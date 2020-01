Kerala, líder en turismo responsable en la India

«Si las personas no toman conciencia sobre el turismo responsable, no habrá posibilidades reales de crear un mundo sostenible», afirma Rupesh Kumar, coordinador estatal de la Responsible Tourism Mission. «Debemos tomar medidas de inmediato».

Sin embargo, el Gobierno no se está durmiendo en los laureles en modo alguno.

En todo el estado de Kerala, las 17 000 unidades de Responsible Tourism registradas engloban a 100 000 personas que trabajan en el ámbito del turismo responsable. En conjunto, el año pasado tuvieron unos ingresos de dos millones de euros. Kumarakom en particular generó más de medio millón de euros gracias a la venta de productos locales.

«El beneficio más importante de la iniciativa gubernamental en Kumarakom es que no tenemos que promocionar el lugar», dice Unni Karthikeyan, que dirige el encantador alojamiento Nallathanka Nest . «Gracias a los esfuerzos de la Responsible Tourism Mission (‘Misión turismo responsable’), este desconocido pueblo lacustre ha experimentado un continuo incremento en el número de turistas».

