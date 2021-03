David Guetta está considerado como el mejor 'DJ' del mundo y ha vendido más de 40 millones de discos. En el espacio Interview, en Euronews, la reportera Jane Witherspoon conversa con la 'estrella francesa', con motivo de su actuación benéfica en el helipuerto del Burj Al Arab de Dubái. Con esta iniciativa, el artista, quería recaudar fondos en apoyo a la lucha mundial contra la COVID-19.

¿Cómo surgió el proyecto que lleva a cabo, para tratar de colaborar en la lucha contra el coronavirus?

"Se llama United at Home y lo comencé en Miami. Luego siguió en Nueva York y en París, frente al Museo del Louvre. Y, ahora, en este lugar tan icónico y extraordinario. La idea es tratar de aportar dinero para las personas que lo necesiten, debido al coronavirus. Pero, también se trata de que yo me divierta y entretenga a la gente. No olvidemos que la gente sigue necesitando entretenerse. Y por eso creo que ha tenido mucho éxito".

¿Qué importancia tiene el hecho de que la industria del entretenimiento vuelva a activarse? Suponemos que ha tenido que idear nuevas formas de trabajo.

"Sí, totalmente. Eso, al principio, fue un reto para mí porque, ya sabe, estoy muy acostumbrado a estar rodeado de gente cuando actúo. Pero, debido a todos los comentarios que recogí en las anteriores actuaciones, me di cuenta de lo útil que era y de cuánto disfrutaba el público. Así que, ahora, solamente me imagino a la gente y pienso en cómo se comporta. Creo que esta actuación es, probablemente, la más espectacular de todas porque la producción es, verdaderamente, una locura. Así que, estoy muy emocionado. Es realmente increíble. El edificio en sí es realmente icónico y muy especial. Pero cuando está todo listo, con la puesta en escena, es verdaderamente impresionante".

En su opinión, ¿hacia dónde va a tener que orientarse la industria en el futuro? ¿Cómo nos adaptaremos y cambiaremos para que sea un éxito?

"Espero que no tengamos que adaptarnos a ello. Porque, confío en que, muy pronto, todo el mundo estará vacunado. Podré volver a actuar en conciertos de verdad. Pero creo que, por ahora, esto es lo único que tenemos. Considero que, en el futuro, esta va a seguir siendo una opción posible. Estoy hablando con muchas personas sobre ello y también sobre un programa de realidad virtual. Su desarrollo ha crecido mucho. Creo que esto es interesante. Tengo hijos y observo cómo pasan el tiempo con sus amigos en torno a los videojuegos. Ya sabe, juegan, se ponen los auriculares y hablan con sus amigos. Y, todo esto, me hizo pensar mucho en las nuevas generaciones".

Ha mencionado los programas de vacunación. Usted ha sido muy claro en cuanto a su postura antivacunas. ¿Por qué le parece importante que la gente se vacune en la situación actual?

"Bueno, para ser sincero, no veo otra opción. Me siento muy afortunado porque estoy en Dubái y tuve la oportunidad de vacunarme. Así que, me vacuné. Es una elección muy personal. No intento obligar a las personas a hacer algo que no quieran hacer. Pero no veo que haya otra forma posible de hacerlo, para la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? No podemos quedarnos así para siempre y, ya sabe, dejar que la economía muera, dejar que esto destruya el mundo. Procedo de Francia, que es un país ligado a la revolución. Fue una de las naciones con mayor oposición al principio pero creo que, ahora, las cifras están cambiando y que cada vez más gente quiere vacunarse. Lo cual, en mi opinión, es una buena noticia".

Usted grabó 'Let's Love' con Sia durante el confinamiento. ¿Cómo fue el proceso de crear música en ese momento? ¿Cómo le afectó el confinamiento?

"Bueno, ya sabe.... como a todos los demás. Obviamente, no es algo bueno. Pero, al mismo tiempo, intento sacar lo mejor de cada situación. Y tengo que decir que, desde el punto de vista creativo, fue muy bueno. Sigue siendo muy bueno porque paso más tiempo en casa y menos en los aviones. Y eso me da más tiempo para crear música".

Usted nació en París pero ha hecho, de Dubái, su hogar en los últimos años. Este lugar es muy especial para usted. ¿Por qué disfruta de su estancia en Dubái?

"Bueno, honestamente, en este momento, este es, probablemente, el mejor lugar del mundo. Ya sabe, permanece realmente vivo. Es el lugar más seguro que he visto nunca. Es un lugar bonito. Creo que, con respecto a la pandemia de COVID-19, lo han gestionado bien. Así que, espero que siga así. Ya veremos qué pasa. El futuro lo dirá. Pero, hasta ahora, se ha mantenido una buena vida social y, al mismo tiempo, ha sido un lugar seguro. Así que, es un buen equilibrio".

Usted es conocido internacionalmente como el 'abuelo' de la música electrónica de baile. ¿Cómo es eso de abuelo?

"¿Sabe? Odio esto porque a alguien se le ocurrió lo de 'padrino de la música de baile' y no sé cómo, se convirtió en el abuelo. Y yo soy como... realmente soy como esa persona mayor. Es como... ¡vale! ¿Por qué no? Está claro que he dedicado mi vida a la música de baile. Eso es cierto. He pasado por el funk, el house, por el hip hop y por la EDM, la música electrónica de baile o, como quiera llamarla. He pasado mi vida haciendo bailar a la gente".

David Guetta - Burj al Arab

Empezó en el escenario en los clubes nocturnos de París, así que, realmente fue 'DJ' en esos clubes. Luego, obviamente, desarrolló todas tus habilidades y terminó sacando discos en todo el mundo. ¿Cuál ha sido el mayor cambio para usted en esta industria, desde los viejos tiempos?

"¡Guau! Se ha producido un cambio enorme. Cuando empecé, no existía el concepto de 'DJ' famoso. Simplemente, no existía. Así que, ya sabe, nunca podría haber imaginado que un día venderíamos entradas con nuestro nombre. Y, menos aún, que seríamos capaces de llenar un estadio. Algo que antes nos resultaba imposible de imaginar".

¿Qué nos deparará el futuro?

"Estoy contemplando el futuro. Como decía, creo que todo el tema de la realidad virtual es muy interesante. Y, sobre todo, creo que, cuando esto acabe, vamos a asistir a la mayor fiesta de todos los tiempos. Así que, estoy listo para volver a la carretera y, ya sabe, actuar y organizar un espectáculo tras otro, cada día. Porque lo echo mucho de menos".