En esta edición de Interview, la periodista de Euronews, Jane Witherspoon, entrevista al revolucionario diseñador británico Ozwald Boateng, que ha viajado a Dubái, para lanzar su última colección: Black A.I.

Agradeciéndole su presencia en el programa, la reportera pregunta al creador, ¿por qué una colección unisex? Y, ¿por qué ahora?

"Realmente, esa es una pregunta bastante interesante. Cree un espectáculo hace algunos años. En 2019, realicé un gran espectáculo en el Harlem Apollo, y he estado diseñando ropa de hombre, como sabe, durante bastante tiempo", responde Ozwald Boateng.

Han sido 25 años, señala Jane Witherspoon.

"Más de 25 años, en todo caso. Mi hija siempre se ha quejado de que no he estado haciendo muchas prendas para ella, siempre para su hermano menor. Así que, decidí que iba a hacer algunas cosas para las mujeres. Lo interesante fue que, cuando estaba haciendo el desfile, creé esta colección, que incluía algunas prendas de ropa femenina. Y, luego, me di cuenta de que mi ropa para hombre también podía ser vestida por las mujeres. Así es como acabé, encontrándome en este mundo en el que existía esta ropa... casi, sin género. Se trata, en cierto modo, de eso", explica el diseñador.

Volvió a sorprender en Londres, de nuevo, después de un paréntesis de 12 años, ¿no? Participó en un desfile en la Semana de la Moda de Londres en febrero. ¿Por qué ha estado fuera tanto tiempo? ¿Qué ha estado haciendo?, quiere saber la periodista.

"En primer lugar, quiero decir que, en cuanto a ropa de hombre... en Londres no hay muchos espacios para eso. Creo que esto es, siempre, parte de la razón, de la cuestión. Es decir, siempre me he visto obligado a organizar el desfile en París, Nueva York o Milán. Ese es el primer punto. Pero... supongo que, también, es por el coronavirus. He pasado dos años en casa... haciendo el tonto. Pensaba, ¿qué voy a hacer ahora, cuando el mundo vuelve a la normalidad? Así que, decidí llevar a cabo un gran desfile de moda para celebrarlo, y también, animado por lo que sucedió con George Floyd, durante el confinamiento. Hubo un catalizador de comunicación en torno a la ‘cultura negra’, y quise demostrarlo, también, en la colección. Así que, el espectáculo, en sí, era una verdadera celebración de la cultura", afirma el creador británico.

Dijo que era una celebración de la ‘excelencia negra’, supongo. Y, creo que, la narrativa, realmente, ha cambiado. Usted mismo ha experimentado el racismo. ¿Cómo se siente, y qué importancia tiene, que las cosas hayan cambiado o hayan empezado a cambiar?, interroga Witherspoon.

"No, no. No es comparable a cuando empecé en el negocio. Durante mucho tiempo, cuando acudía a estos eventos de moda, probablemente, sería la única persona negra en la sala. Eso ocurrió durante décadas, y ha cambiado, significativamente, en la actualidad. Quiero decir que, los últimos tres, cuatro, cinco años... ha habido cambios. Yo estaba en los Premios de la Moda el año pasado. Tratando de recordar, debido al confinamiento y a la posterior vuelta a la normalidad... sí, había mucho, mucho ‘talento negro’ allí, desde estilistas hasta fotógrafos. Es algo, realmente bueno", señala Boateng.

Quiero que me hable un poco más de Black A.I. Resulta conmovedor el nombre de esa idea sobre los negros, el color, la cultura... Supongo que explora la integridad artística que conlleva, así como sus raíces ghanesas. ¿De dónde saca la inspiración?, pregunta la reportera.

"La inspiración es global, ¿verdad? Pero, definitivamente, mis raíces africanas se encuentran dentro de mi trabajo, del uso que hago del color y del textil. Es muy importante, ahora más que nunca, que trato de expresar eso. Y, creo que, hay espacio para expresarlo. Además, esta especie de experimentación y descubrimiento, de tratar de expresar eso en mis textiles, se adapta, realmente bien, a la ropa de mujer. Quiero decir que, si observa algunos de estos símbolos que tengo, se trata de símbolos Adinkra, que son antiguos, que han existido durante bastante tiempo. He jugado con el tamaño de estos símbolos para crear patrones y esta especie de combinación de elementos. Luego, lo he traducido en una serie de colores", declara el diseñador británico.

El diseñador Ozwald Boateng conversa con la periodista Jane Witherspoon en el transcurso de su entrevista para el programa Interview. Interview - Euronews

Como ha mencionado antes, su hija le pedía que hiciera más prendas de mujer. ¿Está ella involucrada en el trabajo, ahora?, quiere saber la periodista de Euronews.

