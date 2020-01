Tesla bate record de ventas

Tesla, la compañía de producción de coches eléctricos de Elon Musk parece que ha dado un giro a la hora de empezar el 2020. El fabricante suministró más de 112.000 vehículos en el cuarto trimestre del año pasado y hace poco comenzó la producción en una nueva fábrica cerca de Shanghai. Pero el camino que queda por delante está lleno de desafíos después de tres accidentes mortales existe un minucioso seguimiento de su sistema de piloto automático.

El CEO de Tesla, Elon Musk, baila en esta nueva década. La empresa celebraba la entrega de los primeros coches del Modelo 3 al público en su fábrica de Shanghai. Elon Musk, consejero delegado de Tesla, destacaba durante el encuentro: "Tenemos la intención de seguir haciendo una inversión significativa y aumentar la inversión en China y hacer el Modelo 3 y el Modelo Y. Los futuros modelos hacerlos también en China."

Se trata de un final para el año 2019 de record, cuando el fabricante de coches eléctricos vendió 112.000 vehículos en el cuarto trimestre. Eso empujó las ventas de 2019 a más de 367.000 vehículos, lo cual fue un 50% más que en el 2018.

Ha sido un tiempo complicado para la compañía, después de los recortes de personal y el cuestionamiento del sistema de piloto automático tras tres accidentes mortales en EEUU. Circunstancias que se dieron tan solo unos meses antes de que Musk planeara poner en las calles los coches de autoconducción.

Pero a pesar del escepticismo, Tesla se mantiene fuerte y las acciones se han disparado en un 91,1% en los últimos tres meses, lo que ha elevado su capitalización bursátil en más de 70.000 millones de euros.

Las Brikcoins y el mercado inmobiliario de Reino Unido

La tecnología de la cadena de bloques está transformando la forma de operar de las empresas y replanteando los modelos de financiación en todos los ámbitos. Una start-up británica Brikcoin cree que su criptomoneda respaldada por activos puede: responder a la escasez de viviendas asequibles en el Reino Unido y hacer de la propiedad un activo más rentable, del que se puede obtener un beneficio considerable.

Brikcoin surgió de una pasión de toda la vida por la propiedad, en los albores de la cadena de bloques. Aplicaron la tecnología de la cadena de bloques a la de los bienes inmuebles. Su idea es convertir a esta criptomoneda en la solución al problema económico más acuciante en el Reino Unido: la escasez de viviendas asequibles.

En el Reino Unido hay ocho millones de personas en listas de espera y creciendo día a día. Necesita construir más de tres millones de casas en los próximos 20 años. Y actualmente se está entregando solo una parte.

Según James Hare, fundador de Brikcoin, el inversor debe contar con que su dinero "estará respadado por bienes". Además recuerda que la compañía _"mantiene la propiedad del edificio y obtiene beneficios como cualquier promotor privado". _

Según el fundador cada unidad de Brikcoin no se corresponde con un ladrillo como "otras criptomonedas pretenden conseguir sino que se pretende abarcar todo" y no sólo que se invierta de forma individual, adquiriendo "un solo ladrillo de una propiedad determinada". Cree que si fuese así no se podría solventar el problema inmobiliario de Reino Unido.

La economía lunar

La humanidad está viajando de nuevo a la luna y la inversión en la exploración espacial se está disparando. La llamada "economía lunar" está desdibujando las fronteras de las empresas con ambiciones interplanetarias. Una de ellas espera ofrecer al Reino Unido su primer alunizaje para el año 2021.

La exploración espacial para la década de 2020, antes de dominio exclusivo de los gobiernos y los complejos militares, está abriendo mundos de oportunidades en el sector privado. Y las ambiciones interplanetarias están haciendo que las inversiones aeroespaciales se disparen con la previsión de que el mercado espacial mundial se duplique en tamaño para el 2030. La nueva empresa británica SpaceBit tiene la mirada puesta en la Luna.

Pavlo Tanasyuk, es el fundador y director general de Spacebit: "Nuestra empresa tiene cinco años. Hemos estado trabajando en modo sigiloso durante bastantes años y ahora ha llegado el momento de revelar nuestros dos excitantes proyectos. Uno de ellos es un vehículo lunar espacial y el otro es un módulo de aterrizaje. En realidad es el primer módulo de aterrizaje que puede volar y aterrizar en diferentes lugares de la luna. Lo desarrollaremos en el Reino Unido y llevaremos nuestra máquina para probarla en los Emiratos Árabes Unidos en la primavera de 2020. Nuestro primer lanzamiento de este Spyder lunar tendrá lugar en 2021"

Pero con unos gastos generales tan enormes para las fases de investigación y desarrollo en este campo, ¿es rentable para una empresa de nueva creación? Según Tanasyuk, "Comercialmente, es muy interesante la economía lunar. Creemos en la consolidación de la misma. Creemos en la extracción de recursos minerales en la superficie lunar también en un futuro próximo, pero también si se piensa en ello... la luna puede estar en un lugar muy interesante para ir a otro lugar, como Marte. En unos pocos años queremos aterrizar exitosamente nuestro vehículo lunar y nuestro módulo de aterrizaje lunar. Así que estaremos en posición de ofrecer oportunidades comerciales para que otras compañías vuelen con nosotros a la luna. Y no sólo las empresas, sino también los gobiernos. Eso nos posicionará como una empresa líder en el sector aeroespacial y una de las empresas que pueden llevar cargas útiles a la luna. Estamos planeando vender nuestra capacidad de carga. Las proyecciones a largo plazo son que un kilogramo de carga útil costará alrededor de un millón de dólares estadounidenses"

Con la predicción de los inversores de que la 'economía espacial' alcanzará mil millones de dólares en 2030, un sector que antes era inalcanzable para cualquier empresa nueva está ahora al alcance de la mano.