Ayurveda: rejuvenecimiento y equilibrio en Kerala

En suma, no dude en sacar un poco de tiempo libre de su apretada agenda para dedicarlo al cuidado de cuerpo, mente y alma en uno de los centros de ayurveda de Kerala. No se arrepentirá.

«Fundamos Somatheeram para promover el ayurveda en todo el mundo», comenta Baby Matthew, fundador de Somatheeram. «En esa época, solo había hospitales ayurvédicos para los lugareños y prestaban servicios limitados. Creamos este hospital con más de 20 médicos en un ambiente en el que no te sientes como en un hospital».

Un kutee es una casa de tres muros especialmente diseñada, con apenas luz en su interior, en la que, si el doctor considera que estamos preparados, podríamos someternos a este tratamiento que cuenta con varios siglos de historia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 35 días de oscuridad casi completa, sin comer alimentos sólidos y con contacto mínimo con cualquier forma de vida resulta severo para cuerpo, mente y alma, así que, ciertamente, no es para todos los públicos.

