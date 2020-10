La economía circular como palanca de cambio

¿Cómo transforma una cooperativa belga los residuos en productos de diseño de primer nivel? Y ¿cual es el evento de Dubai que lleva los lanzamientos comerciales a mayor altura?... literalmente. A medida que las empresas de juguetes muestran su catálogo navideño, ¿pueden esperar un incremento de ventas en Navidad a pesar de la pandemia?

En la Unión Europea, cientos de millones de toneladas de materiales de construcción terminan en vertederos cada año. Una cooperativa belga Rotor Deconstruction, tiene una solución inspirada en la llamada "economía circular".

El modo de producción que conocemos desde la revolución industrial necesita un cambio radical. La fabricación, uso y eliminación de productos debe dar paso a su recuperación, regeneración y reutilización si queremos llevar una existencia sostenible. La industria de la construcción genera abundantes residuos; tan solo en la UE, más de 385,5 millones de toneladas al año. Rotor Deconstruction, en Bélgica, ofrece soluciones.

Su cofundador, Maarten Gielen asegura:"Bruselas exporta al año cientos de miles de toneladas de desechos. Al tiempo, importa nuevos materiales a igual ritmo. Queremos ser una especie de puente entre la exportación de desechos y la importación de materiales y concluir: ¿podemos reciclar los materiales más eficazmente? __Se podría decir que el rescate y la reutilización de materiales de construcción está bastante de moda en estos momentos. Vemos gente de grandes empresas que nunca hubieran considerado reciclar materiales y que ahora están bastante interesados y bastante abiertos a la idea".

Otro de los socios, Lionel Devlieger, explica su método de trabajo: "Pasamos mucho tiempo en empresas, especialmente en Bélgica, viendo que era lo que terminaba en sus contenedores de residuos; si algunos de esos residuos pueden estar relativamente limpios y tener interés incluso, para que los diseñadores comprueben si pueden utilizarlos como materia prima para otros productos".

El catedrático de Economía Circular y Metabolismo Urbano de la Universidad Libre de Bruxelles, Stephan Kampelmann reflexiona sobre la necesidad de un cambio de actitudes:"Creo que en el futuro ya no deberíamos dar por sentadas algunas cosas. Tal vez ya no seamos capaces de desperdiciar tanto por limitaciones geopolíticas, por limitaciones de recursos, por limitaciones políticas. Así que Rotor DC es una empresa que tiene una visión más allá de la situación actual en la que estas cosas son asuntos poco importantes, pero creo que en el futuro serán las que muestren un nuevo modelo en el que ya no podremos dar por sentado que se puede hacer lo que se quiera con el medio ambiente".

Del consumo excesivo de materias primas con mano de obra barata a la mano de obra cualificada con menor dependencia de los recursos naturales.

Un evento reciente aquí en Dubái ha llevado los lanzamientos comerciales a nuevas alturas ... literalmente. Un minuto para presentar un plan de negocio ... tenían que hacerlo segundos antes de saltar de un avión y tirarse en paracaídas sobre la ciudad.

Pitch up in the sky celebrada en Dubai fue una colaboración entre la red Tiktok y el fondo Gritti que hizo que jóvenes emprendedores de Oriente Medio y el norte de África hicieran presentaciones de empresa segundos antes de saltar en paracaídas sobre Dubai.

Fue el primer Pitch Up In The Sky del mundo, el primer evento de lanzamiento de empresas emergentes del mundo transmitido en vivo en TikTok y también el más visto en la historia, 2.2 millones de visitas en más de 89 países en el momento de escribir estas líneas.

¡Tres presentaciones a un panel de inversores de renombre mundial a través de TikTok desde un avión! Dubái acogió un concurso de empresas emergentes con un nuevo impulso.

Alejandro Serrano con un "rastreador de bienestar mental" al que llamado, uMore fue el ganador: "En UMORE queremos aprender del pasado y construir un futuro donde podamos democratizar el bienestar y gestionar el estrés".

Para el fundador del Fondo Gritti Marcel Muenster“Este evento lanzado desde el aire simboliza el intento de superar el miedo, ese es realmente el significado más profundo de todo esto. Los empresarios que han llegado como finalistas son de todo Oriente Medio y África. Dubái ha sido el centro de proyectos pujantes, el lugar que realmente quiere forzar los límites. Es el momento de empezar un negocio porque muchas empresas quiebran. Y hace falta fundar nuevos negocios”.

El panel de inversores incluyó al inventor de los mapas de Google, Lars Rasmussen; al cofundador de Netflix, Mitch Lowe y al primer accionista en Zoom, Bill Tai.

Tai ve en el concurso el foro perfecto de captación de talento:“Es un gran mercado que atraviesa una disrupción en el momento adecuado. En segundo lugar es el empresario adecuado, con integridad y prisa. Y en tercer lugar, bien capitalizado. Un modelo de negocio que no requiere toneladas y toneladas y toneladas de capital porque las mejores empresas de tecnología, las mejores empresas en general para el capital riesgo son las que tienen altos márgenes porque son productos muy útiles. Lo bueno de los Emiratos Árabes Unidos y de Dubái es que tienen un marco legislativo que hace los negocios mucho más fáciles".

La edad media en Oriente Medio y el norte de África es inferior a los 30 años. Para estos jóvenes emprendedores y sus financieros, el mercado es amplísimo.

_H_amley´s en Londres tiene 260 años ... la juguetería espera una gran Navidad a pesar de la pandemia, ya que las familias disfrutan del juego intergeneracional mientras pasan más tiempo en casa.

Las empresas jugueteras se lanzan de cabeza a la campaña navideña en plena pandemia. La juguetería londinense Hamley's, con 260 años de vida, no es una excepción. Para ellos el éxito de las compras en internet ha sido un salvavidas.

En la industria juguetera los confinamientos generalizados pueden aumentar la demanda de lo que llaman "juegos intergeneracionales".

Victoria Kay, jefa de compras, Hamley´ s explica_“Nuestro tema de este año tiene que ver con el juego intergeneracional y los clásicos, lo que une a la familia. Y creo que todo el mundo está mucho en casa y quiere ese ambiente acogedor y familiar._

_Las ventas en general en la calle han sido muy planas. Creo que sería ingenuo creer que vamos a tener una Navidad como la del año pasado, pero tenemos un éxito fenomenal en línea. Por lo tanto, creo _

Este año los juegos de ordenador serán clave. Sin olvidar a los clásicos en los que se puede confiar en cualquier campaña... sin importar que lo pretecnológicos que sean.

Los confinamientos podrían aumentar la melancolía navideña de algunos, pero la oportunidad de poner el árbol y dejar paso el espíritu navideño en familia o soledad, será casi una receta contra los fantasmas del pesimismo.