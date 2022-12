Dubái es un destino centrado en el fútbol, ​​según están descubriendo los aficionados, ya que acuden en masa al emirato para estar cerca de la Copa Mundial de la FIFA que se celebra en Catar. El aeropuerto Dubai World Central (DWC) opera hasta 120 traslados diarios a Catar. Vecino de los Emiratos Árabes Unidos, los vuelos a Catar son de apenas una hora, sin embargo, muchos aficionados prefieren quedarse en Dubái y ver el Mundial allí.

Dubái ha invertido mucho en grandes zonas para forofos del fútbol, ​​construyendo estadios con asientos VIP y sistemas de sonido de alta tecnología para que los espectadores se sientan como si estuvieran en el corazón de la acción.

Uno de los únicos seis estadios oficiales de la FIFA Fan Festival en el mundo, el BudX FIFA Fan Festival en el puerto de Dubái, recibe hasta 10.000 seguidores por día. Organizado por la empresa local de eventos BRAG, su director general, Ramzi Nakad, cree que el alto nivel de las instalaciones llevó a la FIFA a seleccionar Dubái como destino oficial de la zona de aficionados:

"Estamos muy orgullosos de albergar un FIFA Fan Festival oficial. Dubái es una ciudad del futuro. Tiene toda la infraestructura y la hostelería”, dice.

“Dubai Harbour es un nuevo proyecto icónico, donde se ha construido la nueva terminal de cruceros. Está perfectamente ubicado para el Fan Festival. Tiene el hermoso telón de fondo y la impresionante vista de JBR [Jumeirah Beach Residence], así como de la playa y la isla Bluewaters. Incluso puedes ver los partidos desde un yate”, añade.

En Dubái, un emirato con una población de alrededor del 80 % al 90 % de expatriados, los fans del fútbol pueden encontrar seguidores afines localizando su club de aficionados dedicado; casi todos los equipos principales están representados en el floreciente estadio de clubes de fans de Dubái.

Kieran Lindsay es el presidente de England in Dubai, el club de aficionados para los hinchas ingleses. “Durante varios años, me he estado encargando del club de aficionados de Inglaterra en Dubái, que se reúne en diferentes lugares durante los grandes torneos como la Eurocopa y la Copa del Mundo”, dice Lindsay. “Este año, tenemos el placer de albergar la reunión en la Fan Zone de McGettigan, en el Anfiteatro Dubai Media City. Con pantallas de 20 metros y 5.000 forofos, no hay nada mejor que esto”.

Peter Redding, residente de Dubái, presenta un programa de chat de fútbol híbrido en directo y en línea antes de cada . Ubicado en The Dubliner's en Le Meridien Dubai, el programa presenta chat en vivo con futbolistas famosos, tanto en persona como a través de un enlace de video. Es gratis asistir en persona y los fanáticos también pueden unirse en línea desde cualquier parte del mundo para hacer preguntas pertinentes a los expertos invitados.

Quienes quieran participar en un "juego divertido" también pueden hacerlo en Dubái. Precision Football, en Ibn Battuta, es una instalación deportiva de vanguardia con múltiples campos y un centro tecnológico donde los jugadores de todos los niveles pueden mejorar sus habilidades.

Los equipos de entrenamiento incluyen dispositivos de realidad virtual que permiten a los usuarios practicar en realidades alternativas, como un estadio virtual de Wembley, y una serie de habitáculos circulares, llamados iconos, equipados con luces que ayudan a los futbolistas a mejorar su agilidad. Los jugadores se ponen en el centro del ícono y golpean una pelota hacia las luces colocadas dentro de la barrera cuando se vuelven verdes, anotando un punto por cada luz verde que golpean. Utilizado por profesionales de élite, todo el equipamiento del centro está a disposición de todos los visitantes.

Los jugadores listos para comprometerse a largo plazo con el deporte pueden unirse a academias organizadas por exfutbolistas profesionales. El exjugador de la Premier League Danny Guthrie es el entrenador principal de The Football Academy, un campo de entrenamiento para jugadores desde los 3 años hasta los 17. Celebrado en la Universidad Amity en Dubai International Academic City, el equipo superior, llamado EPC (Elite Performance Center), juega profesionalmente en la tercera división de los EAU. Este es el lugar para inscribirse para tener la oportunidad de estar entre las estrellas de fútbol del futuro, con ojeadores internacionales que revisan periódicamente las imágenes de la academia para descubrir talentos.