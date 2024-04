Por AP

Un hombre armado con una espada atacó el martes a varios ciudadanos y a dos agentes de Policía en el este de Londres. Cinco personas fueron trasladadas al hospital. Por el momento, el incidente no se invistiga como un acto terrorista.

Los servicios de Emergencia atendieron a cinco personas y las trasladaron al hospital.

El incidente no se considera relacionado con el terrorismo

La Policía Metropolitana informó de que recibió una llamada a primera hora del martes en la que se informaba de que un vehículo se había empotrado contra una casa en una calle residencial y de que varias personas habían sido apuñaladas cerca de la estación de metro de Hainault.

Un hombre de 36 años fue detenido en el lugar de los hechos, según las autoridades, que no han ofrecido más detalles.

Un vídeo difundido por los medios de comunicación británicos mostraba a un hombre con capucha amarilla que sostenía una espada larga o un cuchillo caminando cerca de las casas de la zona. Testigos afirman que oyeron a los agentes gritar al sospechoso instándole a que bajara el arma mientras le perseguían.

"Debe de haber sido un incidente aterrador para los afectados", declaró Ade Adelekan, subcomisario. "Sé que la comunidad en general estará conmocionada y alarmada. La gente querrá saber qué ha pasado y daremos más información en cuanto podamos".

Añadió que la Policía no cree que exista una amenaza para la comunidad en general. "No estamos buscando más sospechosos", dijo. "Este incidente no parece estar relacionado con el terrorismo".

La estación de metro de Hainault se cerró debido a una investigación policial en la zona.