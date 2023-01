Lindsay Milleres la socia gerente y la directora del consejo de administración de MENA Moonshots: una empresa de inversión en fases iniciales que ofrece financiación, diseño estratégico y apoyo operacional a compañías emergentes y a sus fundadores en Dubái y otros lugares del mundo.

Durante sus primeros once años en Dubái, Lindsay ha trabajado con muchos empresarios y creativos. Ha visto cómo recibir respaldo financiero y operacional ha ayudado a desarrollar el potencial de la gente que intentaba construir su negocio. Detectó una brecha en el mercado de fases iniciales y cuando su socio le propuso realizar un enfoque más estructurado para apoyar a los emprendedores, decidieron crear MENA Moonshots en 2018.

En búsqueda de socios a largo plazo

Con la entrada posterior de un socio más en el equipo, MENA Moonshots estuvo dos años haciendo pruebas con inversiones relativamente pequeñas. "En la inversión en fases iniciales hay algunos inversores y emprendedores que buscan un viaje muy rápido, un crecimiento muy alto. Nosotros buscamos fundadores con los que tener una asociación a largo plazo", contaba Lindsay Miller a Euronews.

Los encontraron en Sineo Packaging, que ofrece soluciones de embalaje sostenible para las industrias de la venta al por menor, comida y bebida y comercio electrónico. Cuando sus creadores, Antoine Moussali y David Fahmy contactaron con Lindsay y sus socios**, se quedaron impresionados con el objetivo de la empresa y sus registros en otros países.** Por lo que invirtieron en ellos y los ayudaron con presentaciones en el mercado de Dubái.

La historia de Joi Gifts

Mientras seguían invirtiendo, Lindsay y sus socios eran contactados por cada vez más emprendedores y empresas. Joi Gifts, bajo las directrices del consejero delegado Rami Kahale, es una plataforma de regalos en línea que opera en todo Oriente Medio. La escalabilidad del negocio fue uno de los aspectos clave para que MENA Moonshots decidiera invertir en ella. "En una plataforma de regalos, siempre estás haciendo pedidos para otra persona. Por lo que la idea de ser siempre capaz de expandir la red y la base de clientes fue algo superconvincente para nosotros", explica Miller.

El ejemplo de la cocina en la nube

Para ella y sus socios, conocer al emprendedor adecuado es una de las partes más importantes de su proceso de decisión. Un ejemplo de esto es Georges Karam, cofundador de The Cloud, que emplea la tecnología para maximizar los ingresos y llegar a cocinas y marcas de alimentos infrautilizadas, sin costes ni riesgos iniciales. "No me sentía cómoda con el espacio de la cocina en la nube y pensé que no era un camino firme para la rentabilidad. De todas formas, por nuestra confianza en su fundador y la inteligencia de su modelo de negocio, nos metimos en el sector e intentamos entender lo que nos estábamos perdiendo. Tenemos mucho interés en ellos", comenta Lindsay.

El reto del gimnasio

De igual forma, MENA Moonshots invirtió en Studio 14, una boutique fitness con un concepto respetuoso con el medio ambiente basado en las creencias de su fundadora Lucy Komolka Walsh. "Una apasionada y experimentada de su sector. Queríamos hacer el viaje con ella y verla llevándolo al siguiente nivel", dice Miller.

MENA Moonshot apoya ahora a ocho equipos de fundadores que incluye a 300 personas en diez países diferentes. Creyendo que vivir y trabajar en Dubái tiene un mayor impacto en su experiencia, Lindsay u sus socios planean traer más empresas a la ciudad, especialmente a aquellas que puedan crear un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y el impulso de la sostenibilidad. "Si te apasiona tener impacto, no hay nada más grande e importante, ese es el objetivo", mantiene Lindsay.