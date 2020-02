Es el exfutbolista británico que saltó a la fama jugando para el Burnley, el Everton, el Rangers y el Marsella. Ganó 36 partidos internacionales con la selección del Reino Unido. Jugó en el Mundial de 1986 contra Maradona.

Trevor Steven, bienvenido a Euronews. Gracias por hablar con nosotros. Has tenido una carrera brillante. Cuéntanos cómo comenzaste y cómo te metiste en ella. La carrera futbolística comienza, ya sabes, alrededor de los 16 años. Me fui de casa a los 16 y literalmente empecé una nueva vida. Estaba estudiando en la escuela. Era bueno en la escuela, pero tenía esta opción de ser futbolista. Y en aquel entonces, me convertí en un aprendiz. El Club de Fútbol Burnley fue mi primer equipo. Fue un sueño hecho realidad. Honestamente, cuando estaba en la escuela, no podría soñar con algo tan lejano. Simplemente aprovechas cada día según se presenta. Y eso es literalmente lo que hice. Y lo hice poco a poco, y terminé teniendo una carrera muy exitosa.

Bueno, lo hiciste y jugaste en algunos de los equipos más grandes de Europa, particularmente en el Reino Unido. Tuviste una gran carrera en el Everton. Alex Ferguson (entrenador del Manchester United) te buscó durante un tiempo, ¿no? Sí, lo hizo. Podría haber ido al Manchester United después de mis días en el Everton. Pero en realidad fui al Glasgow Rangers. Ni siquiera era raro en ese entonces. Ahora sería controvertido. Es bueno. El fútbol cambia. Los grandes equipos pueden cambiar. El Manchester United siempre ha estado ahí. Pero el Glasgow Rangers de entonces era un equipo grande. Yo elegí ir allí. Graeme Souness era el entrenador y disfruté de mi tiempo en Escocia. Vivía en cerca de Escocia, así que fue casi como volver a casa. Entonces era diferente. Ahora la Premier League atrae a todos los jugadores y todo el mundo quiere venir a la Premier League. Yo estaba en la época en la que era genial mudarse al extranjero.__ Fui a Marsella y me lo pasé muy bien en Marsella. ¡Estuve jugando con Didier Deschamps! Didier y yo en el mediocampo, con Jean-Pierre Papin, la leyenda del Marsella.

Entonces, ¿cómo fue? ¿Este chico del norte de Reino Unido se mudó al sur de Francia para jugar internacionalmente? Obviamente, fue un viaje. Tuve, ya sabes, unos años en el fútbol antes de hacer el viaje a Francia. Pero cuando eres futbolista, tienes que hacer las cosas muy rápido. Ya sabes, a los 16, tengo que impactar, o a los 18, 19 como muy tarde. Así que tienes que aprender rápido porque estás entrando en un mundo adulto y tienes que darte cuenta de que ya no eres un colegial que patea una pelota, sino que ahora estás tratando con adultos. Sabes, entras en un vestuario y tienes chicos de 16, 17, o de 31 o 32 años que ya han hecho el viaje. Y tienes que competir contra ellos y su conocimiento en y sus ambiciones de seguir jugando.

No te fue tan mal porque jugaste para Reino Unido y estuviste en la Copa del Mundo, creo que llegaste a las semifinales.Jugué en dos Copas del Mundo. ¿Sabes que jugué en el famoso partido en el que Maradona se marcó la mano de Dios?

¿Cómo fue eso?Bueno, hacía mucho calor. Fue en Ciudad de México en el verano del 86. Y estaba el asunto de Argentina y Reino Unido. Y eso se sumó al encuentro. Jugar contra Maradona en ese momento era increíble. Sabes, no podía creerlo... tuve que pellizcarme. Sabes, cuatro, cinco años antes de eso estaba en la escuela. Y de repente estaba en el enorme Estadio Azteca de Ciudad de México.

