Es uno de los vehículos aéreos más pequeños del mundo, un triciclo con una hélice en la parte trasera, impulsado por un motor muy simple de 2 tiempos y un ala delta... Tiene un gran índice de seguridad porque el motor sólo se necesita para ganar altitud y cuando bajas para aterrizar puedes apagarlo.

En Euronews nos hemos propuesto probarlo. Se trata de un triciclo, un motor que acciona una hélice... Además hay un motor extra. Pero mi piloto Jos me asegura que nunca lo ha necesitado.

La niebla matinal se ha despejado en Dubai y Jos da la orden de avanzar. Me pregunta si estoy Listo para "el rock and roll". Es evidente que no. Durante el viaje me preocupa la altura a la que vamos

"Estamos como a 40/50 metros. No más. Podemos subir fácilmente hasta los 12.000 pies. En caso de que tengamos un fallo en el motor, es sólo hacer esto" apunta Jos que de forma inesperada apaga el motor. "Ahora hacemos un 360 a la derecha , y allá vamos!", apunta un Jos motivado mientras yo no dejo de impresionarme con tanto movimiento. Siento como me sube la adrenalina.

Me deja controlar el paramotor: "Puedo darte los controles, pon tu mano ahí. ¡Tira, tira! Fantástico... ¡Yee haa! "

Toda una experiencia el poder manipularlo. Además se junta con las impresionantes vistas. En esta parte de la reserva del desierto hay una gran variedad de vida salvaje: familias de camellos, antílopes, e incluso jirafas.

Después de esto creo que puedo decir con seguridad que ya he superado mi miedo a volar, porque al bajar he visto el suelo demasiado cerca.