"Sí, de hecho, está involucrada en lo que respecta a redes sociales. Ella es lo que se llama ‘Generación Z’, que controla todo y manda mucho. Pero... me está ayudando a entender eso, y en mi último espectáculo invitó a muchos de los nuevos talentos de la música, la moda, el arte... Así que, viví una experiencia realmente interesante en mi colección, en la que me dirigí a muchas generaciones diferentes. Fue una gran experiencia, el hecho de ser capaz de crear una colección que se dirigiera a tantas personas diferentes", afirma Ozwald Boateng.

Le han aplaudido por el desarrollo socioeconómico global, particularmente, en África. ¿Por qué ha sido importante para su carrera?, interroga la autora de la entrevista.

"Creo que es fundamental, porque estoy muy interesado en el desarrollo de las infraestructuras en África. Solamente quiero ver desarrollo en África, y punto. Hay muchas razones para su retraso en lo que respecta al desarrollo. Se podría decir que algunas son políticas. Pero, ya sabe, al final... necesita su oportunidad para desarrollarse. Va a ser un continente con entre mil quinientos y dos mil millones de habitantes muy pronto. El 60 % de las tierras agrícolas no desarrolladas, del mundo, están en África. Así que, el desarrollo de África es muy importante para el planeta. La Fundación Made in Africa era, efectivamente, una fundación que creamos para promover el Fondo África50, que es un gran fondo de infraestructuras establecido por el Banco Africano de Desarrollo. Se recaudaron alrededor de tres mil o cuatro mil millones de dólares centrándose en las infraestructuras y en el continente africano", indica Boateng.

Está minimizando esto, ligeramente. Ustedes han asesorado a presidentes y líderes mundiales. ¿Qué más hay que hacer para aprovechar eso, y llevarlo al siguiente nivel?, pregunta Jane Witherspoon.

"Es necesario que se comprenda, realmente, la importancia del continente, de África, en términos mundiales. La seguridad alimentaria es un gran problema. Si podemos lograr que se desarrolle el terreno agrícola de manera correcta, de manera sostenible, entonces... es algo que se explica por sí mismo. Considero que esa es la cuestión. Tiene que haber más apoyo. Ya sabe, hay que ofrecer los conocimientos adecuados, y formar asociaciones", explica el creador británico.

Usted también es un gran defensor de la sostenibilidad en la industria de la moda. ¿Por qué eso es más pertinente que nunca? ¿Cómo se aplica a la nueva colección?, quiere saber Witherspoon.

"Sí. Quiero decir que, para la nueva colección, hacemos todo, prácticamente, por encargo. Pero en términos de negocio, todos sabemos cómo la industria está contribuyendo, enormemente, al tema de los residuos. Y eso, solamente, por la forma en que el negocio está estructurado. Si quiero atraerla a usted como cliente, voy a contar con diez tallas diferentes, con muchos colores... para conseguir que usted compre una o dos prendas. Si supiera lo que quiere, desde el principio, entonces... no tendría que crear tantas prendas. Podría estar más centrado. Así que, la manera en que funciona el negocio tiene que cambiar. Creo que tenemos que dirigirnos hacia una cultura de ‘aprender a esperar’", señala el diseñador.

Su idea sobre ‘listo para llevar’, ¿es su modelo de negocio, el camino a seguir?, sugiere la reportera.

"Yo sí diría que es un camino a seguir, pero la realidad es que eso, ocurrirá por etapas. Creo que... tiene que haber una relación mucho más estrecha entre el diseño, la fabricación, y el cliente. Considero que hay que reforzar la relación entre estas tres cosas, si se puede acotar ese espacio. Pienso que, así, podríamos evitar una gran cantidad de residuos", declara Ozwald Boateng.

Desde sus días como director creativo de Givenchy homme, hasta estar a la vanguardia de la sastrería de Savile Row. ¿Cuál es el siguiente paso para usted?, interroga la periodista de Euronews.

"Considero que, ahora, esta región es muy interesante para mí. Así que, realmente, quiero ampliar ese camino y explora esa posibilidad. No he estado en Dubái desde hace bastante tiempo, algo así como... unos 10 años. Lo que he escuchado, y el desarrollo que ha experimentado... es increíble, ciertamente. Es un lugar global, al que todo el mundo quiere venir. Un montón de amigos, e incluso gente de Hollywood, en todo el mundo me dicen que voy a estar en Dubái de una manera de la que nunca, antes, he oído hablar. Eso es bueno. Y, también, tengo que decir que el acceso al aeropuerto es muy cómodo. Es como un soplo de aire fresco. Cuando pienso en ir al aeropuerto de Heathrow... eso sí que es un reto", concluye el creador británico.