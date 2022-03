Steven Bartlett tenía solo 23 años cuando se convirtió en millonario tras montar la agencia de marketing de redes sociales Social Chain en su habitación. Dejó este negocio en 2020 y ahora está valorando en unos 350 millones de euros. Se estima que su fortuna personal se encuentra en torno a los 60 millones de euros.

Escritor de superventas

Ha escrito su libro superventas Happy Sexy Millionaire, aparece como el dragón más joven en el programa de la BBC Dragon's Den y ahora presenta el podcast número uno de Europa en Spotify Diario de un consejero delegado.

Hijo de madre nigeriana y padre británico, a Barttlet se le dio mal el colegio. Fue expulsado y se marchó de la universidad, donde pensó que las cosas deberían ser diferentes. Abandonó después de la primera clase. "Mis padres me repudiaron porque no estaba siguiendo el camino tradicional de mis hermanos que habían ido a la universidad. Pasé por malos momentos en ese viaje", recuerda para Euronews.

Los fallos del sistema educativo británico

Asegura que su pasión por los negocios nunca fue reconocida a lo largo de sus años de formación "Podía haber llegado donde llegué más rápido si hubiera tenido más convencimiento y mi entorno se hubiera dado cuenta cuando tenía 16 años. Pero el sistema no está diseñado para eso y determina mucho en el resultado", mantiene.

Hablando para Euronews en la Casa de la Ópera de Dubái donde estaba presentando un evento, Steven Barttlet e invitados, también ha hablado sobre su podcast número uno Diario de un consejero delegado. Lo describe como la cosa con la que más disfruta, frente a recientes críticas de que lo usa como un espacio para promocionar a gente. "Voy a hacer lo que quiero hacer, estoy en mi derecho y el público está en su derecho de no escuchar. Puedes decir que es horrible en la sección de comentarios. Pero estoy en mi derecho de vivir según mis propias reglas", mantiene.

Reconciliación familiar

Tras su éxito ha conseguido reparar las relaciones familiares. "Acabas dándote cuenta de que tu familia y tú queréis lo mismo. Solo que has tenido un desacuerdo sobre el camino para conseguirlo. Mi madre quería que yo fuera feliz, estuviera seguro y tuviera éxito. Pensó que el camino para conseguirlo era la universidad Y yo pensaba que era buscarme a mí mismo y perseguir mis sueños".

Tiene consejos para los empresarios que están empezando: La cosa más importante que he aprendido sobre los negocios es que tus resultados están más relacionados con tu capacidad para contratar de lo que te imaginas. No aprendí esto hasta mi tercer año en el negocio. Como empresario joven, piensas en ti o en tu talento.Y luego recuerdo ese momento en la empresa en el que contratamos a gente realmente excepcional y todo cambió. No tenía estrés, sabían cosas que yo no sabía que no sabía. Todos las cosas que no sabíamos que no sabíamos fueron resueltas y eso resultó crucial".