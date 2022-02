Emilia Ohrtmann es una diseñadora y empresaria alemana. Desde muy joven se interesó por la moda y el estilismo. Sin embargo, como no tenía demasiado talento natural para el dibujo, le desaconsejaron que estudiase cualquier cosa relacionada con el diseño de prendas de vestir. "Me dijeron que nunca podría ganar dinero con el diseño de ropa, por lo que debía estudiar algo que me ofreciera otras salidas", explica a Euronews.

Siguiendo los consejos de su entorno, Emilia estudió Empresariales. Pero, su pasión por el diseño de prendas de vestir se reavivó cuando empezó a trabajar como compradora en una gran empresa de ropa deportiva. "Fui a clases nocturnas y de fin de semana y, por fin, aprendí a dibujar", señala. Después conoció a otro diseñador y empezó a crear y vender ropa para niños. Cuando su marido consiguió un trabajo en Dubái, se mudó con él.

En Dubái le propusieron varias oportunidades de negocio. Sin embargo, como había estado trabajando durante los primeros años de vida de sus tres hijos, quería pasar más tiempo con ellos. "Así que, tuve que encontrar la manera de hacer las dos cosas, ser madre y trabajar", indica. Afortunadamente, conoció a muchas otras mujeres en Dubái, que querían crear sus propias empresas. Así, pasó los siguientes 6 años ayudándolas a diseñar sus sitios web y asesorándolas en las fases iniciales de sus negocios.

"Entonces llegó la pandemia de COVID-19 y empecé a escribir un libro para mis hijos. Quería darles algo que pudieran leer en caso de que yo ya no estuviera, en algún momento".

En su libro, Emilia escribía y animaba a sus hijos a que persiguieran sus sueños. Les aconsejaba que hicieran lo que les apasionara y que no escucharan las ‘voces ajenas’. "Fue entonces cuando me di cuenta de que siempre he sabido lo que quería hacer, pero no lo hacía", afirma. Por fin, se atrevió a dar un paso al frente y decidió crear su propia línea de moda.

"En esencia, lo que quiero es aportar confianza a las mujeres", declara Emilia a Euronews. Desde los tejidos sostenibles que utiliza hasta los diseños minimalistas que crea, mantiene el objetivo de ayudar a las mujeres a sentirse más seguras de sí mismas, en cada decisión que toma, en el camino hacia la creación de sus diseños finales.

"Cuando te sientes más segura de ti misma, puedes seguir tus propias pasiones e ir a por esos grandes sueños y objetivos, cuya búsqueda podrías haber estado posponiendo", señala. Emilia Ohrtmann está deseando seguir dando más pasos en el camino que lleva hacia sus crecientes sueños y ampliar su negocio a toda la región, desde su nuevo hogar, en Dubái.