización estuvo perfecta, la gente fue muy amable y todo fue sobre ruedas».

Ahora que el concurso ha llegado a su fin, todas las miradas se dirigen a Gugnin. El campeón de Piano Clásico se embarcará en breve en su gira de ganadores, y ya está ocupado buscando futuras oportunidades para seguir mostrando su impresionante talento. «Aún no he decidido nada sobre el futuro», señaló, «pero espero que, aparte del enorme premio en metálico, también haya un efecto en términos de conciertos adicionales, porque en última instancia lo que todo artista quiere es dar conciertos. Por suerte, tengo conciertos programados, pero eso es lo que más me gusta y espero poder seguir haciéndolo».

Stanislav Ioudenitch declaró: «Estoy muy contento con los resultados, porque tenemos un gran ganador que representará a este concurso al más alto nivel». Andrey ya es un artista maduro y tiene mucha experiencia y un repertorio enorme, así que lo que me gustaría decirle es: «¡No pares!». Ha ganado, pero ahora tiene que asegurarse de utilizar todo su talento y hacer todo lo posible para seguir avanzando en su carrera, porque es un pianista maravilloso, de verdad. Así que, que practique y que toque todo lo que pueda, ¡que no pare!

Otro miembro del jurado, Peter Donohoe, se expresó en términos similares: «Espero que, dado que se trata de una gira bastante extensa y de mucho dinero, estén totalmente preparados para ello- Porque cuando ganas una competición, esa noche cambia tu vida, sobre todo en una tan importante como esta. Te sientes como si fueras otra persona porque el mundo te trata de forma diferente, pero tienes que asegurarte de mantener los pies en la Tierra y ser plenamente consciente de la realidad en contraposición a lo que la gente te dice. Porque lo que te están diciendo se basa en tu éxito y poco a poco eso se convierte más en un pasado lejano, y ahí es cuando se complica la cosa. Hay un montón de trampas en las que puedes caer», advirtió, «pero también hay un montón de cosas fantásticas que pueden ocurrir, así que ahora les toca a ellos hacer su propio camino».

