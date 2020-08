Jane Witherspoon de Euronews viaja hasta Mónaco para entrevistar al empresario y antiguo propietario de la Fórmula 1, Flavio Briatore. Una entrevista que tuvo lugar el pasado 3 de agosto, antes de que el italiano se contagiase por coronavirus.

EN: ¿Siempre supiste que querías ser empresario?

FB: Como todo el mundo. Cuando alguien tiene éxito, otra persona lo deja de tener. Y creo que todos los jóvenes -cada mujer y cada hombre- quieren tener éxito.

EN: Fue en 1970 cuando conoció a Luciano Benetton. Eso le ayudó bastante y fue un momento crucial en su carrera.

FB: Ya sabes, todo el mundo necesita que alguien le ayude. ¡Hubo un momento en el que Benetton estaba en todas partes! Luciano tenía éxito. Pero nadie sabía lo grande que era... Aunque conozcas a mucha gente, tienes muy pocos amigos. Pero desde luego, mi vida cambió por completo.

EN: Su entrada en la Fórmula 1 con Benetton y Renault, cuénteme sobre esa época.

FB: No tenía ninguna intención de estar en la Fórmula Uno. No había visto una carrera en mi vida. Básicamente, el equipo estaba totalmente financiado por la familia Benetton. No había ningún patrocinador. Era un favor. Lo veía como un par de meses en los que podía hacerles ver de lo que era capaz y lo que hay que hacer en un negocio.

Las cuentas de Benetton mejoraron mucho, así que Luciano me pidió que continuase y fuese el director comercial. Despedí a todo el mundo, a todo el equipo. Despedí al director general y a todos los que estaban con él.

Así es como empezamos a financiar el equipo correctamente. Pero para ganar, necesitábamos un buen piloto y ninguno quería entrar en el equipo porque nos asociaban con el fabricante de camisetas. Sonaba el nombre de Ferrari, McLaren, Williams, y nosotros éramos un fabricante de camisetas: "Benetton". El equipo se llamaba Benetton, era algo divertido.

Pero en poco tiempo dejó de hacer gracia porque empezamos a ser competitivos rápidamente. Y en 1992, encontramos a Michael Schumacher. Luchamos por tener a Michael.

En 1994 ganamos el primer campeonato. Ahí pasamos de ser el fabricante de camisetas, al equipo que querían batir. Michael siempre fue muy especial. Independientemente de su carrera dentro de la pista, era una persona muy especial.

EN: Volviendo a 2008, al Gran Premio de Singapur, le acusaron de amañar partidos. Lo llevó a los tribunales, pero fue apartado de este deporte. Si pudiese volver, ¿haría las cosas de forma distinta?

FB: Lo llevamos a los tribunales y ganamos el caso. Quiero decir, la prohibición estuvo en vigor durante un mes, porque todo estaba manipulado por... No tengo ningún problema en decirlo, por el presidente de la federación, porque nunca le gusté. Y ya estaba en nuestra contra. Apartó a Schumacher en cuatro carreras. Era... realmente este tipo es un n… (nazi). Un n… como se le veía en la portada de News of the World. Manejaba la Fórmula 1 como si fuese su propio juguete, castigando a la gente. Era algo loco, completamente loco.

El tribunal de París revocó la prohibición, hizo que la FIA me pagase. Y entonces pude volver tras ese mes. Sobre lo que pasó en Singapur, simplemente teníamos un piloto que tenía un accidente en cada carrera. A veces incluso dos en la misma carrera. Si puedo amañar la carrera con un piloto, ¿por qué lo despediría antes del final de la temporada? Además, ganamos la carrera porque Massa cometió un error. Barrichello… Además, cinco pilotos cometieron errores. Tuvimos suerte en esa carrera.

EN: ¿No quiere volver algún día?

FB: No, no. Si quisiera volver, podría hacerlo mañana mismo, pero no quiero. Porque yo era uno de los mejores. Históricamente, cuando hablas de la Fórmula Uno, la primera persona que lo hizo de forma diferente fui yo.

¿De qué habla la gente? A la gente le encanta hablar. Gané premios para tres equipos diferentes. Fui el que más ganó en Montecarlo. ¿Qué voy a hacer? ¡Sería ridículo volver!

EN: ¿Cree que Lewis Hamilton podrá igualar la cantidad de títulos que ha ganado Schumacher?

FB: El deporte ha cambiado. Ahora el coche es mucho más técnico, mucho más fácil de conducir. Pero necesitas talento. Si pones a Hamilton en Ferrari consigue los mismos resultados que Leclerc o Vettel. Cuando estaba Michael el piloto era mucho más importante, porque los coches se parecían más. La diferencia la hacía el piloto. El piloto era un gladiador.

EN: Usted eligió poner en marcha varios de sus negocios en Dubái. ¿Por qué esta ciudad para algunas de sus marcas?

FB: Dubái es fantástico. La ciudad y el ambiente. Es la gran operación inmobiliaria del mundo. El hecho de que invirtamos en la ciudad es porque creemos en ella. Creemos firmemente en Dubái. La gestión de los restaurantes es la mejor. También tenemos a las mejores personas allí.

EN: ¿Qué cree que podemos aprender de la pandemia a nivel global? ¿Piensa que es una manipulación?

FB: ¡Al cien por cien!

EN: ¿Cuál es la razón que hay detrás?

FB: Es la política. La gente que quiere permanecer en el Gobierno. Tenemos el peor Gobierno en Italia de nuestra historia. Es todo propaganda. Ninguno de los ministros que tenemos ha trabajado una hora en su vida. Estos son nuestros políticos... ¡Cero experiencia! Antes de trabajar en política, no tenían trabajo.

EN: Es amigo de Donald Trump. ¿Cree que será reelegido en noviembre?

FB: Sí. No tiene competencia.

EN: Dejando a un lado la amistad, ¿es el hombre adecuado para este puesto?

FB: Creo que sí, han batido récord de empleo en América. Récord en Wall Street. No sé qué más quiere la gente... Él es un empresario, no un político. Como yo, es alguien que te dirá las cosas sin rodeos.