Idriss B: "Lo urbano da algo de miedo"

Idriss B es el artista francotunecino cuya obra está en boca de todos en las calles de Dubai.

Nos dice que "El arte va más alla que otras cosas materiales. El arte trata de creación. Y también de emoción. Así que no, no, no lo tocas; lo sientes. Por eso creo que es tan importante". Es suficiente motivo para una charla en la sexta edición de World Art Dubai, el primer evento de este tipo posterior a la Covid en la ciudad.

- Jane Witherspoon, Euronews: ¿Es bueno volver a los actos públicos?

- Idriss B: Sí, bueno, es como volver a la vida, ya sabes, especialmente para Dubai. Como si volvieramos a la normalidad. Así que es algo oxigenante. Volver a ver que la gente tiene una vida normal.

- Euronews : ¿Cómo ha afectado la Covid al mercado del arte a nivel mundial?

- I.B.: Bueno, pura y llanamente frenó todo. Yo suponía que debía tener muchos actos y todo se bloqueó nueve meses. Tenía previsto un evento en Park Avenue, en Nueva York. Y todo se detuvo durante un par de meses.

- Euronews: Está bien ver que la gente sale de casa y observa las normas de seguridad. ¿Cuáles han sido los riesgos de venir y exponer en un lugar como este?

- I.B.: Eso es lo más importante, literalmente, ponerse una mascarilla y trabajar a fondo. Y con calor,/ con todo, eso fue lo más duro. El resto tiene más que ver con el distanciamiento social. Pero ahora todo el mundo se ha acostumbrado después de seguir las reglas desde hace un par de meses. Así que ya es una costumbre.

- Euronews: ¿Cómo empezó en el arte? Creo que estaba algo enfermo y dibujaba y luego se puso en forma.

- I.B.: Tras un viaje a Estados Unidos, tuve una enfermedad, la gota, que me dejó en cama. Y fue divertido la primera semana, la segunda semana, pero al llegar a la tercera, me sentía morir.

Tenía ganas de volver a dibujar un poco. Entonces pensé: vale, ahora no tengo nada que hacer y podría ser un buen momento para hacer mis propias piezas, lo que quería desde hace un tiempo.

Así es como empezó todo. Me puse ante un gran bloque de arcilla y empecé a esculpirlo en mitad de la cama.

Fue divertido. Hice una primera pieza. Se la enseñé a mi mujer y me dijo que le encantaba.

Aunque no se interesa especialmente en el arte, yo estaba encantado: si me dice que está bien / puedo seguir. Y seguí con un gorila. Y después un tigre y luego, poco a poco, se lo fuí enseñando a mis amigos y me dijeron: '¿Quién esculpió esto? Quiero comprarlo'. ¡Yo estaba entusiasmado, no me lo creía! Y así así empezó todo.

- Euronews: ¿Cual es su proceso creativo? La inspiración, el dibujo ... sus piezas son de fibra de vidrio y resina. ¿Cómo las hace?

- I.B.: Bueno, en realidad ya hace más de cinco años que las esculpo. Al principio, las modelaba en arcilla, como en la vieja escuela, Ahora tengo impresoras 3D y todo ese tipo de cosas. Así que lo que hago para empezar es dibujar a mano sobre papel; para dar la emotividad adecuada, la postura correcta del animal. Y luego lo paso a 3D, imprimo en 3D. Hago un molde. Normalmente lo modifico porque de lo que piensas a lo que dibujas siempre hay una diferencia. Así que lo modifico un poco.

La posición de las piernas, ese tipo de cosas. Y luego hago un molde cuando ya estoy realmente satisfecho con todo. Después hago las piezas con fibra de vidrio y resina.

- Euronews: ¿Cómo ha influido en su trabajo el ser franco-tunecino asentado en París?

