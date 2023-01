Supermodelo y productora convertida en empresaria, Tyra Banks ha realizado su primera expansión mundial con su empresa de helados Smize and Dream en Emiratos Árabes Unidos. Ha comentado a Euronews "la oficina de inversiones nos ha permitido dar un gran salto, apoyamos a gente de color, a mujeres y queremos traerlos a Emiratos Árabes Unidos y mostrar al mundo que puedes hacer crecer tu negocio aquí".

Es importante poner la cámara en nosotras para mostrar a otras mujeres que estén viéndonos ahora mismo que puedes hacer esto. Mucho gira en torno a modelos a imitar y rodearte de gente que sea experta. Tú eres el innovador, pero rodéate de expertos en estrategia y marketing y todas las otras cosas necesarias para triunfar en este negocio". Tyra Banks Exmodelo y empresaria

Rodéate de expertos

Banks se convirtió en un nombre familiar gracias al éxito de programas como America's next Top Model y el show de Tyra Banks. Subraya la importancia de respaldar a otras mujeres en el mundo de los negocios: "Es importante poner la cámara en nosotras para mostrar a otras mujeres que estén viéndonos ahora mismo que puedes hacer esto. Mucho gira en torno a modelos a imitar y rodearte de gente que sea experta. Tú eres el innovador, pero rodéate de expertos en estrategia y marketing y todas las otras cosas necesarias para triunfar en este negocio".

Conocida por romper moldes, Tyra fue la primera mujer afroamericana que salió en las portadas de revistas cmo GQ y en el número dedicado a los trajes de baño de Sports Ilustrated. Ha trabajado en sectores creativos desde que tenía quince años y asegura deber a su madre su sólido trabajo ético y su capacidad para sobrevivir al negocio del modelaje.

"Mi madre me decía que yo era el producto".

"Mi madre me decía que yo soy un producto", recuerda Banks. "Esto antes de que fuera empresaria. Cuando era una chica guapa, cuando era modelo. Decía: eres un producto, ¿cómo vas a comercializar este producto? Tienes que entender que los productos pueden quedarse rancios. La gente no quiere comprar más este producto. No lo quieren en sus casas. Así que ¿cómo te vas a diferenciar constantemente, diferenciarte, renovarte? Todo eso. Fue una forma muy sana, así que cuando me decían no te queremos por esto o por aquello, todos esos noes, ella me comentaba: 'están diciendo no al producto, no se lo están diciendo a mi niña. Recuérdalo'. Creo que eso me ayudó a mantenerme cuerda y a no volverme loca en el loco mundo del entretenimiento".

Ha asesorado a nuevas compañías y a empresas emergentes, y asegura: Analiza el mercado, fíjate en todo, obsesiónate e investiga como un loco. A mí me pasa que me concentro y no puedo salir. Así luego nadie podrá decirte que no sabes lo que estás haciendo".