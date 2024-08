Desde las selvas de hormigón hasta las costas arenosas: el dinámico paisaje deportivo de Brasil

Los "contenidos de socios" son contenidos pagados y controlados por el anunciante. Estos contenidos son producidos por los departamentos comerciales y no implican a la redacción ni a los periodistas de Euronews. El socio financiero controla los temas, el contenido y la aprobación final en relación con el departamento de producción comercial de Euronews.

La animada cultura deportiva de Brasil se extiende mucho más allá de sus campos de fútbol de talla mundial. Desde las pistas de patinaje de São Paulo hasta los senderos para bicicletas de Bahía, el gigante sudamericano ofrece actividades de todo tipo para las personas más aventureras y las que buscan emociones.

El escarpado paisaje de Brasil se presta a la cultura deportiva; y los deportes de aventura como el ala delta, el alpinismo y el ciclismo llegan un paso más allá gracias a los míticos paisajes naturales.

En Río, algunos de los centros urbanos de escalada de montaña más grandes del mundo (el Pan de Azúcar, Bico do Papagaio y Pedra da Gávea) a quienes quieran escalarlos, mientras que en São Paulo hay montones de parques adaptados para caminar y patinar. Por otro lado, en las playas infinitas del país se puede aprovechar el buen tiempo para practicar deportes como el fútbol y el voleibol y hacer temblar al equipo contrario con una competencia amistosa.

En este artículo profundizaremos en cuatro deportes clave que engloban la energía única del paisaje deportivo de Brasil: el patinaje, el fútbol femenino, el ciclismo de montaña y el voleibol de playa.

1. Hacer skate en São Paulo

Con un toque cosmopolita e influencias culturales tan lejanas como Italia, Portugal, África y Japón, São Paulo es un centro global que nunca para quieto. El calendario cultural de la ciudad está repleto de eventos fantásticos como espectáculos de moda y un carnaval de fama mundial, actividades que garantizan entretenimiento para todo el año. Y para los demás momentos, el skateboarding permite la diversión sobre ruedas.

La cultura callejera hace que la escena del skateboarding en São Paulo sea única, en barrios animados como Liberdade (el barrio japones) o Bixiga (el barrio italiano), que estallan con sus propios sabores, su moda ecléctica y sus gustos musicales. El espíritu artístico de la ciudad va mucho más allá de los museos de renombre internacional como el MASP, con todos los atrevidos tesoros artísticos que hay pintados con spray por todas las paredes de la ciudad.

Toda la ciudad puede hacer las veces de parque de skate, y hay espacios públicos como el Vale do Anhangabaú, que está preparado para patinadores de todos los niveles. Para aquellos que buscan un espacio dedicado a perfeccionar sus habilidades, el Parque do Ibirapuera ofrece un gran parque de skate construido por Nike, mientras que el Parque da Juventude en la zona norte es un oasis urbano con un parque de skate al que no le falta detalle, lugares para hacer picnic e incluso una biblioteca.

2. Fútbol femenino en Río de Janeiro

«¡Brasil come, duerme y bebe fútbol!», dijo una vez la leyenda del fútbol local Pelé. Parece que Río de Janeiro, una ciudad llena de patrimonio futbolístico, está bastante de acuerdo.

La pasión por el fútbol en Río es tanta como siempre, y actualmente está siendo testigo del meteórico aumento del fútbol femenino en toda la ciudad. El emblemático estadio Maracanã, sede de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2014, pronto será sede de la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Es el mejor lugar para aprender sobre la historia del fútbol brasileño en el pequeño museo del lugar.

Estadio Maracanã Visit Brasil

En Río y sus alrededores crece una próspera comunidad de fútbol femenino, y ofrece la oportunidad de que los visitantes se involucren en los partidos de la comunidad y experimenten el auténtico compañerismo deportivo en cualquier momento del año. Los principales equipos femeninos en Río son el Flamengo, el Fluminense, el Vasco y el Botafogo, que juegan con frecuencia ante multitudes bulliciosas.

Puedes asistir a un «clásico» para conocer de primera mano el ambiente emocionante entre equipos rivales conocidos, u optar por un partido de la comunidad más pequeño en la playa. Estos partidos de fútbol más informales, conocidos como peladas, son habituales en las playas de Río. La pelada de Siqueira Campos se juega la mayoría de los domingos por la mañana en la playa de Copacabana y se toma muy en serio.

