«¡Todo sobre la Olympus de Violín Clásico es único!». Entrevista con Pavel Vernikov

La Competición Internacional Olympus de Violín Clásico es una nueva y emocionante oportunidad para que violinistas jóvenes y veteranos conquisten el mundo de la música.

Con un innovador programa de concursos y un proceso de preselección que abarca las principales capitales mundiales de la música, por no hablar del asombroso premio de hasta 310 000 euros, las mentes que hay tras este proyecto parecen decididas a poner patas arriba el orden establecido al ofrecer a violinistas de talento de todo el mundo la oportunidad de poner a prueba su valía. Nos hemos reunido con el jefe de todo esto, Pavel Vernikov, para ver qué podía contarnos sobre esta última iniciativa.

PUBLICIDAD

¿Puedes explicarnos un poco el proceso de creación de la Competición Internacional Olympus de Violín Clásico y los objetivos generales de esta?

A lo largo de mi vida me he presentado a muchos concursos, como participante y como miembro del jurado. No me generaban dudas, pero sí indecisión; sentía que había algo que no me satisfacía. Quería cambiar el orden establecido, la tradición. Quería hacer algo que no solo fuera útil para los jóvenes intérpretes, sino también para los mayores que no tienen la oportunidad de participar en concursos para darse a conocer. Era mi sueño hasta que un día conocí a un hombre maravilloso, Konstantin Ishkhanov, y a las pocas semanas ya estábamos hablando de cómo hacerlo realidad.

Este acontecimiento tiene un proceso de preselección muy particular, con seis concursos independientes que dan la vuelta al mundo. ¿Qué estrategia de selección se ha seguido para los seis emplazamientos?

La palabra «único» puede aplicarse a todo el concurso. ¡Todo sobre la Olympus de Violín Clásico es único! El procedimiento de selección estándar para la mayoría de concursos suele ser a través de vídeos. Solo unos pocos hacen la selección en distintos países, y en esos casos suelen ser entre 20 y 30 minutos de actuación, lo cual no es una actuación completa. Los concursantes invierten mucho dinero en viajar a los lugares de las pruebas y luego actúan en todo tipo de locales, incluso los antros más pequeñitos.

Eso no era lo que buscábamos. Elegimos las escuelas y los centros de música más famosos del mundo. Queríamos que las seis pruebas de clasificación fueran concursos de pleno derecho, con dos rondas eliminatorias, premios muy jugosos y un jurado de alto nivel.

PUBLICIDAD

Algunos de los actos preliminares ya se han celebrado. ¿El nivel de calidad que has visto hasta ahora es el que te esperabas?

Yo diría que es incluso más alto de lo que me esperaba. En Japón, por ejemplo, el nivel fue increíble. En muchos concursos suele haber dos o tres grandes violinistas, pero aquí la situación era completamente distinta. De los 20 concursantes, puedo confirmar que 14 merecían llegar a la final. Fue muy difícil decidir a quién dar los premios. Londres, que es nuestra próxima parada, ya apunta las mismas maneras. Hay un grupo de concursantes de un nivel altísimo y estoy impaciente por ver lo que tienen que ofrecernos en las actuaciones en directo.

Los programas del concurso son algunos de sus aspectos más destacados y revolucionarios. ¿Cuál es el proceso de pensamiento que hay detrás de este enfoque tan diferente?

No me gusta la palabra «revolucionario», porque las revoluciones suelen acabar de forma bastante triste. La palabra que utilizaría para definir el carácter de este programa es «evolutivo». Contiene elementos tradicionales y otros inesperadamente nuevos. Aparte de las obras obligatorias, también hay libertad para los artistas, porque es importante encontrar una personalidad, un verdadero músico y no solo un intérprete.

Esto no es una competición deportiva. Lo que buscamos es alguien capaz de convencer al público y al jurado de que es un músico. No estamos eligiendo atletas, sino verdaderos artistas, y este programa nos permitirá ver lo versátiles que son y si tienen algo que decir con su música.

Entre otras cosas, los participantes deberán interpretar piezas del compositor residente Alexey Shor. ¿Cómo eligió al compositor adecuado para este papel, y hasta qué punto es crucial que haya representación de la época contemporánea?

Alexey Shor CMDI

Pedir a Alexey Shor que fuera el compositor residente no fue una decisión que se tomó a la ligera. Conozco muy bien la música de Alexey, y a él mismo; es una persona muy agradable y modesta, y el hecho de que ambos seamos ucranianos (yo nací en Odessa y él en Kiev) hace que compartamos raíces. Y creo que eso nos ayuda a entendernos mejor. Lleva mucho tiempo vinculado al mundo de la música clásica, y no solo como compositor. En estos tiempos difíciles para Ucrania, ha sido un firme defensor del sector cultural del país. Ha ayudado incluso a la Orquesta de Virtuosos de Kiev que reside en Europa y ha apoyado a sus componentes y a las familias de los mismos durante su estancia aquí. Eso es algo loable, y es una actitud y un enfoque que creo que se refleja también en su música.

Podríamos tirarnos muchísimo tiempo hablando sobre la música contemporánea pero lo importante es que, sea cual sea el tipo de música, tiene que ser capaz de transmitir un mensaje. A veces, los compositores se centran tanto en las distintas técnicas que olvidan para quién escriben. Por eso, a veces es difícil entender y sentir la música. La música de Alexey es hermosa, sincera y sensual. Hay anhelo, lirismo y nostalgia en ella. Además, resuena entre un público amplio. Decidimos impregnar el programa con sus obras, ya que son el reflejo más claro de la era moderna. También es importante que muchos artistas hayan empezado a incluir su música en su repertorio, como el mundialmente famoso pianista Mikhail Pletnev y los violinistas Gil Shaham y Maxim Vengerov, entre otros; por lo que es una música que está dejando huella en el espíritu cultural de nuestro tiempo.

La Olympus de Violín Clásico cuenta con uno de los premios más importantes dentro de este tipo de competiciones. ¿Cree que es esencial para una nueva competición contar con un reclamo tan importante como éste?

Como haría cualquier director artístico, tengo que responder subrayando que el dinero no es lo más importante. Pero vamos a ser sinceros: ¡el dinero es bastante importante! Este premio puede ser útil para grabar un disco, alquilar una sala o tocar con una orquesta. La idea era que el gran premio en metálico atrajera a artistas de todos los niveles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los que no consigan el primer premio obtendrán su recompensa igualmente. Hemos pedido a cada uno de los 23 miembros del jurado que otorgue su propio premio a los artistas que más le gusten. Podrían invitarles a tocar en un concierto, a participar en una clase magistral, a formar parte de un festival de música... Estas oportunidades serán inestimables para ayudarles a atraer la atención de los directores musicales. Queremos dar a los 12 concursantes la oportunidad de darse a conocer de verdad. Así que el dinero es un factor importante, pero no el más importante.

¿Qué opinas de la comparación de la Olympus de Violín Clásico con otros concursos establecidos en el mundo del violín?

No estaría haciendo esta competición si no tuviera bastantes dudas sobre las demás. Modestia aparte, no tengo dudas de que aspiramos a ser una de las mejores competiciones. Muchos concursos se han convertido ya en rutinarios: el mismo jurado, los mismos concursantes, el mismo programa y las mismas sedes. Hay concursantes que viajan de ciudad en ciudad para participar en competiciones, interpretan el mismo programa (ya memorizado, porque en el repertorio no aparece nada nuevo) y punto.

Veo que hay grandes competiciones que han perdido su impacto. He visto muchos casos de ganadores que reciben un premio, participan en un par de conciertos y nunca más se sabe de ellos. Nuestra competición está diseñada para obtener resultados. Queremos que los 12 finalistas puedan construir y continuar su carrera con éxito, que estén en demanda. Dentro de seis meses, seguirán siendo conocidos.

¿Qué les diría a las personas que aún consideran presentarse a la Olympus de Violín Clásico?

Yo diría que no lo duden y que presenten ya su solicitud. Este concurso aporta una creatividad renovada a los concursantes. Tanto si se consigue el valioso premio como si no, lo principal es que los concursantes pueden comunicarse con profesores y músicos del jurado, conocen a personas afines y disfrutan muchísimo de participar. Así que ¡no os lo penséis más y registraos, antes de que sea demasiado tarde!