Cuando has estado en la cima, a veces viene una pequeña caída. Escuchamos a muchas estrellas del deporte que sufren de depresión. Creo que en este momento **es u**n tema muy de moda que se está dando. ¿Cómo lidian con eso? Bueno, ha sido una de esas cosas que están escondidas bajo la alfombra. Y la gente está siendo más valiente ahora y se anima a hablar de cómo se sienten. Es algo muy, muy difícil. Y creo que en el deporte, debido a ese final repentino, a la gente le lleva un tiempo a__daptarse al hecho de que el teléfono ya no va a sonar. No vas a conseguir más trabajos. No tienes ninguna rutina. No tienes un propósito cuando te levantas por la mañana donde lo único que haces es ir a tu club de fútbol y ver a tus compañeros y disfrutar de esa amistad. Cuando eso ya no existe es muy difícil, pero es genial ver al príncipe Guillermo, al príncipe Harry. Han sido muy abiertos sobre lo que han tenido que pasar y creo que que la gente de alto nivel empieza a darse cuenta. Y eso es algo genial.

Así que una vez que tu carrera de futbolista profesional terminó, hiciste una transición muy exitosa a una nueva carrera y elegiste mudarte a Dubai. ¿Por qué?Llevo aquí casi ocho años y me encanta el medio ambiente, me encanta la ciudad de Dubai. Pero tienes que mantener el negocio en marcha, y desarrollarte como individuo. Así que me he metido en varias cosas. Tengo una especie de filial de una empresa con sede en el Reino Unido llamada Play on Pro, en Play on Pro tratamos de mantener a los deportistas juntos después de que se retiren del deporte. Una vez más, Dubai es un lugar al que los futbolistas adoran ir, así que recibo a mucha de esta gente y puedo reunirme con ellos y contarles lo que estamos haciendo ahora. Estamos tratando de construir esto y mantener este compañerismo.

Aquí tenemos bastantes academias de fútbol. ¿Alguna vez has participado en alguna de ellas? No es algo que haya querido hacer. Mi hija se formó en Dubai y también desarrolló sus habilidades futbolísticas aquí. Después se ha unido al Reading Football Club de Reino Unido y sólo tiene 17 años. Está en la Academia John Madejski. Allí entrena a pleno rendimiento.

Este año es el 30 aniversario de algo más: el del Mundial de Italia que jugaste. En primer lugar, era un sueño de niño jugar en la Copa del Mundo y ya había jugado en el anterior del 86. Pero en el 90 fue increíble. Como dices, han pasado 30 años desde eso, lo que es un poco aterrador, porque me siento como si fuera ayer. __Para muchos de los futbolistas de hoy en día, fue su primera visión real de lo que era una Copa del Mundo. Hablo de gente como Steven Gerrard e incluso más jóvenes, como Harry Kanee. Siempre lo recuerdan como el Italia del 90.

¡Recuerdo a Gazza llorando! Bueno, Gazza era el chico del momento, ¿no? Era simplemente brillante. Jugué con él en el Glasgow Rangers también, pero jugando para Inglaterra en el Italia del 90, él era el que marcaba la diferencia, el que tenía un gran potencial. Son recuerdos que tengo muy presentes. Bobby Robson era el entrenador y fue una experiencia muy emocionante. Teníamos algunos jugadores brillantes como Chris Waddle, el propio Gary en la delantera y Paul Gascoigne en el mediocampo. Fantásticos futbolistas. En la semifinal fallamos en los penaltis y pensamos que lo podíamos haber ganado. Pero en el fútbol es ese:" y si...", "pero..." y "tal vez...".

Pero creo que también, ese equipo que mencionas, cambió las cosas. Fueron parte de la élite del futbol y se convirtieron en las superestrellas que vemos hoy en día.Así fue como Premier League resurgió en el 91, 91 o 92, creo. Hubo una verdadera revolución, una especie de unión entre el Reino Unido y el resto del mundo.

¿Qué te depara el futuro?_ Bueno, ya sabes, trato de mejorar el negocio del fútbol de primera categoría y trato de crecer a nivel profesional. Cualquier cosa que tenga que ver con mantenerme en contacto con el juego que es lo que realmente amo y disfruto. Así que cualquier oportunidad que se me presente en ese sentido o hablar del juego y comentar el juego, lo disfruto. Me ayuda a mejorar. Cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol._