El Wu Tang Clan es uno de los grupos de rap más conocidos de todos los tiempos. Desde que comenzaron, en 1992, en Nueva York, han vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo. Nos colamos en su camerino, instantes antes de su concierto en el Festival Sole DXB, en Dubái para hablar con ellos de su carrera, el movimiento Black Lives Matter y Donald Trump.

Wu Tang Clan, bienvenidos a Dubái. Estáis aquí por el Festival Sole DXB. ¿Habéis tocado anteriormente en este lugar?

Inspectah Deck: "Es mi primera vez aquí, y me encanta. He llegado un poco tarde, pero aquí estoy. Esta noche vamos a hacer temblar el techo de este lugar". .

Raekwon: "El Sole DXB, sí, es mi primera vez también. Estamos emocionados. Vamos a darlo todo. Y hacer lo que mejor se nos da. Tocar algunos clásicos y sacar toda esa energía por la que se nos conoce. Va a ser épico".

¿Qué pensáis de Dubái, vosotros que visitáis la ciudad por primera vez?

U-God: "Me encanta Dubái. Me gusta el hecho de que no hay armas y no hay violencia a causa de ellas. Es un país pequeño diferente a Estados Unidos. No tienen las mismas leyes. La ley es diferente y algo más estricta".

Inspectah Deck: "Lo cual hace que sea mejor".

U-God: "Sí, hace que sea mejor".

Cappadonna: "Te mantiene a raya".

U-God: "Aquí no tengo que preocuparme. No sufro estrés postraumático. Puedo apartarme un poco de mi guardaespaldas. Pero cuando vuelva a casa tendré que estar alerta".

Raekwon: "La verdad, hemos estado por ahí, dando una vuelta por el centro comercial y hemos conocido gente muy humilde, y ¿sabes? me encanta que puedas ir a cualquier lado y si, por ejemplo, se te cae el monedero, alguien te llame para decírtelo. Sabes que alguien te va a devolver el monedero. Así que para mí, encontrar personas así es una bendición. Es de verdad una bendición estar ahí fuera sabiendo que hay personas así".

Lleváis en este negocio durante mucho tiempo. ¿Cómo ha cambiado con los años si comparamos la industria de nuestros días?

Cappadonna: "Bueno, ha evolucionado y nosotros también. Ahora son los más jóvenes quienes la moldean. Nosotros fuimos los pioneros. Abrimos el camino y lo hicimos, ya sabes, más fácil para quienes lucharan después por hacerse un hueco, y ser creativos y encontrar su lugar. Pero al mismo tiempo, sentimos que seguimos siendo los reyes. Todavía somos los reyes y seguiremos ofreciendo a nuestro público las mismas canciones sobre drogas. Ya sabes a lo que me refiero. Es así".

Si miráis atras, vosotros que procedéis de Staten Island, habréis comparado que las cosas eran muy diferentes por aquel entonces. Y las experiencias en las que os basábais, ahora han quedado como a años luz. ¿Cómo mantenéis los pies en la tierra y continuáis con vuestra inspiración?

U-God: "Ser realista para mí significa pagar las facturas y cuidar de mis bebés y mantenerme alejado de problemas o de todo mal. Sé todo por lo que he pasado, momentos que aun revivo y sobre los que escribo. Porque aún me recupero de episodios dramáticos. El drama nunca acaba".

Cappadonna: "Dramas diferentes".

U-God: "Sí, estoy escribo sobre ello ahora".

Inspectah Deck: "Estoy de acuerdo con eso. Mantener los pies en la tierra/Keeping it real hoy en día consiste en cuidar de tu familia, pagar las facturas y cuidar de tu salud".

Este año se han producido varias series y documentales sobre vosotros. ¿Cómo os sentís si miráis atrás y recordáis vuestros inicios?

Raekwon: "Es un reflejo. Ya sabes... es la prueba de que los sueños se hacen realidad. La gente ve que trabajas duro, de manera comprometida y que además procedes de un contexto pobre. Hemos trabajado mucho. Y como dices, abrimos la puerta para muchos jóvenes que ahora nos miran como si fuéramos dioses. Y eso también es gracias a que nosotros conocemos nuestra lucha, y no olvidamos de dónde procedemos. Pero también porque sabemos hacia dónde vamos.

Y la música ha sido ese barco. Ha sido el barco que nos ha recordado todo. Y ahora, como dices, el hecho de que haya salido la serie te hace sentir que el lugar del que venimos es bonito. Hace que mi madre sonría y eso hace que toda la familia esté feliz".

Antes has hecho alusión a ciertas cosas que ocurren en Estados Unidos, pero que son muy diferentes aquí en Dubái. Hay movimientos como el Black Lives Matter, ¿qué importancia tiene que un movimiento así, presente en redes, permita a todo el mundo expresarse?

U-God: "Odio ese término, black lives matter..."

¿Por qué?

U-God: "Porque está mal".

Cappadonna: "Todas las vidas importan".

Inspectah Deck: "La razón por la que decimos que la vida de los negros es importante, por decirlo de forma directa, es porque las personas negras abandona el planeta a un ritmo más rápido que muchas de estas otras culturas, ya sea a manos de la policía, o a manos de los demás. Y creo que ahí es donde más importa la vida de los negros. No para decir que los negros son más importantes que nadie. Es sólo que, mira nuestras estadísticas. Estamos cayendo".

¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que hay que hacer?

Dj Mathematics: "Lo que se necesita es que la gente cambie en general. La gente necesita crecer, desarrollarse y cambiar".

U-God: "Y ayudarse los unos a los otros".

Dj Mathematics: "Bueno, es parte del cambio. Crecer y desarrollarse. Y eso comienza con cada uno".

Cappadonna: "Sí, es excesivo. Es una cuestión de desigualdades y de nivel socio económico. Nosotros hemos vivido realidades muy crudas. Y eso nos ha llevado a diferentes cosas".

¿Consideráis la política de Estados Unidos como un problema? Si observais las tensiones raciales durante el mandato de Donald Trump y su administración, ¿creéis que es algo que se necesita abordar?

U-God: "No soy político".

Cappadonna: "Es algo que lleva ahí durante mucho tiempo. No solo con Trump".

Inspectah Deck: "(Trump) es solo una cara".

Cappadonna: "Pero es el tercer presidente en ser impugnado".

Raekwon: "Es una locura. He seguido las noticias en la televisión durante los últimos dos años. Lo hago cada día y de verdad, parece que todo se está convirtiendo en una broma".

Raekwon: "Ahora mucho más que antes. Se contradicen entre ellos millones de veces. Trump es ofensivo pero al mismo tiempo, si miras la economía...tengo amigos metidos en negocios que me dicen tío, con la administración Trump he ganado más dinero que en toda mi vida. Pero luego le ves sus tonterías y su arrogancia y no nos gusta. Yo no apoyo a Trump".

U-God: "Los presidentes solían ser más clásicos, solían tener más clase".

Cappadonna: "Ser presidente significaba algo. Y ahora ya no".

Volviendo a la música y al legado que habéis dejado. ¿Que es lo que diríais que os define y por qué?

U-God: "Cada uno tiene una historia diferente".

Raekwon: "El inicio. El inicio fue comenzar un camino, un camino que tuvimos que viajar para abrir puertas a quienes venían detrás. Inspirar a alguien. Ésa es tu mayor bendición".