Hans Zimmer, compositor y productor musical de muchas de las bandas sonoras de las películas de Hollywood, ha anunciado que presentará, por primera vez en Dubái, su gira ‘Hans Zimmer Live Tour’. En declaraciones a Euronews, señala que la gente puede esperar "caos" y "algo… un poco diferente". Así, compara a los músicos que van a tocar con él en la gira con un ‘supergrupo’. "Cuento con Lisa Gerrard de ‘Gladiator’, o de ‘Dead Can Dance’. Está ‘Lebo M’, que es la voz de ‘El Rey León’. También está mi guitarrista favorito: Guthrie Govan. Y, nunca sabes si Johnny Marr, va a tomar parte en esto, o lo va a hacer".

Hans Zimmer ha trabajado en más de 150 películas a lo largo de su carrera, entre ellas ‘Gladiator’, ‘Black Hawk derribado’, ‘Interstellar’, ‘Rain Man’… así como ‘Dune’ y ‘El Rey León’. Su trabajo en estas dos últimas obras le permitió ganar el Premio Óscar a la mejor música compuesta para películas (banda sonora original), el Premio Óscar a la mejor música, banda sonora original, respectivamente. El músico y compositor también cuenta, en su haber, con tres ‘Globos de Oro’ y cuatro ‘Premios Grammy’.

El nuevo espectáculo presentará arreglos especialmente ‘rediseñados’ de algunas de las partituras más populares de sus películas más famosas.

Hans Zimmer también ha estado en los Emiratos Árabes Unidos trabajando en la nueva secuela de ‘Dune’, dirigida por Denis Villeneuve. Así, afirma que la saga de ‘Dune’ representa un ‘proyecto apasionante’ para él, y reconoce que Villeneuve es 'extraordinario'. "Todos los directores de cine vienen a verte con una gran imaginación, con grandes planes. Te seducen para que hagas algo. Tienen ideas increíbles. Pero, lo que pasa con Denis es que, además de todo eso, dirige con amabilidad", declara a Euronews.

Hans Zimmer conversa con la periodista Jane Witherspoon, en el transcurso de su entrevista para el espacio Interview. Euronews

Otro director con el que el músico ha desarrollado una gran amistad es Ridley Scott, el ‘cerebro’ de películas como ‘Black Hawk Derribado’, ‘Gladiator’, ‘Thelma y Louise’, y ‘Blade Runner’, por ejemplo.

"En primer lugar, es un artista. Así que, también responde a otro artista. Me deja hacer prácticamente lo que quiero", explica Hans Zimmer. "Es una especie de idea constante del tipo: ¡Vamos a probar algo nuevo, vamos a ver si funciona! Y, a veces, no funciona. A nosotros también nos ha pasado esto, en ciertas ocasiones", añade.

Cuando era niño, Zimmer fue a clases de piano durante dos semanas. Pero, dejó ir y siguió aprendiendo por su cuenta, es autodidacta. Llegó a formar parte de una ‘banda de rock’, e incluso tocó los teclados con Trevor Horn y The Buggles en la famosa canción ‘Video Killed the Radio Star’, el primer vídeo que se emitió en la MTV. El músico y compositor lo recuerda con cariño. “¡Quién lo hubiera dicho!”, señala jocoso.

A pesar de su ilustre carrera como compositor de bandas sonoras, afirma que trabajar en los programas de la serie ‘Planeta Tierra’, de David Attenborough, es lo más importante que ha hecho nunca. "Nos está haciendo recordar que, en realidad, se supone que estamos enamorados de este planeta, que todos compartimos este planeta".

Hans Zimmer también habla con Euronews sobre su infancia, en el seno de una familia judía, en la Alemania de la posguerra. Así, recuerda una ocasión en la que temió una reacción ‘antisemita’ cuando habló de su familia en una rueda de prensa, en el Festival de Cine de Berlín, en 1999, mientras promocionaba la película ‘La delgada línea roja’. "Los periodistas decían: ¿Por qué sigue con esto? Yo estaba sentado junto a Renee Firestone, que había salido de Auschwitz con 14 años. Estaba rodeado de gente que había vuelto a Alemania, por primera vez, y me asusté. Dije: 'Bueno, tengo una relación extraña con este país. Provengo de una familia judía'. Y, al decirlo, de repente, pensé: ‘¡Dios mío, he cometido un terrible error, he revelado secretos de mi familia!’. Empecé a sufrir un ataque de ansiedad, y recuerdo a Renee Firestone, superviviente de Auschwitz, cogiéndome la mano por debajo de la mesa, porque se dio cuenta de que estaba sufriendo un pequeño ataque", concluye.

El concierto de la gira ‘Hans Zimmer Live Tour’, en Dubái, tendrá lugar el 27 de enero de 2023.