Nacido en París en 1989, David Benedek es un perfumista de tercera generación. Sus abuelos paternos llegaron a París desde Transilvania en los años 1950, donde abrieron su primera boutique en el barrio de Palais-Royale.

"Mis padres siguen siendo los propietarios de la tienda hoy en día. Así que crecí rodeado de perfumes. Así nació mi amor por ellos", explica David a Euronews.

Creó su propia marca BDK Parfums en 2016 tras estudiar perfumería y cosmética en el Instituto Francés de la Moda. "Cuando imaginas el aroma, lleva tiempo. Y yo solía pintar mucho cuando era más joven. Así que cuando creo mi perfume, siempre pienso en la textura y el color, y luego pienso en el mensaje que quiero transmitir a mi cliente", añade.

David dice que el proceso de crear el perfume perfecto es una ciencia: "Es como cuando cocinas, tienes que elaborar tu propia receta, ¿no? Así que pruebas y luego tienes que ir muy lejos para volver un poco. Y dependiendo del estado de ánimo que quiero expresar en el perfume, pruebo diferentes combinaciones con el perfumista y cuido la fórmula. Si está bien mezclada, está bien equilibrada. Y en realidad, esto lleva tiempo".

Se espera que el mercado mundial de perfumes crezca hasta los 53.000 millones de euros en 2027. David afirma que la COVID ha tenido mucho que ver en el impulso de los mercados actuales. "Creo que, sobre todo después de la COVID, la gente se preocupa mucho más por sí misma y se centra en lo que le puede aportar alegría y comodidad. Y creo que, por fin, el perfume forma parte del juego", afirmó.

En declaraciones a Euronews en Dubai, donde presentó su nueva fragancia Ambre Safrano, también comentó los olores e ingredientes que le gusta utilizar en sus creaciones: "[Hay] materias primas comunes que me gusta utilizar en mis perfumes, como, por ejemplo, el sándalo, o la vainilla. Me encanta utilizar mucho almizcle para que sea aún más sensual", y añade: "Me encanta la madera de oud, ya que soy muy, muy joven y la madera de oud es algo muy simbólico".

Entrando en el debate sobre los ingredientes sintéticos frente a los naturales, afirma: "Creo que hay materias primas sintéticas increíbles que cuestan incluso más que las naturales. Y creo que para hacer un buen perfume se necesitan las dos cosas. Las moleculares sintéticas tienen el deseo natural de expresarse en una fórmula. Así que en BDK utiliza tanto materias primas naturales como sintéticas, especialmente el almizcle. Tenemos un almizcle sintético increíble que tiene la fragancia de florecer y estallar".