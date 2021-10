En esta edición de Interview, nos acompaña Angélique Kidjo, y nos encontramos en la ceremonia de apertura de la Expo 2020. Es la primera vez que se celebra en la región de Oriente Medio, Africa y Asia. ¿Qué significa esto?

Angélique Kidjo, cantante y compositora:

"Creo que ya era hora de que se hiciera aquí. Desde hace tiempo la capacidad de los países africanos y de Oriente Medio para llevar a cabo este tipo de eventos estaba ahí. __Y para los países africanos, estar todos aquí es también el comienzo de una nueva era porque África está en movimiento, está subiendo. Están pasando muchas cosas en África y estoy feliz de ver que esta Expo lo tiene en cuenta, y sigue y ve el mundo a medida que se expande".

Jane Witherspoon, Euronews: Uno de los temas es conectar mentes. ¿Qué significa eso para usted personalmente y para África?

Angélique Kidjo, cantante y compositora:

"Conectar mentes es básicamente lo que he estado haciendo desde que comencé a cantar. Empecé a construir, a tratar de construir puentes culturales a través de mi música, a través de la colaboración... y porque desde que era niña he sentido que si no sabes algo, siempre te equivocas. Si estás informado cuando hablas, hagas lo que hagas, lo piensas de manera diferente. Y he estado viajando por todo el mundo y me he dado cuenta de que no somos tan diferentes unos de otros porque todas las personas en esta tierra han nacido de un padre y una madre. No importa qué piel tengas... que las necesidades que tenemos y los sueños que tenemos para nuestros hijos son los mismos en todo el mundo. No tiene idioma, ni color, ni nacionalidad. Y para mí, mi música es lo que es y tenemos que conectar la palabra, el mundo y la mente en el futuro. Debemos tener eso en cuenta para tratar a todos por igual, sin juzgar y anteponer los estándares de riqueza a la mente y la creatividad de las personas".

Jane Witherspoon, Euronews: Hay 192 países reunidos en Dubái para esta Expo. Y creo que ahora más que nunca, necesitamos esto tras los dos últimos años que ha vivido el mundo.

Angélique Kidjo, cantante y compositora:

"Creo que después de la pandemia, durante la pandemia comenzamos a darnos cuenta de que no estamos solos. Que no podemos vivir solos. Hizo falta un virus para recordarnos que, por nuestro bien y por nuestro futuro juntos, necesitamos vivir juntos. No importa dónde vivamos, estamos conectados. Y también nos estamos dando cuenta de que juntos somos más fuertes. Juntos podemos abordar los principales problemas que tenemos. Y hoy el cambio climático también está llegando. Se está convirtiendo en una realidad. Ya no son los países pobres los que sufren el cambio climático... de los que nadie quiere hablar, de los que nadie quiere ver. Ahora son todos. Ha afectado a Alemania, Estados Unidos y Europa en general. Y esto es solo el principio".

Jane Witherspoon, Euronews: Otro de los temas en los que es una entusiasta activista es la educación de las mujeres y las niñas. ¿Por qué es tan importante para usted y qué es lo que aún queda por hacer?

Angélique Kidjo, cantante y compositora:

"Bueno, después de ser nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF, en 2002, la primera pregunta que me hice fue: '¿qué significa ser embajador de buena voluntad de UNICEF? Y me dije, no soy buena para las charlas triviales ni para estrechar manos de políticos, porque siempre abro la boca y me meto en problemas. Entonces, ellos me dijeron: '¿Qué quieres hacer?' Dije: 'empoderamiento de las mujeres, educación de las niñas, educación de los niños'. Y cuando empezamos, me di cuenta desde el primer viaje que hice a Tanzania de que las mujeres y las jóvenes de toda África son las que sostienen la sociedad. Siempre digo que las mujeres africanas son la columna vertebral de ese continente, y eso es cierto en todas partes. Sin mujeres, ¿cómo sería la sociedad? No podemos seguir así. En realidad, no podemos permitirnos dejar al 50%, más del 50% de la población mundial a un lado y pensar que la sociedad va a funcionar. Y me di cuenta de que al empoderar a las niñas a través de la educación, a veces no es la educación lo que necesitan. Lo que necesitan es financiación para negocios. Ves el efecto dominó en tres meses. Crean puestos de trabajo. La vida es mejor. Empiezan a ahorrar dinero para la escuela de sus hijos, los futuros hijos que tendrán. Su familia y comunidad. Para combatir la pobreza. Para abordar la mayoría de los problemas de los que estamos hablando".

Jane Witherspoon, Euronews: Ha tenido una carrera formidable. La música es obviamente su primer amor y ha ganado muchos premios, premios Grammy... ¿Qué significan esos galardones para usted?

Angélique Kidjo, cantante y compositora:

"Es una responsabilidad. Significa que tengo que trabajar más duro y que probablemente estoy en el camino correcto al usar mi voz por el bien de nuestra humanidad. __Me siento aquí y cada parte de mi cuerpo está en todas partes, porque siempre digo, 'si alguien está sufriendo en alguna parte, yo estoy sufriendo'. Si la gente no puede comer, si los niños siguen acostándose sin comer es una vergüenza para todos. Hay suficiente comida en este planeta para que podamos alimentar a todos. Desperdiciamos tanta comida que deberíamos avergonzarnos de no ser conscientes del hecho de que hay personas, mientras hablamos, que no han comido hoy. Y esas cosas son una preocupación constante para mí, todos los días, porque sé que tenemos las soluciones. Sé que podemos cambiarlo. Aquí estamos, conectando mentes, creando el futuro. No podemos conectar la mente, no podemos crear un futuro si nuestros hijos están enfermos. Ningún niño va al colegio con la barriga vacía y entiende algo... Son cosas muy simples que no hemos podido proporcionar".

Jane Witherspoon, Euronews: Dijo que usaba su música para crear puentes culturales. ¿Por qué las artes y la música en particular son tan importantes para la sociedad y tan universales?

Angélique Kidjo, cantante y compositora:

"Bueno, veamos... el principio de esta pandemia. ¿Qué pasó? La gente salió a las ventanas, cantando y animando a los trabajadores sanitarios. Porque la música es un idioma universal y he estado en un entorno en el que he trabajado con orquestas donde no hay dos personas que hablen el mismo idioma. Y desde el momento en que dejamos las palabras y empezamos a utilizar la música, todos hablamos el mismo idioma. Y no hay humanidad sin música. Porque antes de que empezáramos a hablar, los que nos precedieron, antes de los homosapiens, trajeron transformación y la naturaleza les dio de comer. El ruido les dio el sentido de la música y las palabras. La música es algo que está en el ADN de cada uno de nosotros".