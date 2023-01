Jeremy Jauncey es el director general y fundador de ‘Beautiful Destinations’, una galardonada agencia creativa que es el origen de algunas de las marcas de viajes más innovadoras del mundo. Hace diez años vio una oportunidad de negocio para rentabilizar su pasión por los viajes, y convertirla en su oficio.

En su intervención en el ‘Skift Global Forum East’ (una conferencia de dos días de duración, en la que se reúnen los principales directores ejecutivos y líderes creativos para debatir las innovaciones que se avecinan en el futuro de los viajes), declaraba a Euronews: "Iba y me reunía, o intentaba reunirme, con líderes del sector de los viajes que, realmente, no valoraban las redes sociales, que no creían que representaran una plataforma a través de la cual se puede generar negocio. En las primeras etapas de las redes sociales, pensaban que eso era algo que utilizarían los más jóvenes, que simplemente pasarían el rato sin ningún componente comercial. Así que, tardamos un tiempo en derribar estos muros y poder reunirnos con la gente".

Su perseverancia y su olfato para los negocios dieron sus frutos cuando le invitaron a colaborar con el Gobierno de Dubái, para lanzar la primera campaña de turismo del mundo en torno a la etiqueta #myDubai.

"En cuanto nos hicimos con esa oportunidad, nos pusimos manos a la obra, constituimos la empresa, y a partir de ahí, lo pusimos todo en marcha", explica.

Comentando cómo las redes sociales han transformado el sector de los viajes, Jeremy Jauncey indica a Euronews: "Los principales organismos de viajes sugieren que hasta el 90 % de los viajeros reserva sus viajes basándose, en primer lugar, en el contenido que ven en las redes sociales. Así que, para muchos de nosotros, la primera vez que pensamos, o concebimos la idea de visitar un destino, es porque lo hemos visto en Instagram o TikTok, o porque alguien ha creado un contenido que nos sirve de estímulo".

Si profundizamos un poco más, a través de compañías líderes, como es el caso de Google, nos enteramos de que hasta el 40 % de los viajeros más jóvenes ya ni siquiera utilizan Google Search o Google Maps. Van a TikTok e Instagram, y escriben las etiquetas del lugar en el que están, el restaurante al que quieren ir… para ver ese contenido de vídeo. "Así que, creo que se trata de un cambio muy, muy grande, que está empezando a producirse dentro de esas plataformas. Con respecto a la forma en que la gente, realmente, descubre el mundo de los viajes", explica el director general y fundador de ‘Beautiful Destinations’.

A menudo descrito como un ‘agente de cambios medioambientales’, Jeremy Jauncey es un gran defensor de los denominados ‘viajes sostenibles’. "No podemos volver al tipo de viajes que hacíamos antes de la pandemia; creo que 2019 fue el décimo año de crecimiento consecutivo de nuestro sector: uno de cada diez puestos de trabajo estaba relacionado con los viajes y el turismo, uno de cada cinco empleos de nueva creación estaba relacionado con los viajes y el turismo. Así que, esta industria estaba explotando. Pero también lo estaba haciendo el turismo de masas", asegura. Así, añade: "En realidad, intentamos hablar de destinos menos conocidos, y animar a la gente a ir a lugares a los que quizá no haya ido antes. Las redes sociales representan una manera increíble para poder hacerlo", sostiene.

Jeremy Jauncey también habla del impacto de las redes sociales en la salud mental y en la autoestima. En su juventud jugó al rugby con el equipo nacional de Escocia, pero su carrera terminó de forma prematura tras una lesión, mientras jugaba en Nueva Zelanda. Fue una época que le afectó enormemente. "Por desgracia, con las redes sociales es muy fácil conectar con cualquiera, con todo el mundo… y la gente no tiene cuidado con lo que dice. Así que, realmente, creo que cualquiera que tenga problemas como consecuencia de sus experiencias en Internet tiene que dar un paso al frente y hablar de ello. Pienso que hay lugares en todo el mundo, donde se está limitando la cantidad de tiempo que la gente pasa en las redes sociales. Existen herramientas que permiten seguir muy de cerca el tipo de contenido que tal vez tus hijos u otros miembros de tu familia están viendo, y son, simplemente, más conscientes de todo eso. Con suerte, la gente con muchos seguidores, o cuentan con gran influencia, puede advertirles y tenderles la mano. Entonces, las cosas cambiarán realmente".