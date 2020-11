Azúcar quemada, ópera prima de Avni Doshi, nominada al Premio Booker

Hablamos con la novelista estadounidense residente en Dubái Avni Doshi sobre su nominación al Premio Booker por Azúcar quemada, también del Festival Literario de los Emiratos y de la importancia de la literatura en la región.

- Jane Witherspoon, Euronews: Usted tardó siete años en escribir esta su ópera prima. ¿Cómo se siente?

- Avni Doshi: Es surrealista. No pensé que llegaría tan lejos de ninguna manera. Quiero decir, incluso estar en la lista fue toda una sorpresa.

- Euronews: Este es uno de los premios literarios más importantes del mundo. Y la han seleccionado por su primera novela. Es un buen comienzo.

- A.D.: Sí lo es. He trabajado en esta novela, durante más de siete años. Así que incluso verla publicada, verla en las librerías, lo vivo como un gran logro.

- Euronews: ¿Qué historia cuenta en su novela?

- A.D.: La novela sigue la historia de una madre y una hija, Anthera y Tara, y tienen una relación muy difícil. A Tara, la madre, le diagnostican Alzheimer. Y entonces su hija lidia con el dilema de cómo cuidar a una mujer que realmente nunca la cuidó.

- Euronews: ¿Dónde se inspiró para esta novela?

- A.D.: Mucho de esto se me ocurrió, es algo imaginado. Me interesan mucho las relaciones entre mujeres. Pero también a mi abuela le diagnosticaron Alzheimer hace unos cuatro años. Y así, a la mitad del proceso de escritura de la novela, introduje el componente de Alzheimer porque estaba leyendo mucho sobre la enfermedad.

- Euronews: ¿Cómo empezó a escribir? ¿Siempre fue novelista? ¿Qué le empujó a coger lápiz y papel y escribir su primera novela?

- A.D.: Nunca fui una gran escritora, iempre fui una gran lectora. Y mi formación es en realidad en historia del arte. Pero siempre me gustó leer literatura. Y a los veinte años me interesé bastante por la ficción contemporánea. Y no sé qué me hizo decidirme a escribir. Pero sentí la necesidad.

- Euronews: ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue fácil o sufrió ese bloqueo de escritor del que todos hablan? ¿Le pareció algún momento realmente espeso y difícil?

- A.D.: Escribir el libro fue realmente una especie de batalla cuesta arriba. No sabía lo que estaba haciendo. No tengo formación en escritura. Nunca fui a ninguna clase de escritura creativa. Así que para mí, el proceso fue realmente mi aprendizaje. Fue con cada borrador con el que realmente aprendí a escribir. Y fueron realmente los errores los que más me enseñaron porque me indicaban dónde iba mal y qué necesitaba mejorar.

- Euronews: Si tuviera que volver a empezar ¿haría algo diferente?

- A.D.: Me decía a mí misma que no debía ser tan terca. Creo que durante el proceso de escritura fue muy difícil para mí renunciar a ciertos aspectos del libro. Pero, ya sabes, existe ese viejo dicho, de "mata a tus seres queridos". Tendría que haber aprendido a matarlos un poco antes.

- Euronews: Uno de los desafíos de escribir un libro es hacer que la historia sea universal y atraiga a gente de todo el mundo. **Se crió en Nueva Jersey. Ahora vive en Dubái, ¿cómo le ha ayudado eso con el libro?**

- A.D.: Creo que siempre he tenido la visión del que está a un lado, eso durante la mayor parte de mi vida adulta. No he vivido en los Estados Unidos, creo, desde los 20 años. Y siempre he estado al margen de cualquier sociedad en la que haya vivido. Y creo que eso a menudo da la perspectiva de un observador para que puedas ser testigo de las historias de otros. Creo que eso me ha sido de gran ayuda.

- Euronews: ¿Por qué se ha sentido al margen? ¿Por qué se ha sentido no integrada donde vivió?

- A.D.: Creo que cuando me mudé a India a los 20 años, pensé que realmente me sentiría como en casa allí. Pero como alguien que creció en los Estados Unidos, yo era diferente. Mi pasado era diferente. Mis referencias eran diferentes. Mi educación fue diferente. Y aunque me sentía como en casa también de alguna manera estaba fuera de la sociedad en varios sentidos.

- Euronews: Ahora estamos aquí en Dubái. ¿Sabe de la importancia de la literatura en esta región? Sé que está muy involucrado en el Festival de Literatura de los Emiratos. ¿Qué le aporta?

- A.D.: Creo que el Festival de Literatura de los Emiratos es lisa y llanamente increíble. Creo que hacen un gran trabajo promoviendo la literatura en todo el país, en toda la región. Invitan a autores de nivel internacional a venir aquí y a hablar. Y es realmente genial. Estoy muy orgullosa de estar involucrada con todo el buen trabajo que hacen. Me encantaría ver más esfuerzos de base. Y sé que hay gente trabajando en ellos. Así que estoy expectante para ver qué más va a dar de sí en el futuro.

- Euronews: Mencionaste anteriormente. ¿qué supone para los autores locales tener una plataforma aquí?

- A.D.: Creo que es realmente importante y creo que estamos en un momento en el que cada vez hay más jóvenes creativos viviendo en Dubái. Y sería maravilloso tener quizás programas de postgrado para ellos. Sería magnífico tener más revistas literarias en la región, en el país. Así que creo que hay cosas que podríamos hacer, tal vez incluso residencias o becas para que escritores del extranjero vinieran a vivir aquí y trabajaran con estudiantes aquí.

- Euronews: ¿Tiene en cuenta los niveles de alfabetización? Porque no todo el mundo tiene la misma suerte que nosotros de poder tener acceso a libros, o de que les hayan enseñado a leer. Todavía hay niños en todo el mundo que no tienen nada de eso.

- A.D.: Sí, y creo que eso realmente tiene que ser prioritario para cualquier gobierno y cualquier sociedad: fomentar la lectura y la escritura. Creo que esa es la forma en que la gente tiene acceso a la vida y a mejorar su situación. Indudablemente creo que, especialmente en países como India, es realmente importante que la alfabetización esté a la vanguardia de cualquier tipo de plataforma política.

- Euronews: Como mujer y mujer de éxito, ¿qué le diría a alguien que piense en escribir un libro? ¿Qué consejo puede ofrecerles de su propia experiencia?

- A.D.: Todo el mundo espera que haya un método en particular o tal vez un curso que puedan hacer. Pero lo más importante es simplemente sentarse a su mesa todos los días y concentrarse. También creo que la lectura es probablemente el mejor maestro para escribir, para ver el trabajo que han hecho los que llegaron antes que tú. Creo que así es como aprendí mucho sobre la escritura.

- Euronews: ¿Qué significaría para usted ganar el Premio Booker?

- A.D.: Ni siquiera sé cómo encajarlo. Creo que sería algo demasiado grande para digerirlo por completo. Sería genial. ¿Qué puedo decir? Sería un sueño hecho realidad.