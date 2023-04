¿Qué tienen en común un científico del clima de Alemania y un administrativo de Canadá?

Ambos comparten la pasión de cazar a negacionistas del cambio climático en Twitter. Peter y Tom forman parte de un grupo de activistas online apodado Team Ninja Trollhunters o TNT creado en 2019. Su misión es luchar contra los trolls del cambio climático en Twitter

Hay aproximadamente 25 miembros activos de TNT en todo el mundo y operan de forma anónima. Nos han pedido que no revelemos sus identidades debido a los abusos e innumerables amenazas que han recibido

La negación del cambio climático no está prohibida en Twitter, pero sí otro tipo de contenidos como amenazas, acoso o incitación al odio. Y eso es lo que persigue TNT para conseguir que suspendan la cuenta de los negacionistas del cambio climático.

Peter señala que la desinformación no importa tanto en Twitter. "Pero si estás siendo, ya sabes, racista, hiriente, misógino. etc.. Eso es definitivamente denunciable. Así que nos centramos en esas cosas... No estoy tratando de convencer a ese troll. No, no estoy tratando de hacerlos cambiar de opinión. Estoy mirando a todas las otras personas que están leyendo eso y diciendo: "Oh, eso es interesante", porque, ya sabes, el 99% de las veces los trolls no aportan ningún dato. Tienen dudas, desinformación, división, confusión. Así que sólo hay que exponer los hechos reales y decir, "aquí están". Ahora, todo el mundo es del tipo, oh, de acuerdo. En vez de leer un periódico sensacionalista en la entrada de la biblioteca, puedes ir a esta sección y aquí tienes la información. Y eso es lo que hago. Me considero un promotor, un bibliotecario. Aquí tienes. Aquí está la información. Ve a echar un vistazo. Y la mayoría de la gente lo hace", añade.

Afirman que, como resultado de sus acciones, se han suspendido unas 600 cuentas de Twitter que promovían la negación del cambio climático.

Pero desde que Elon Musk se hizo cargo de Twitter y restableció muchas cuentas previamente prohibidas, las cosas han cambiado mucho para estos vigilantes anónimos de Internet

Por su parte Tom señala que algunos de los otros fundadores del grupo, ya no están activos en Twitter. "Eso fue después de que Musk se hiciera cargo de Twitter. No estaban muy contentos con el hecho de que todas las cuentas de las que conseguimos deshacernos por difundir desinformación volvieran a estar activas. Y fueron como cuatro años de trabajo eliminando estas 600 cuentas clave que estaban causando daños", destaca.

Tom y Peter describen las nuevas políticas de Twitter en materia de moderación de contenidos como "deprimentes", pero insisten en que su batalla en línea para ofrecer a la gente la verdad sobre el cambio climático continuará.