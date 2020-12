En este episodio de Interview, nos acompaña Lisa Scott Lee, uno de los miembros del grupo pop británico Steps y uno de los socios fundadores de Dubai Performing Arts. Lisa, muchas gracias por acompañarnos hoy.

Euronews

Estamos tocando tu carrera musical porque acabas de volver a cantar con Steps. Estás recién salida de una pequeña gira. ¿Cómo te ha ido?

Lisa Scott-Lee, Cantante, miembro de Steps y cofundadora de Dubai Performing Arts

Acabamos de lanzar nuestro nuevo álbum, "What the Future Holds", que salió la semana pasada. Y estoy muy orgullosa de decir que entró en las listas de iTunes en el número uno. Número dos en las listas del Reino Unido, y fue el número tres en Australia y el número cinco en Indonesia y en todo el mundo tuvimos mucho éxito con él, así que sí, me encuentras en un momento en el que me siento muy afortunada y agradecida.

Llevamos juntos 23 años. Así que nos tomamos un descanso hace unos años. Y creo que lo que nos pasó fue que nuestra base de fans es muy leal. Y seguían preguntando, ¿cuándo volveréis? Y creo que realmente pensamos que la opción fácil sería lanzar otros grandes éxitos y eso habría sido ir por el camino fácil. Pero queríamos darles a los fans algo nuevo y como artistas también, es genial cantar todos tus viejos éxitos, pero cuando estás actuando y estás de gira por el mundo, también es bueno tener música nueva y música fresca. Así que grabamos el nuevo álbum y la canción principal, el single fue escrita por Sia: "What the Future Holds".

Soy un gran fan de Sia, por lo que es maravilloso tener una pista de Sia en el álbum.

Euronews

¿Crees que la industria ha cambiado enormemente desde que comenzaste y cómo ha sido esa evolución para ti?

LSL

Sabes, sinceramente¡ hemos visto esos cambios y ha evolucionado mucho desde 1997. En primer lugar, no había Internet. No teníamos redes sociales. Esta tecnología ha avanzado mucho y es algo maravilloso. Obviamente, tienes los pros y los contras de las redes sociales, pero desde nuestro punto de vista, es una discusión instantánea y obtienes comentarios instantáneos de los fans; porque si lanzas un sencillo podemos escuchar de inmediato lo que piensan al respecto. Y también cuando salimos de gira, miramos los sitios de reproducción para ver qué canciones son las más populares. Entonces, cuando armamos nuestra lista de canciones, podemos ver exactamente lo que quiere la audiencia.

Euronews

La Covid ha impactado a todos y a todas las industrias, a todos los hogares, ¿por qué deberíamos apoyar especialmente las artes? En algunos países piden a la gente que se recicle.

LSL

Hay tanta gente y artistas talentosos en el mundo... en todo el mundo. Han tenido el mismo entrenamiento que yo. Yo he estado cantando y bailando desde los tres años, y logré todas mis calificaciones y exámenes de baile, y luego hice una audición para Italia Conti, la escuela de teatro en Londres, y ahí es donde terminé mi formación, y me convertí en profesora de danza. Soy profesora titulada, lo que me permite hacer esto, de lo que hablaremos. Y se necesitan años y años de dedicación y pasión y hay mucha gente en la misma posición que yo. Me siento realmente afortunada de que Steps siga funcionando y podamos seguir. Obviamente es diferente en este momento, y todos tenemos que seguir las regulaciones y mantenernos seguros. Pero creo que el teatro, el cine y la música es el entretenimiento que la gente necesita en este momento.

Euronews

¿Fue diferente cuando conseguiste el éxito con respecto a como pensabas que sería? Porque dices que la actuación es una especie de primer amor. Y con eso viene la fama. Ese no tiene siempre un lado bonito. ¿Eso te abrió los ojos a otro lado del negocio?

LSL

Sí, creo que puede ser muy difícil. Hay muchas presiones sobre las estrellas del pop, las estrellas del deporte, cualquiera realmente en nuestro campo y en nuestras industrias. Y creo que es tan difícil porque cuando has entrenado toda tu vida para algo que es lo primero, eso es lo más importante y seguro que tienes una razón natural para hacerlo. Pero obviamente, cuando estás en un grupo de pop exitoso y tenemos los números uno y hemos estado de gira por el mundo, lo cual es simplemente maravilloso... creo que es difícil cuando comienzas a tener la intrusión de la prensa y definitivamente hay un lado negativo de la fama. Pero para mí... nunca me detuve en eso.

Euronews

Dime qué te trajo a Dubái. Y debo señalar de nuevo, que estamos en la Escuela de Artes Escénicas de Dubái, que ayudaste a establecer. Háblame de cómo sucedió todo eso.

LSL

Si retrocedemos un poco, creo que la razón por la que yo, mi esposo Johnny y nuestros dos hijos, Jaden y Star Lily, nos mudamos aquí en 2011... la razón por la que salimos fue porque vinimos de vacaciones aquí y nos enamoramos de Dubai y compramos una casa en The Palm.

Y después de un par de años, nos dimos cuenta de que veíamos una brecha en el mercado para una escuela de artes escénicas como DPA. Así la llamamos, DPA. Y porque me he formado en el Italia Conti Theatre en Londres y Johnny se ha formado con artistas. Estos son centros vocacionales, muy prestigiosos. Y sentimos que había un nicho aquí y hay un deseo de los niños de actuar. Creo que también hay muchos beneficios para los niños que actúan, como el desarrollo de la confianza, las habilidades sociales y también hablar en público. Independientemente del campo en el que vayan a entrar en su carrera cuando sean mayores. Son solo, honestamente… son habilidades para la vida.

Euronews

Eso es fantástico, pero además también en los últimos tres años, han podido expandirse en su nuevo hogar.

LSL

Hemos tenido mucha suerte. Contamos con el apoyo de Taaleem, que es uno de los proveedores educativos líderes aquí dentro de Dubai y Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos. Y les encanta lo que hacemos. Y por eso nos han pedido que vayamos y ofrezcamos nuestras clases de artes escénicas dentro de sus escuelas. Estamos muy manos a la obra. Estamos aquí... estamos abiertos seis días a la semana impartiendo clases para niños de tres a 18 años. Y, de hecho, acabamos de lanzar nuestro BTEC en artes escénicas aquí en la escuela en Dubai British School Jumeirah Park. Y es el primer BTEC y nivel tres de artes escénicas en todo el Medio Oriente y Emiratos Árabes Unidos.

Euronews

¿Cómo fue para ti cuando te convertiste en madre y tuviste que equilibrar y hacer malabares con esa carrera laboral con tus hijos?

LSL

No es fácil. Y como cualquier padre que trabaja sabe, todavía estoy tratando de encontrar un equilibrio. Y si soy honesta, a veces lo encuentro difícil porque tengo mi sombrero de directora de DPA aquí en Dubai y luego me meto en un avión. Por ejemplo, recientemente volé a Londres para grabar el Royal Variety Performance, que es un gran honor. Es un evento y una actuación increíble de la que formar parte, actuar para la familia real en el Reino Unido y todas las estrellas que aparecían en el programa.

A veces es extraño porque estoy aquí como directora y todos me llaman señorita Lisa. Y luego me subo a un avión y soy una estrella del pop de nuevo.