La cantante y compositora Alicia Keys, ganadora de 15 premios Grammy, ha descrito su nuevo álbum "Keys" como una vuelta a casa.

"Siento que he vuelto a mí misma. Es casi como si hubiera empezado aquí. Hice todo este recorrido para volver nuevamente aquí".

Describió una nueva confianza en el sonido del álbum.

"Siento que el album realmente lo emula. Hay una cierta confianza en él que es muy, muy hermoso. La composición es poderosa. El piano es increíble. Y además, como soy una verdadera neoyorquina, tuve que tomar el original y samplearlo, convertirlo en algo totalmente diferente. Y ahora tienes dos perspectivas. Así que tienes los originales y la versión dalternativa".

Keys es su octavo álbum de estudio. El álbum doble incluye originales totalmente nuevos y una versión desbloqueada que samplea los originales con la ayuda del productor Mike Will, ganador de un premio Grammy.

"Keys trata de dejar atrás cualquier inhibición. Se trata de ser tu más majestuoso y magnífico, tu ser más incondicional. Es como liberarse y ser quien eres", dijo la artista a Euronews.

Alicia Keys actuó en la serie Infinite Nights de la Expo Dubai 2020. El concierto, de carácter inmersivo, contó con público en directo, pero también se retransmitió a todo el mundo por televisión, en línea y a través de la realidad virtual.

"Voy a actuar la noche en la que se lanzará el álbum, así que lo vamos a presentar aquí", añadió.

Han pasado 20 años desde el lanzamiento de su exitoso álbum de debut en 2001, Songs In A Minor. Keys ha evolucionado como artista y persona en este tiempo y ha dicho: "Sabes, no sabía nada cuando empecé. Sólo fingía mi camino a través de todo y actuaba como si supiera lo que estaba haciendo, pero no era así. Ahora tengo un sentido de lo que estoy haciendo. Sé lo que me gusta y lo que no me gusta. No dejo que la gente se aproveche de mí. Me aseguro de ser claro y fuerte en mi visión y en lo que quiero crear y poner en el mundo".

Después de vender más de 90 millones de discos y de actuar durante más de veinte años, Keys dice que no tiene una canción favorita, pero que algunas destacan.

"Falling, hombre. No sé lo que sería de mí sin ella porque cada vez que canto esa canción tiene una nueva vida y un nuevo sentimiento. Se siente atemporal. Nunca es vieja. Se siente nueva cada vez. Así que esa es una. Y luego hay tantas grandes canciones que me encantan, pero es difícil. Es realmente difícil elegir. Una de mis favoritas se llama Wasted Energy, Underdog también es hermosa, una canción muy fuerte. Y luego una de mis favoritas de hace poco se llama I Need You, pero no la interpreto mucho".

Tras la pandemia, Keys ha ampliado su relación con sus fans, desde las charlas en directo en las redes sociales hasta su docuserie en YouTube, 'Noted: Alicia Keys The Untold Stories', que incluye conversaciones íntimas con sus padres.

"Durante la pandemia, decidí que hay una hermosa manera de llegar a la gente, incluso cuando no estás en persona. Así que quise empezar a explorar más eso y abrirme de esa manera, porque tengo más confianza porque entiendo quién soy. No me preocupa tanto conectarme y compartir, y ahora no me da tanto miedo. Así que me encanta y me siento muy bien. Me alegro mucho de que tengamos esa conexión. Estoy tan contenta de que hayas podido verme crecer en mí misma".

En 2016 Keys compartió un viaje diferente con sus fans cuando dejó de usar maquillaje citando la presión de ajustarse a las expectativas de la sociedad y estar cansada de usar tanto en el escenario y en las apariciones en fortv y revistas. Ahora, en 2021, su perspectiva ha cambiado a un enfoque más de "hacer lo que quiera".

"Tienes que encontrar lo que te hace sentir bien, para ti", dijo.

"Sabes, muchas veces dejamos que nuestros amigos lo dicten, dejamos que los medios lo dicten. Dejamos que Instagram lo dicte. Todas estas cosas están en nuestras cabezas sobre quiénes se supone que somos... cómo se supone que debemos ser. Así que creo que es un viaje personal y tienes que descubrirte a ti mismo. Y así siento que realmente me conozco. Realmente entiendo que es mi mundo, es mi elección. Nadie puede decirme qué hacer. Puedo hacer exactamente lo que me sienta bien, y tú también".

La Alicia Keys de hoy se siente cómoda en su propia piel y anima a sus fans a sentir lo mismo a través de su línea de cuidado de la piel Keys Soulcare.

"Yo diría que sigas encontrando lo que te hace sentir bien. Eso es lo que hace mi línea de maquillaje Key's Soulcare. Se trata de crear rituales y afirmaciones positivas para encontrar realmente cómo cuidarte en un mundo que se apresura a descartarte y a no pensar en ti. ¿Cómo te aseguras de que te estás cuidando?".

De vuelta al escenario, Keys dice que está deseando embarcarse en su gira europea y que ha echado de menos los eventos en persona con sus fans.

"Sinceramente, eso es algo que echaba de menos desesperadamente. La conexión es tan especial. Es algo que puedes hacer y que nunca podrías duplicar. Así que estoy emocionada por volver a hacer una gira en 2022 por todo el mundo, de verdad. No sólo tengo que llevar a Alicia a ustedes, también tengo que llevar a Keys a ustedes ahora. Así que va a ser más grande y mejor que nunca".