- I.B.: Bueno, es multicultural. Así que especialmente ahora, estoy bien ... de vuelta a Oriente Medio y es un país musulmán. La cultura es realmente similar. Aunque el norte de África es un poco diferente porque, el Mediterráneo tiene mucho en común: Italia, Grecia, España. Así que es un ambiente multicultural. Y nací en los 80 y en ese momento todo se centraba en los videojuegos, en productos japoneses. Fue a partir de todo ello como muchos descubrimos cuánto había avanzado Japón. Y eso me influyó mucho. Y luego me fui a vivir a China y, literalmente es una cultura totalmente diferente. Son diferentes las cosas que ves y diferente la forma de hacerlas.

- Euronews: ¿Ha encontrado un hogar en Dubai para su obra, que vemos por toda la ciudad y encaja aquí tan naturalmente?

- I.B.: Bueno, está bien, es muy urbano. Por lo general, lo urbano da algo de miedo. Y transmite una sensación inhumana. Ya sabe, demasiado vidrio, demasiado metal, demasiado cemento. Así que tener esas obras, a pesar de que están hechas de fibra de vidrio y resina, tal y como las concebí con colores planos, hace que el lugar cobre vida. Esto es algo que tengo que decir, no era algo para lo que estuviera preparado, lo que tenía era ganas de hacerlo.

- Euronews: ¿Qué importancia cree que tiene la industria del arte aquí en los Emiratos Árabes Unidos y en Dubai concretamente?

- I.B.: Bueno, está bastante incentivado porque el arte es algo diferente al resto de las cosas que puedas comprar. El arte trata de creación y también de emoción. Así que, sin tocarlo, lo sientes. Sin tocarlo. Por eso también creo que es tan importante para Dubai y para los Emiratos Árabes Unidos en general, porque eso es de antes de que yo llegara; eso es lo que me han dicho.

- Euronews: ¿Por qué cree que el arte es tan universal? Y especialmente en lo que ha sido un año realmente difícil en todo el mundo, ¿por qué la gente necesita arte en sus vidas?

- I.B.: Bueno, por supuesto, depende del tipo de arte, pero al fin y al cabo se trata solo de emoción. Te da una sensación, no importa si es buena o no. Siempre te hace sentir algo. Incluso puede no gustarte, pero te hace sentir algo. Y creo que es a eso a lo que la gente ha sido realmente receptiva, especialmente con este tiempo de pandemia en el que mucha gente se replegó sobre sí misma. Estaban solos en su casa o eran una pareja. Así que tuvieron mucho tiempo para pensar. Y así volvieron al arte, porque se dieron cuenta de lo importante que es tener una casa a tu gusto, tener tu propio nido. Y entonces van a comprar cuadros que les hagan sentir algo especial. Por eso creo que es tan importante el arte. Te da auténticas emociones.

- Euronews: ¿Qué opina sobre el uso del arte con fines sociales o políticos?

- I.B.: Bueno, esa es una buena pregunta, porque acabo de escribir un artículo para Black Lives Matter. Y eso es fundamental para mí. Así que sí, quiero decir, el arte, al fin y al cabo lo que trata es de dar. Aquí se trata de compartir emociones. Incluso de dar tu propia visión. Y cuando vi todo lo que estaba pasando con Black Lives Matter, pensé: "Tengo que hacer algo. Si puedo hacer algo, me gustaría hacer algo. No voy a ir a Estados Unidos a manifestarme, pero si puedo hacer algo por mi cuenta, puede estar bien. Entonces se me ocurrió la idea de hacer una escultura especial y donar todo el dinero que reciba por ella.

- Euronews: Su familia es originaria de Túnez y usted tiene su taller provisionalmente en Túnez en estos momentos. ¿Cómo cree que la Covid afecta a su país de origen?

- I.B.: Bueno, peor que ahora no pueden ir las cosas. Eso al menos es una certeza. A veces me pregunto adónde va el país, porque no puede ir peor. El gobierno la verdad es que no funciona. La economía no funciona. Ahora no hay turistas porque nuestras fronteras están cerradas. Creo que intentan encontrar la mejor manera posible de que funcione.