Si lo prefieres, puedes ver un partido en un bar de la zona para empaparte de la pasión y la emoción de los fans del fútbol y sumergirte en la animada vida nocturna de Río. Después de alguna que otra caipirinha, la ciudad se hace conocida por un juego de pies diferente. Río, el lugar de nacimiento de la samba, es el lugar idóneo para desmelenarse en la pista de baile, con las clases y las discotecas que hay por toda la ciudad.

3. Ciclismo de montaña en Arraial D’Ajuda, Bahía

Arraial D’Ajuda, en el estado de Bahía, atrae a los deportistas más intrépidos. Aquí, las escarpadas colinas respaldadas por exuberantes paisajes y horizontes atlánticos hacen que las aventuras en bicicleta de montaña sean emocionantes, y también ofrecen vacaciones de ensueño en la playa.

Gracias a su entorno agreste y atractivo, Arraial D’Ajuda goza de una creciente reputación como punto de acceso para el ciclismo de montaña, con una red de senderos bien mantenidos que se adaptan a todos los niveles de habilidad. Tanto si tienes experiencia con el ciclismo como si eres principiante y tienes curiosidad, las instalaciones de alquiler de bicicletas y las visitas guiadas garantizan una experiencia segura e inolvidable para todo el mundo.

Cada año, el Brasil Ride, uno de los maratones internacionales de ciclismo de montaña más importantes de Brasil, transforma la región en un centro global para atletas y entusiastas del ciclismo. A lo largo de siete etapas, cientos de kilómetros y varios días, las estrellas mundiales de ciclismo de montaña cruzan las montañas para coronarse campeonas en su categoría, animadas por observadores apasionados.

Más allá de la emoción de la competición, Arraial D’Ajuda ofrece aguas cristalinas, una preciosa arquitectura colonial y una vida nocturna emocionante para la fiesta posterior al viaje. Sumérgete en la cultura de Arraial D’Ajuda en la calle comercial de Rua do Mucugê, donde podrás ver las casas coloridas y los restaurantes independientes de la calle Broduei antes de llegar a la principal atracción patrimonial de la ciudad, la iglesia de Nossa Senhora D'Ajuda, del siglo XVI.

Coloca tu hamaca en las mejores playas de Arraial D’Ajuda, como Praia Mucugê o Praia de Taípe o, si buscas aún más opciones deportivas como el windsurf, el kayak o el esnórquel, puedes probar la Praia do Apaga Fogo.

4. Voleibol de playa en la playa de Ipanema, Rio de Janeiro

En mitad del paisaje urbano mundialmente conocido del Pan de Azúcar, el Cristo Redentor y el Parque Nacional de Tijuca, Río nos brinda una cultura de playa con una energía inigualable en el resto de la Tierra.

Además de ser un pasatiempo popular en la playa, el voleibol brasileño es una fuerza dominante en el escenario mundial. El equipo nacional femenino ocupa el segundo lugar en el mundo y, en la playa, el deporte se toma igual de en serio.

Al amanecer y al atardecer en la playa de Ipanema, los apasionados equipos de voleibol cobran vida para los partidos acelerados que caracterizan la escena del voleibol de playa. Únete a los vítores competitivos en las costas de Copacabana e Ipanema, asegurándote de buscar una variación local del deporte conocida como futevólei (o altinha), una versión del voleibol que se juega al estilo de fútbol, sin contacto con las manos o los brazos.

Alójate en la playa para practicar deportes sin parar, bailar y asistir a fiestas accesibles para todo el mundo. Las opciones que puedes encontrar son el surf, el paddleboard, aprender frescobol y ver demostraciones de capoeira (el arte marcial acrobático de Brasil), todo ello entre las increíbles montañas Dois Irmãos.

Y después de la diversión y los juegos, siempre hay lugares más tranquilos disponibles, como las arenas de São Conrado. Pero incluso aquí continúan los deportes de aventura, con la oportunidad de deslizarse desde la colina Crow's Nest sobre el Parque Nacional de Tijuca. Al final del día, la diversión en Río continúa: con abundantes comidas tradicionales de picadinho (estofado de carne) y bolinhos de bacalhau (croquetas de pescado salado) y las coloridas fiestas callejeras que se celebran en bares y clubes del distrito de Lapa.

Kitesurf en Pipa Visit Brasil

Tanto si te gustan los deportes como si no, Brasil es un destino de ensueño en el que una gran infraestructura se combina con una sed insaciable de diversión. El diverso paisaje de la nación, junto con la influencia multicultural y la energía creativa, crea una escena deportiva dinámica que atrae a los entusiastas de los deportes y las aventuras de todo el mundo.

