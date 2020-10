Mitch Lowe, fundador de Netflix: Nuestra sola competencia es la necesidad de dormir

Estamos en el mejor momento de las plataformas que distribuyen programas, series y películas en abierta competencia. Hablamos de la importancia del contenido y de sus creadores con Mitch Lowe, uno de los ejecutivos fundadores de Netflix, alguien a la vanguardia de la industria del entretenimiento.

Ha estado en los recovecos de la industria del entretenimiento en vídeo prácticamente desde el principio. Está en Dubai como jurado de un concurso de jovenes emprendedrores.

- Jane Witherspoon, Euronews: ¿Cómo ha visto evolucionar la industria del alquiler y difusión del vídeo en los últimos veinte años?

- Mitch Lowe, cofundador de Netflix: Realmente comenzó incluso volviendo a los primeros días del cine en una especie de modelo a la carta en el que la gente tenía que decidir entre ir al cine o alquilar un VHS o un DVD. Y se convirtió en una suscripción, que trajo todo tipo de cosas buenas. Nos cambió de_"¿vale la pena mi tiempo y mi dinero?" _a "vamos a explorar el contenido".

- Euronews: ¿Cómo ha sido formar parte del equipo fundador de Netflix?

- M.L.: No teníamos ni idea de que nos convertiríamos en un nombre familiar. Nadie sabía que Netflix se convertiría en un vocablo. Y recuerdo que solíamos hacer apuestas sobre hasta dónde podríamos llegar. Decíamos, bueno, si tan solo pudiéramos llegar a un millón setecientos mil suscriptores ... , sería increíble. Y, por supuesto, hoy tenemos cien veces más, ciento ochenta millones más.

- Euronews: ¿Cuál fue el impacto en empresas como Apple o en otros sitios de visionado en contínuo como Starz Play que es uno de ellos aquí en Oriente Medio o Disney? ¿Cómo fue esa competencia y cómo la gestionó Netflix?

- M.L.: Bueno, nosotros nunca nos fijamos en la competencia. Nunca, nunca, excepto una sola vez que sí evaluamos al competidor. Y eso fue, de hecho, en el Reino Unido cuando, Netflix abrió en el Reino Unido. Entonces supimos que Amazon iba a entrar y ese era el único competidor que nos aterrorizaba en esos días. Entonces cerramos la operación.

- Euronews: Entonces pasaron de Netflix a Movie Pass. ¿Cómo fue ese movimiento porque en su mejor momento llegó a tener millones de suscriptores y este supongo que era un servicio de suscripción, pero más para cines. ¿Pero luego algo fue mal y se redujo a unos trescientos mil suscriptores?

- M.L.: Eso es. Pensé que podríamos hacer en los cines lo mismo que hicimos en Netflix, que fue eliminar las barreras de la experimentación y el descubrimiento. Y resulta que creció muy rápidamente. Crecimos en ocho meses, teníamos tres millones trescientos mil suscriptores de pago y era demasiado. Así que implosionamos a los nueve meses. Nuestros inversores dijeron: muy bien ahora ya lo saben, se acabó. Lo que deberíamos haber hecho es controlar el crecimiento.

- Euronews: Otro gran desafío que tenemos en este momento es la Covid-19. Está causando un gran daño, especialmente en las salas de cine. ¿Cómo cree que ha impactado en el sector?

- M.L.: Bueno, no es algo a largo plazo, ni un impacto permanente. Espero que, los cines al menos, vuelvan a abrir y entiendan que necesitan evolucionar. Movie Pass fue un intento de sacudir el cine para hacer entender que los consumidores necesitan más que películas. Nuestra capacidad de atención es cada vez más corta. No queremos ir a un cine y sentarnos dos horas en la oscuridad y ver una película. ¿Por qué no tener por ejemplo un maratón de los jueves donde podamos ver todos los episodios de Stranger Things durante seis horas?

- Euronews: Pero ¿podrán sobrevivir? financiera y económicamente. El romanticismo de ir al cine está muy bien, pero ¿cómo van a mantenerse económicamente a flote?

- M.L.: Creo que tienen que ser innovadores en el contenido y creo que todo se reduce a reconocer que la gente quiere salir e interactuar socialmente en grupos grandes. Eso suponiendo que haya una vacuna. Pero que no quieren ver películas de dos horas. ¿Por qué no visionar encuentros deportivos? ¿Por qué no tener eventos de juegos?

- Euronews: ¿En qué momento se encuentra la industria aquí en Oriente Medio y Emiratos Árabes Unidos, en Dubai en particular, en comparación con el resto del mundo? ¿Qué importancia tiene aquí el sector?

- M.L.: Bueno, una de las mejores cosas que veo con los sitios de visionado como Netflix es esta polinización cruzada de contenido. Y creo que con toda la juventud y todos los creadores de contenido creativo en Oriente Medio, existe la capacidad de hacer crecer una gran industria de programas de televisión y películas realmente interesantes que podrían ser populares en cualquier sitio. Y entonces realmente se reduce a permitir que la comunidad creativa cree contenido y lo difunda.

- Euronews: Ahora está aquí en Dubai para el evento de lanzamiento de empresas llamado The pitch in the sky

- M.L.: Es un evento récord. Hay emprendedores de todo Oriente Medio y África que han presentado su propuesta de empresa. Y el jurado, éramos cuatro jueces, seleccionamos a un grupo de diez. Y luego hicimos que cada uno de ellos diera su discurso en una llamada de Zoom.

- Euronews: Saltando desde un avión.

- M.L.: Y luego redujimos ese grupo a tres y subimos a esos tres en un avión con nosotros para que dieran su discurso final. De hecho, dan su argumentación final en una caída de sesenta segundos desde el cielo. Y el ganador terminará saltando del avión.

- Euronews: ¿Qué consejo les daría a esos emprendedores, sobre lo que necesita realmente para salir adelante?

- M.L.: Están todas esas cosas que escuchas todo el tiempo: perseverancia, tener gente buena a tu alrededor, alta integridad. Tienes que mantener el impulso. Tienes que seguir mejorando. Aglutinar inversores, estimular a tu equipo a ir un poco más allá; no ir ni demasiado deprisa ni demasiado despacio.

- Euronews: Volviendo al sector del entretenimiento: la pregunta del millón. ¿Qué cree que nos depara el futuro?

- M.L.: La pandemia de Covid ha aumentado el consumo de entretenimiento de la gente. Y creo que ha ayudado a la gente a superar este momento tan difícil. Creo que el futuro es realmente saludable. No sé ustedes, pero he tenido momentos en los que empezaba a ver una serie a las 10 de la noche pensando que terminaría a medianoche y luego, cinco horas más tarde, me doy cuenta de que hay otra temporada. Y entonces, creo que en cierto punto llegamos a un punto de ruptura. Al director de Netflix, Reed Hastings le preguntaron una vez sobre la competencia y dijo, “mi mayor competidor es el sueño”. Si la gente no tuviera que dormir, podría ver más series de Netflix. Y creo que tiene razón.