Tim Clark, presidente de Emirates Airline: "Pase lo que pase las mercancias siguen volando"

Lleva al frente de la línea de bandera Emirates más de treinta años y la ha dirigido a través de varias crisis globales. Es optimista sobre la pandemia de Covid 19. Hablamos con el presidente de Emirates Airline Sir Tim Clark. Pueden ver la entrevista completa en el vídeo de la parte superior de esta página.

- James O´ Hagan, Euronews: Dubái fue uno de los primeros destinos en salir del confinamiento. ¿Cómo cree que lo logró?

- Sir Tim Clark, presidente de Emirates: Fue uno de los primeros países, no el único, en adoptar realmente los protocolos para tratar la pandemia de COVID, ya sea con distanciamiento social y uso de mascarilla o con sistema de rastreo. Así que fueron capaces de hacerlo con un grado de control que no muchos otros países han tenido.

Con los protocolos que teníamos en los aviones con respecto a las medidas de higiene y salud que habíamos tomado; con respecto a los equipos de protección personal de la tripulación, así como con todos los demás protocolos con respecto al servicio de comida a bordo y la forma en que preparamos el aeropuerto, llegamos a la conclusión en Emiratos de que era un buen momento para empezar. Coincidió con el criterio del gobierno. Y así lo hicimos.

Con la ruta entre el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, hemos aprovechado todo ello y ya estamos viendo grandes aumentos de la demanda. La velocidad de reserva ciertamente ha aumentado desde mediados de diciembre hasta ahora.

- Euronews: Y ha sido un año difícil para la compañía. Recientemente anunció su primera pérdida en más de tres décadas. Pero han informado de previsiones muy optimistas para 2021. Y ha dicho que espera que toda la flota de A380 vuelva a estar operativa. ¿De dónde le viene este optimismo?

- T.C.: Honestamente creo que con las mentes más brillantes del planeta en investigación médica, en la farmacéutica, en el gobierno, reconociendo que la única forma de salir de este problema en concreto era la rápida producción de una vacuna que tuviera altos niveles de eficacia. Y eso es lo que ha pasado. Nunca he visto nada tan acelerado como esto, pero ha sucedido. Así que nos estamos organizando para tratar de reactivar la flota de A380 lo más deprisa posible en paralelo, en tándem, con el crecimiento de la demanda en toda nuestra red. Esperamos tenerlos a todos volando el año que viene.

- Euronews: El CEO de Qantas, Alan Joyce, fue recientemente citado diciendo que los pasajeros internacionales tendrían que vacunarse antes de embarcar. ¿Depende de las aerolíneas imponer estos protocolos a los pasajeros?

- T.C.: Creo que lo que determinará los protocolos en torno a los que se vacunen y los que no se vacunen no será decidido por las aerolíneas. Será decidido por los países a los que viajan estas personas.

Así que los países van a tener que acordar los requisitos de entrada para que los viajeros cumplan los protocolos sobre la aplicación de la vacuna y su duración. Y a partir de eso, impondrán algún tipo de requisito antes de viajar. No creo que sea uno para todo el mundo, me gustaría creer que el G20 aplicará medidas iguales. No estoy seguro de que ese sea el caso. Así que las aerolíneas tendremos que cumplir, como tuvimos que hacer los últimos seis meses, con todos los cambiantes requisitos de los países.

- Euronews: ¿Cómo se mantuvo al tanto de los cambios de normas?

- T.C.: La verdad es que fue una tarea hercúlea. Todo cambiaba sin parar, no teníamos el control porque los países cambiaron de opinión cada diez minutos en ciertas épocas de julio, agosto y septiembre.

- Euronews: Tan pronto como comenzó la pandemia, se las arregló para cambiar rápidamente su modelo de negocios y la carga se convirtió en una parte crucial de la misma. ¿Ha continuado así o a vuelto a los vuelos comerciales?

- T.C.: No, al contrario, la carga sigue predominando. La demanda es muy, muy fuerte. La capacidad internacional de larga distancia ha desaparecido casi por completo. Así que Emirates ahora tiene 151 aviones 777 volando. Algunos de ellos son aviones de carga. Muchos otros los hemos reconvertido. Lo hicimos bastante pronto cuando vimos lo que era probable que ocurriera, porque pase lo que pase con la economía mundial, las mercancías siguen volando.

Así que hoy estamos atendiendo a poco más de 104 destinos, que es sólo un poco menos los 142 que hacemos normalmente. La mayoría de esos aviones están llenos de mercancía, carga de muy alto rendimiento, y pudimos introducir a pasajeros en esos vuelos. Así que en conjunto, esa operación ha sido particularmente exitosa.

- Euronews: ¿Ha ofrecido este año a los Emiratos una pausa para reflexionar sobre cómo proceder con su estrategia para seguir siendo más sostenibles?

- T.C.: Sobre la necesidad de hacer nuestro trabajo, no sólo en la propulsión, es decir, el combustible que quemamos, sino en todos los demás aspectos de cómo lo hacemos, tanto en los aeropuertos, como en la empresa. Y ha habido cambios mensurables en cuanto a cómo lo hacemos. Y nuestra huella de carbono ha estado disminuyendo desde hace mucho tiempo.

Los biocombustibles son obviamente el camino a seguir en muchos aspectos. El problema es la escalabilidad de la producción. Y siempre me ha preocupado el que para obtener la potencia térmica equivalente a la de un motor a reacción que utiliza biocombustibles se requiere una gran cantidad de tierra o mar para la producción de algas. Así que siempre va a ser difícil llegar a la escala que hace falta.

No hay que olvidar que Emiratos Árabes Unidos quema 100 millones de barriles de petróleo al año, lo que es un uno por ciento ... un día de producción de la economía mundial, del consumo de los productores mundiales, más bien. Así que llegar a ese nivel es bastante difícil. Así que ¿a dónde vamos con esto? Con respecto a los motores eléctricos: no creo que eso vaya a pasar nunca. Lo siento. Es bueno para la automoción, bueno para muchas cosas, pero no para mover un avión de 600 toneladas a 600 millas por hora con 500 personas a bordo. No va a funcionar.

- Euronews: ¿Y qué piensa del hidrógeno?

- T.C.: Creo que si algo va a romper este dilema podría ser el hidrógeno. Ya estamos viéndolo en el sector de la automoción, están considerando si el hidrógeno es mejor que la electricidad. Pero ambos coches existen hoy en día. En todo caso, ese va a ser el camino a seguir.

- Euronews: El Airbus 380 es un elemento definitorio de su imagen de marca, pero, ¿es ese avión tan sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico como algunos de los nuevos aviones bimotores como el 787 o el A350?

- T.C.: El 380 es siempre el que se menciona como el más insostenible, si se le puede llamar así ... el niño problemático del mundo de la aviación, pero aún así, si se mira al 380 de hoy tenemos primera clase y turista, dos clases, transporta 615 pasajeros. Si pones esa aeronave, digamos en la ruta Dubái/Londres. Para transportar 615 pasajeros en el 787-9, necesitaría 2,3 viajes del 787-9.

Así que en muchos aspectos, la economía del viaje, la huella de carbono del viaje, más bien, de los 787 nueve, dado que tendrían que hacer doble viaje Heathrow-Dubái, la huella de carbono de ese avión se eleva en comparación con una operación de los 380. Así que en muchos aspectos, es un mejor avión para el trabajo que le programamos. Pero la aerolínea se cuantifica por kilómetro y pasajero reduciendo progresivamente su huella de carbono de todos modos.