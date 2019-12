Boeing suspende la producción de su 737 MAX

El fabricante de aeronaves Boeing suspende la producción de sus aviones 737 MAX, tras no obtener este año, como esperaba, el permiso de las autoridades para volar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) retrasará hasta el próximo año la certificación, posiblemente hasta la primavera. Una decisión que podría ahondar aún más la crisis de la estadounidense con más de 4.545 pedidos por surtir.

Euronews ha preguntado a los expertos, si este retraso beneficiará a su principal competidor, Airbus:

"Claramente, no habrá beneficios para el fabricante europeo de aviones porque Airbus en la actualidad no tiene capacidad de producir más aviones. Alguien que hiciese un pedido a Airbus hoy, recibiría la entrega en 2024. Así que ahora mismo Airbus no se beneficia ni va a vender más aviones de lo habitual. Con su modelo A320 Airbus ya le ha tomado la delantera a Boeing en ventas en el mercado de distancia media. Airbus sigue liderando la carrera, pero como Boeing está atravesando una mala racha, está bajando los precios, por lo que Airbus se ve obligado a hacer lo mismo y bajar el precio de sus aviones, lo que evidentemente afecta a sus márgenes", asegura Xavier Tytelman, experto en aviación,

Mientras Boeing intenta reflotar a su maltrecho 737 Max, Airbus ya la ha superado ampliamente tanto en aviones entregados como en pedidos recibidos. En los últimos 9 meses la aeroespacial europea ha aumentado un 28 % sus entregas frente al 37 % de descenso que han sufrido las de Boeing.