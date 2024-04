El creador de una criptomoneda se ha asociado con el aclamado compositor Hans Zimmer para crear un himno que represente los valores de su empresa.

Justin Sun es un ejecutivo de criptomonedas de origen chino, conocido por lanzar su propia criptomoneda, el 'token TRX', en 2017. El éxito de 'token TRX' puso a Sun en posición de adquirir la empresa BitTorrent (ahora conocida como Rainberry) y pasar un periodo como representante de Granada (el país caribeño) en la Organización Mundial del Comercio.

El último proyecto de Sun consiste en lanzar un tema musical para su proyecto de criptomonedas. No está dispuesto a hacer cualquier canción y, por eso, ha recurrido a la ayuda del compositor alemán Hans Zimmer.

¿Quién es Hans Zimmer?

Aunque creas que no conoces a Hans Zimmer, lo conoces. Ha compuesto la música de más de 100 películas, entre ellas 'Dune', la serie 'Piratas del Caribe', 'Gladiator', 'El Rey León' y casi todas las de Christopher Nolan. Por su trabajo en 'Dune' y 'El Rey León', ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original, y tiene en su haber cuatro Grammys, tres Globos de Oro y cuatro Classic Brit Awards.

El trabajo de Zimmer no sólo está relacionado con el cine. Él y su estudio han producido bandas sonoras para programas de televisión, videojuegos, galas de premios e incluso deportes. En total, ha prestado su mano a casi 150 bandas sonoras de películas y programas de televisión.

¿Por qué Zimmer, famoso por sus extensas obras para el cine y la televisión, se prestó a crear el himno de un ecosistema de monedas figitales? Hablamos con Sun sobre cómo surgió la colaboración.

'Web3' es un término genérico que la gente de la criptomoneda utiliza para referirse a la forma en que las tecnologías de Internet, como TRON, creada por Sun, pueden utilizarse para descentralizar la economía mediante cadenas de bloques y sistemas monetarios basados en fichas. Sun cree que el himno se inspira en la "visión de futuro" de la comunidad 'Web3'.

TRON simboliza una nueva fuerza de vida y asume la independencia y la autonomía como su misión Justin Sun Fundador de TRON

"Como plataforma descentralizada líder mundial, TRON simboliza una nueva fuerza de vida y asume la independencia y la autonomía como su misión. En un mundo con lenguas y valores plurales, ha sido una lucha para que un abanico diverso de grupos se uniera y comunicara entre sí", explica Sun a ''Euronews'.

La manera de aunar la polifonía de voces en este mundo cada vez más polarizado es a través de las cualidades trascendentes de la música, sugiere Sun. "Vengas de donde vengas, nunca te perderás los sentimientos y mensajes que hay detrás de una melodía una vez que las notas musicales se despliegan lentamente en tu oído".

"TRON cree que un himno así puede profundizar el **entendimiento mutuo en toda la comunidad 'Web3'**y formar una sinergia que impulse la colaboración en todo el sector y acelere el advenimiento de un futuro completamente nuevo", afirma Sun.

Con algo menos de tres minutos, 'The TRON Anthem' ya es un clásico de Zimmer. Las cuerdas se elevan mientras la percusión puntúa largas frases de canto coral. Todo se acumula en una extensión melódica que es cacofónica sin ser disonante.

Es menos único y sobrenatural que la banda sonora de 'Dune', pero consigue evocar la sensación de estar explorando por primera vez un videojuego de ciencia ficción de mundo abierto.

¿Cómo se relaciona todo esto con una plataforma tecnológica para el comercio financiero independiente de los grandes sistemas bancarios mundiales? Sun insiste en que es porque TRON y 'Web3', en general, tratan de crear un "mundo más libre, abierto e igualitario". El trabajo para los pioneros de 'Web3' es creativo, de forma muy parecida a como Zimmer aborda su obra, afirma Sun.

"La extraordinaria creatividad de Hans Zimmer siempre me ha motivado, y necesitamos maestros como él que se unan a nosotros para crear un futuro mejor", afirma Sun. "Un punto en común entre nosotros es nuestro compromiso compartido de innovar y dedicarnos a crear un mundo más edificante e ideal".

Sun es efusivo sobre el talento de Zimmer y lo describe como "uno de los más grandes compositores del mundo", que tiene "un peso significativo en la industria musical", y se apresura a compararlo con TRON y sus objetivos de descentralización.

Eso son los temas que aparecen en la génesis del nuevo himno. "Inicialmente surgió de una intensa discusión entre Hans Zimmer y yo sobre cómo dar energía y unir a las comunidades criptográficas a través de la música".

Justin Sun fue acusado de fraude

Puede que 'The TRON Anthem' sea un audaz movimiento musical para ampliar la comprensión de la gente sobre la plataforma, pero no está claro si compensará la prensa negativa que ha recibido Sun al ser acusado de fraude por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) el año pasado.

En marzo de 2023, Sun, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. y Rainberry Inc. fueron acusados por la SEC por la oferta y venta no registrada de TRX. La SEC también acusó a Sun de manipular el mercado secundario de TRX.

En la denuncia, la SEC también acusaba a ocho famosos por promocionar TRX sin revelar su remuneración, entre ellos Jake Paul, Lindsay Lohan, Soulja Boy y Ne-Yo.

En febrero de este año, la importante firma de criptomonedas estadounidense Circle, dejó de respaldar su token USDC en el ecosistema creado por Sun, con el fin de mantener los "esfuerzos de Circle para garantizar que USDC siguiera siendo fiable, transparente y seguro".

Sun ha negado todas las acusaciones de la SEC contra él y sus empresas. Hablando sobre el nuevo himno, está comprometido con el potencial de la empresa para mejorar el mundo.

"TRON ha sentado unas bases sólidas para este mundo gracias a su sistema de transacciones eficiente y asequible y a un ecosistema fácil de usar que beneficia tanto a los desarrolladores como a los usuarios", afirma Sun.